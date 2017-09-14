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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7003700470057006>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:21

  Banderlog написав:
  yama написав:

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.

ви платіть куди хочете. Ми ніяким католикам платити не будем і святкувати з ними теж. Скажу вам по великому секрету томосівці ніякого общака не собірають і не обєднали українських православних а навпаки розкололи даж упц кп імєла варфоломея ввіду)))
А за церкви то ми ще вернемся й розберемся шо там за активісти в комуфляжі ходять й з пенсіонерами воюють.
За безвіз побачим після війни шо ви заспіваєте як вся робоче бидло по європах побіжить.

Соскін казав сьогодні в своєму блозі, що в Румунії їх самий головний батюшка возбудився (але не вдавався в деталі на що саме, може підкажете що за бурління).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна готується до дезінформаційної кампанії РФ проти Зеленського, — Bloomberg

Видання, з посиланням на джерела, повідомляє, що кремль хоче посіяти сумніви щодо авторитету Зеленського, зокрема серед українських військових. Також зазначають, що РФ буде намагатися підірвати легітимність гаранта в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний термін повноважень добігає кінця.


Не Украина, а вы только

Это называется ОКР друг. У тебя как ни Майдан так преследования всю твою каденцию.

У-хо-ди
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:42

  Бетон написав:Україна готується до дезінформаційної кампанії РФ проти Зеленського, — Bloomberg

Видання, з посиланням на джерела, повідомляє, що кремль хоче посіяти сумніви щодо авторитету Зеленського, зокрема серед українських військових. Також зазначають, що РФ буде намагатися підірвати легітимність гаранта в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний термін повноважень добігає кінця.


Не Украина, а вы только

Это называется ОКР друг. У тебя как ни Майдан так преследования всю твою каденцию.

У-хо-ди

в ніч 21 травня карета перетворюється в гарбуза, чи надіється як легітимний
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нічого не перетвориться, не роздмухуйте наративи
Проїпали Петра у 19му, вже не повернеться, скільки сльоз не лийте, не пробачить
До самого рпв (ще рік з хвостиком) буде буде ВОЗ
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:00

  fox767676 написав:Нічого не перетвориться, не роздмухуйте наративи
Проїпали Петра у 19му, вже не повернеться, скільки сльоз не лийте, не пробачить
До самого рпв (ще рік з хвостиком) буде буде ВОЗ

вам все збитий льотчик Петро вкладе купи в чобіт, 5й рік
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:02

  flyman написав:
  fox767676 написав:Нічого не перетвориться, не роздмухуйте наративи
Проїпали Петра у 19му, вже не повернеться, скільки сльоз не лийте, не пробачить
До самого рпв (ще рік з хвостиком) буде буде ВОЗ

вам все Петро вкладе купи в чобіт

Ні, то вам кожна чинна влада.
До Петра ставлення критичне, але його заслуг не применшую.
Кращий Гетьман з усіх Зображення
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:17

  fox767676 написав:
Дозвольте, як же Ви раніше ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶л̶и̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶и̶с̶т̶к̶е̶ пластували в УНСО? :D
не треба мене осуждати я був молодий і мені треба було гроші. :lol: шутка. Будем вважати шо не завжди я був циніком. Була б ця війна 20р тому то вже б був мертвим. А так, я надто старий щоб вмерти молодим. :wink:
хоч іще буває мугикаю будь іскрою як хочеш бачити багаття
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:26

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  yama написав:

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.

ви платіть куди хочете. Ми ніяким католикам платити не будем і святкувати з ними теж. Скажу вам по великому секрету томосівці ніякого общака не собірають і не обєднали українських православних а навпаки розкололи даж упц кп імєла варфоломея ввіду)))
А за церкви то ми ще вернемся й розберемся шо там за активісти в комуфляжі ходять й з пенсіонерами воюють.
За безвіз побачим після війни шо ви заспіваєте як вся робоче бидло по європах побіжить.

Соскін казав сьогодні в своєму блозі, що в Румунії їх самий головний батюшка возбудився (але не вдавався в деталі на що саме, може підкажете що за бурління).
не в курсі. Но думаю це повязано з банченським монастирем.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:33

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну
Та я вже тут казочку розказував, що одну бригаду на Марсі на 98% перевели в піхоту і кинули в бій... з яких половина прийшла 200/300...
Кажуть - прямий наказ головнокомадуючого галактики СИРоєжкіна!

п.с.
Я тут якось питав, але не отримав відповіді: А якщо написати відмову, що мовляв так і так - мій морально-психічний стан бла-бла-бла...
Що, під дулом поведуть?

Думаю, завжди можна відмовитись....
Але питання - чим така відмова "черевата"?


Мабуть, переведуть у якесь задуп`я і почнуть тягати по веелках і може судах...

Можливо, краще прикидатись такими ж дурниками як і вони (які два роки “не знали”, що треба було робити укріплення на фронті).

Бачив у мережі й такий рапорт:

Я вже неодноразово усно повідомляв про різке погіршення стану мого здоров’я, що унеможливлює подальше проходження військової служби. Зокрема, у мене (детально вказати всі симптоми, указати, що саме болить, зазначити про загострення). Мій стан хвороби прогресує, загострюється. Через це можу ненароком учинити будь-яку небезпечну чи аварійну ситуацію не зі своєї вини, що може призвести навіть до жертв.
У зв’язку з вищевказаним, та згідно вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402, прошу забезпечити надання мені законної можливості проходження військово-лікарської комісії з метою встановлення придатності/непридатності до військової служби, для чого видати мені у встановленому порядку направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією; службову характеристику для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та пакет інших необхідних документів.


Перший абзац особливо доречний.
Бо навіть простому стрільцю на нуль треба нести понад 30кг (амуніція, автомат, вода, їжа, та навіть і спальник, бо х.з., що там є).
І найімовірніше -- по поверхні, а не по підземній траншеї, бо “чуйні” тили і влада не думали останні два роки, що “а може треба би зробити для солдатів якомога безпечніше?”

ВЛК не поможе, бо майже всім пишуть придатність.

А взагалі -- цікаво було би, якби хтось запустив тех.підтримку і рекламку для масового написання рапортів про всі паскудства у війську і на війні, які зумовлені тилами/керівниками...
Про все. Від марення ідейних тиловиків про кордони 91р і до мізерних відпусток включно.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:35

  ЛАД написав:Безвиз.
Получит визу для обычного человека никакой проблемы не представляло. Особенно в последние годы, когда создали территориальные центры (не помню, как они назывались) и отпала необходимость ездить лично в посольства в Киев.



Подтверждаю. В те последние годы перед Майданом визы давали аж бегом, страницы в паспорте кончились раньше его срока действия. Некоторые турагентства просто включали услугу получения визы прямо в стоимость тура и сами ездили в посольства или отправляли тут не знаю - но от тебя только паспорт и деньги. Отличия от процесса выезда в 90х были разительные.
katso
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