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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 бер, 2024 20:21
Banderlog написав: yama написав:
Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
ви платіть куди хочете. Ми ніяким католикам платити не будем і святкувати з ними теж. Скажу вам по великому секрету томосівці ніякого общака не собірають і не обєднали українських православних а навпаки розкололи даж упц кп імєла варфоломея ввіду)))
А за церкви то ми ще вернемся й розберемся шо там за активісти в комуфляжі ходять й з пенсіонерами воюють.
За безвіз побачим після війни шо ви заспіваєте як вся робоче бидло по європах побіжить.
Соскін казав сьогодні в своєму блозі, що в Румунії їх самий головний батюшка возбудився (але не вдавався в деталі на що саме, може підкажете що за бурління).
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