|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 03 бер, 2024 18:51
ЛАД написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.
Знов піздьож. Уявіть, що не вся країна - Кіїв і не скрізь є посольства.
Щоб мені і родині отримати візу, необхідно було реєструватися, їхати в Київ у назначений день з детьми (і хоч би ніхто не захворів, наприклад, у цей день), вбити весь день в черзі без гарантій, що встігнеш, або платити "помогаторам", а потім через час їхати за візами і знов вбивати час і кошти.
І інше діло по електронній черзі у своєму місті я у зручний час за менше ніж за пів години все оформив, а поті у зручний час без черги прийшов і отримав біопаспорт. Так само і дружина з дітьми.
А потім як білі люди об"їздили пів Європи на своєму авто в період 2018-2020, а потім після ослаблення ковідних обмежень в 2021
Вы о чём?
Кроме матюка ничего интересного не увидел.
Я, вроде, и написал о том, когда создали возможность не ездить в Киев, а "по електронній черзі у своєму місті у зручний час". Это никак не было связано с безвизом, а сделано было задолго и независимо от него.
Ви через декілька хвилин забуваєте, що писали? Чи це вже інший оператор обліківки на службу заступив?
Піздьож - оце ваше
ЛАД написав:
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 18:52
ЛАД написав: vt313 написав:
..........
Но безвиз, - это очень хорошо. И это успех Порошенко. Тут просто глупо спорить.
То, что безвиз это хорошо и успех Порошенко, я и не спорю. Хорошо, но это не какое-то сильное качественное изменение.
Как-то попадалось, какой % населения ездил за границу. Не так, чтобы очень много. В последние годы с ростом заробитчанства количество выросло. Если это успех и достижение, то ладно. Но я уже высказывался - не считаю заробитчанство положительным явлением для страны.
а ти взагалі для України нічого позитивного не бачиш після розпаду срср. рідкісний випадок в офтальмології. а може не такий вже й рідкий, на жаль...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5434
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 03 бер, 2024 19:03
whois2010 написав:
...........
Піздьож - оце ваше
ЛАД написав:
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло
Повторение матюка ничего не проясняет.
Если для Вас получение визы было проблемой после создания территориальных визовых центров, то я Вам искренне сочувствую. За что ж Вас так не любили? У меня и моих знакомых никогда о проблемах даже не слышал.
США и Англия было сложнее. Но безвиз для этих стран ничего не изменил. И сегодня тоже.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 28124
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5269 раз.
- Подякували: 4855 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 03 бер, 2024 19:21
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Ось цього я Петру не пробачу
до чого тут Петро?
Бо саме Петро не закрив наглухо кордони з окупованими територіями, при ньому йшла пропаганда що окупація тимчасова, і роздавали безвізову біометрику навіть активістам "російської весни"
ЄСПЛ би було завалено позовами від громадян і безвіз би закінчився не почавшися, але Петро винен (він що Цар?), а чому не Вова, теж не прикрив, чому не КМУ, чому не ВРУ?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34123
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1574 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 03 бер, 2024 19:33
Shaman написав: Banderlog написав:
Bobua написав:
Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.
Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...
І не розумію, чому цього не сталось.
Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)
Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?
Це не вкладається у голову...
Я Вам допоможу все вкласти. ) і зняти рожеві окуляри.
Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.
Тепер про голодомор. Західний світ був співучасником злочину. По перше в них в той час була велика депресія і тож неурожай. СССР проводив індустріалізацію закупляв станки і платив за наладку іноземним спеціалістам . за все розплачувався золотом і зерном. Думаєте в штатах не знали про голод? Чи про лагеря зеків що миють золото, копають московське метро чи бетонують дніпрогес? Західний світ був співучасником.
оце вже цікава антизахідна пропаганда. хлопчина, ти явна п'ята колона в ЗСУ
аналогія про напад нацистської Європи взагалі недолуга, там намагалися просто захопити території.
а так срср намагалися придушити всю холодну війну - й таки придушили в 1991. зараз душать реванш наступниці срср - Раші. цей реванш більше схожий на фарс, бо рівні неспівставні, але це не робить це менш кривавим. ми на жаль, стали активною точкою цього реваншу. й тут додушать, мій прогноз ми ще побачимо остаточні уламки Раші, питання лише скільки буде цих уламків.
з приводу Голодомору. вина лише радянської влади, коли не зважаючи на явний неврожай, все одно проводила "продразверстку" чи як там? на Заході ж не відбирали останнє. й так, гадаю там й думки не мали, що це зерно, яке продавала Раша, це забрали останнє в селян.
перевага срср над Рашею була в тому, що сама по собі лівацька ідеологія здається такою справедливою, більш справедливою, ніж капіталізм. але її проблема, що ця ідеологія - утопія, не можна побудувати суспільство на таких засадах. тому будували комунізм, а побудували срср з гулагом та кндр.
> Хрестовий похід був це хрестовий похід нацистської обєднаної європи. І обєднана європа одгребла.
Не так...
То було погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?
А мало бути ще у 1932р. докорінно інакше: “о, народ, дивіться як розпоясались москвинські упирі-сатаністи, давайте їх всіх відбуцкаємо!”
І СВО “за 2-3тижні”.
І приємне відчуття добре зробленої доброї справи.
От якби зараз очільники усіх цих країн мали змогу поговорити з попередниками і показати наслідки -- то 100% вмовили би там усіх ще тоді домовитись і вломити москвинам...
ЛАД написав: Bobua написав: ЛАД написав:
...........
Или Вы тоже считаете, что нацисты "белые и пушистые" и их напрасно очернили и наказывали? А американцам и британцам надо было объединиться с Гитлером?
...
Я вважаю, що після ГолодоМору 32-33рр, після десяти млн вбитих голодом -- всі сили Західного світу мали бути спрямовані на знищення москвинської зарази... Явного, неприкритого Зла.
Перемога, завоювання, тестування населення, покарання головних винуватців, і пошук шляхів перевиховання “одобрямсної біомаси”...
І не розумію, чому цього не сталось.
Чому світ не взявся всіма силами нищити Зло? (і попутно набирати собі земель і територій з корисними копалинами; чи тоді про ті копалини ще не знали?)
Чому не відбувся мегауспішний “хрестовий похід” для винищення москвинського сатанізму?
Це не вкладається у голову...
На Ваши "наивные" вопросы уже отвечали и katso
, и Banderlog
.
Вы человек явно начитанный. Но начитанность не гарантирует понимания. Я Вам уже советовал остановиться и подумать.
Одной из причин "политики умиротворения" Гитлера была надежда на его "дранг нах Остен", который уничтожит/ослабит СССР и заодно ослабит Германию. Получилось иначе, Гитлер начал с Запада. В результате практически вся Европа воевала с Союзом. Ваш “хрестовий похід”.
Вот тут уже Британия вместе с США испугались (США поменьше, Британия сильно) и начали поддерживать Союз и даже стали союзниками.
Вы считаете, что им надо было поддержать Гитлера и нацизм? Вероятно, победа была бы за ними. Потом настала бы очередь Британии. Вся Европа нацистская. Такой результат Вам понравился бы?
Вы считаете, что хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? (этот вопрос я уже кому-то задавал, кажется Faceless
'у, прямого ответа не получил. Интересно, как Вы).
Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.
Захід і Японія почали запізно.
Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...
Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші.
Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень!
Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...
Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було.
А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни.
То яка окупація була краща?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1865
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 03 бер, 2024 19:40
ЛАД написав: fox767676 написав:
..........
Замість отого мінського онанізму - просто запропонувати правовий режим 2013 року для ОРДЛО, без декомунізації, з російською регіональною, але без триколорів, новоросій та народних міліцій. Під гарантії ООН .
..........
Всё это надо было делать (и ещё многое) до 2014. Но для этого же надо думать хотя бы на 2 шага вперёд.
А у нас только "революции". О том, что революции протекают не по плану, никто не думает. Опыт истории это лишнее.
Що треба було робити до 2014?? В них і так була комунізація і російська регіональна згідно колесніченко-ківалова. Якщо їм не подобались зміни в Києві, то як компроміс можно було б заморозити на 10 років їх дорнволюційний стан, але не під гарантії орко-бурятів, а контингенту ООН та його правових інституцій. Україна як співзасновниця ООН та активний учасник миротворчих операцій в минулому, могла розраховувати на таку послугу?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:03
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
до чого тут Петро?
Бо саме Петро не закрив наглухо кордони з окупованими територіями, при ньому йшла пропаганда що окупація тимчасова, і роздавали безвізову біометрику навіть активістам "російської весни"
ЄСПЛ би було завалено позовами від громадян і безвіз би закінчився не почавшися, але Петро винен (він що Цар?), а чому не Вова, теж не прикрив, чому не КМУ, чому не ВРУ?
Кому і няшмяш з пашой губарєвим громадяни
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:07
yama написав:
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
ви платіть куди хочете. Ми ніяким католикам платити не будем і святкувати з ними теж. Скажу вам по великому секрету томосівці ніякого общака не собірають і не обєднали українських православних а навпаки розкололи даж упц кп імєла варфоломея ввіду)))
А за церкви то ми ще вернемся й розберемся шо там за активісти в комуфляжі ходять й з пенсіонерами воюють.
За безвіз побачим після війни шо ви заспіваєте як вся робоче бидло по європах побіжить.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 762
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:11
Banderlog написав: yama написав:
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
ви платіть куди хочете. Ми ніяким католикам платити не будем і святкувати з ними теж. Скажу вам по великому секрету томосівці ніякого общака не собірають і не обєднали українських православних а навпаки розкололи даж упц кп імєла варфоломея ввіду)))
А за церкви то ми ще вернемся й розберемся шо там за активісти в комуфляжі ходять й з пенсіонерами воюють.
Дозвольте, як же Ви раніше ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶л̶и̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶и̶с̶т̶к̶е̶ пластували в УНСО?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1176
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 287 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 20:13
flyman написав:
в Португалії\Іспанії
В Португалії/Гешпаніі, на Совках і на Маккейна, в Тетрісі і на Варшавському. Багато що цікавить, багато що розглядається.
Але точно не підвали нахалбудів, тримаючи руку в розтягнутих сімейниках, спілкуючись по скайпу з філіпінкою. В надії що хоч вона в 55+ колись позбавить цнотливості. Коли випустять.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11159
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2166 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|171860
|
|
|9
|3137
|
|
|6076
|567746
|
|