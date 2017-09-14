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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:30
ЛАД написав: vt313 написав:
.............
А, наприклад, послуги стоматології, на Україні дешеві і якісні.
І якщо, теоритично, організувати тут лікування 50 млн. европейців (це щось 5%), то буде значно вигідніше ніж всі потуги щось викопати із землі.
......
Попробуйте.
ЕС тут же поднимет шум и наложит ограничения. Так же, как сейчас происходит с продуктами питания.
Есть товар, его нужно продать. Не рассказать, почему не получится, а продать.
Этот товар куда лучше, чем виртуальная нефть или убыточная ГМК.
Но, тут конечно, будет проще если войти в ЕС. Можно и без , но сложнее.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:30
ЛАД написав:
Какие конкретно "зміни, гармонизація, соціальні стандарти"? Можете назвать?
Чтобы не было "бла-бла-бла".
А ви попрощє будьте. А то скоро будете форумчан віджиматися примушувати.
Пальці на долонях є? Як є, набирайте запит у гуглі, не лінуйтеся. Маєте бажання, спростуйте те, що були зміни в законодавстві по вімогам євросоюзу
ЛАД написав:
"органи по боротьбі з корупцією" создали. И что, коррупцию победили?
"один з етапів подальшого вступу" - и что, вступили? Когда вступим? Даже сегодня сроки не просматриваются.
Порошенко не встиг, зате ваш обранець - король Джуліан - всіх пересаджав весною,
розібрався з ротердамами+ та посадив на всі посади своїх клоунів.
Під час війни нас точно ні в які союзи не приймуть, навіть ви мали б це розуміти
ЛАД написав:
Далеко не все "московитські попи" "ведуть антиукраїнську діяльність".
И "ведуть антиукраїнську діяльність" далеко не только "московитські попи".
Тех, кто ведёт "антиукраїнську діяльність" надо вылавливать и наказывать, независимо от того, кто они, попы или нет.
Ну це дуже потужно. Нарівні з "біле - це біле, а чорне - це чорне"
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:32
whois2010 написав: ЛАД написав:
Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Знов піздьож. Уявіть, що не вся країна - Кіїв і не скрізь є посольства.
Щоб мені і родині отримати візу, необхідно було реєструватися, їхати в Київ у назначений день з детьми (і хоч би ніхто не захворів, наприклад, у цей день), вбити весь день в черзі без гарантій, що встігнеш, або платити "помогаторам", а потім через час їхати за візами і знов вбивати час і кошти.
І інше діло по електронній черзі у своєму місті я у зручний час за менше ніж за пів години все оформив, а поті у зручний час без черги прийшов і отримав біопаспорт. Так само і дружина з дітьми.
А потім як білі люди об"їздили пів Європи на своєму авто в період 2018-2020, а потім після ослаблення ковідних обмежень в 2021
Вы о чём?
Кроме матюка ничего интересного не увидел.
Я, вроде, и написал о том, когда создали возможность не ездить в Киев, а "по електронній черзі у своєму місті у зручний час". Это никак не было связано с безвизом, а сделано было задолго и независимо от него.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:34
vt313 написав:
Но безвиз, - это очень хорошо. И это успех Порошенко. Тут просто глупо спорить.
но ЛАД будет спорить до диареи)))
напоминает
"я дерусь потому что...дерусь"(с)Портос)
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:39
vt313 написав:
..........
Но безвиз, - это очень хорошо. И это успех Порошенко. Тут просто глупо спорить.
То, что безвиз это хорошо и успех Порошенко, я и не спорю. Хорошо, но это не какое-то сильное качественное изменение.
Как-то попадалось, какой % населения ездил за границу. Не так, чтобы очень много. В последние годы с ростом заробитчанства количество выросло. Если это успех и достижение, то ладно. Но я уже высказывался - не считаю заробитчанство положительным явлением для страны.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:42
ЛАД написав: vt313 написав:
..........
Но безвиз, - это очень хорошо. И это успех Порошенко. Тут просто глупо спорить.
То, что безвиз это хорошо и успех Порошенко, я и не спорю. Хорошо, но это не какое-то сильное качественное изменение.
Как-то попадалось, какой % населения ездил за границу. Не так, чтобы очень много. В последние годы с ростом заробитчанства количество выросло. Если это успех и достижение, то ладно. Но я уже высказывался - не считаю заробитчанство положительным явлением для страны.
Написал и соврал ...
Безвиз не для заробитчанства, это про туризм ...
Правильно тут выше написал Прохожий
...
А твои дочки выехали в Германию по визе или по безвизу ?
Ты же знаешь правильный ответ
И война тут не при чём
PS. ЛАД
, я знаю, что ты меня читаешь ...
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:45
whois2010
Пальці на долонях є? Як є, набирайте запит у гуглі, не лінуйтеся.
Порошенко не встиг
Нарівні з "біле - це біле, а чорне - це чорне"
Очень аргументированные и понятные ответы.
Методика понятна. Точно так же буду отвечать на Ваши вопросы.
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:49
flyman написав: fox767676 написав: Ой+ написав:
За безвізом приїжджали і окупованих територія ордло та Крим
Ось цього я Петру не пробачу
до чого тут Петро?
Бо саме Петро не закрив наглухо кордони з окупованими територіями, при ньому йшла пропаганда що окупація тимчасова, і роздавали безвізову біометрику навіть активістам "російської весни"
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Додано: Нед 03 бер, 2024 18:49
drevlyanin написав: Shaman написав: drevlyanin написав:
Кажете, що марафон не дивитесь, а говорите тією самою мовою. Може ви там працюєте?
Тепер конкретика:
1) Які такі дискусії неприпустимі-критика про@бів кварталу?
2) Хто саме і коли писав тут, шо потрібно здаватися?
3) Що особисто вам вдалося виправити із проблемних місць військового часу?
1) дискусії неприпустимі у форматі - все пропало. у нас війна з більш сильним противником - звісно є купа проблем. але треба їх вирішувати.
у поточної влади є декілька проблем - починаючи з того, що хтось думає про майбутні рейтинги й небажання брати на себе відповідальність за прийняті рішення, й з тим, що якись особисті образи заважають комунікувати з усіми силами в країні.
2) про здаватися не писав - бо війна. але дехто пише, що треба домовлятися за будь-яку ціну, бо буде погано. а дехто досі вважає, що війни можна було уникнути - те, що шляхом перетворення на Біларусь, це вже поза кадром
3) я виправляю помилки там, де працюю. й на цьому форумі намагаюсь не пропускати оці все прорашитські ідеї - антизахідні, лівацькі, "всі брешуть", "всі однакові", "Захід воює до останнього українця" та іншу маячню
Ну от, виявляється про "здаватися" ніхто і не писав.
Тепер залишилося з'ясувати хто ж таки веде дискусію в стилі "все пропало"?
І антизахідний ідей давно вже впритул не зустрічав на форумі, наведіть мені різкізть-вкажіть пальцем на скотиняк, котрі за тайожний союз.
п.с. Може ваші опоненти не такі вже "погані"(просто трохи інакші, але це скоріше+не варто всім ходити строєм як в КНДР), а просто хочеться комусь, хоча б словами, пику начистити? Розумію вас, у самого таке буває, але намагаюсь стримуватись. В принциті всі пересічні зараз в одному човні(окрім відвертої вати, але такі сюди наче не навідуються), ще б владу у цей човен якось затягти.
про те, що треба домовлятися за будь-яку ціну, бо буде гірше - пише не один форумчанин. якщо ви не бачите, наступного разу зверну вашу увагу. й антизахідні ідеї теж.
я відкритий до дискусій, але не про те, як добре жилося в срср
на когось наїхати просто так - де ви це в мене побачили?
човен то один, але ідеї куди плисти дуже різні - тому й штормить країну останнім часом...
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Shaman
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