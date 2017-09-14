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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7002700370047005
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:21

  Banderlog написав:
  yama написав:

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.

ви платіть куди хочете. Ми ніяким католикам платити не будем і святкувати з ними теж. Скажу вам по великому секрету томосівці ніякого общака не собірають і не обєднали українських православних а навпаки розкололи даж упц кп імєла варфоломея ввіду)))
А за церкви то ми ще вернемся й розберемся шо там за активісти в комуфляжі ходять й з пенсіонерами воюють.
За безвіз побачим після війни шо ви заспіваєте як вся робоче бидло по європах побіжить.

Соскін казав сьогодні в своєму блозі, що в Румунії їх самий головний батюшка возбудився (але не вдавався в деталі на що саме, може підкажете що за бурління).
flyman
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