Додано: Нед 03 бер, 2024 21:33

Успіх написав: Banderlog написав: Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну Й молись щоб в твою артилерійську бригаду не прийшло розпорядження- надати 50чоловік в піхотну Та я вже тут казочку розказував, що одну бригаду на Марсі на 98% перевели в піхоту і кинули в бій... з яких половина прийшла 200/300...

Кажуть - прямий наказ головнокомадуючого галактики СИРоєжкіна!



п.с.

Я тут якось питав, але не отримав відповіді: А якщо написати відмову, що мовляв так і так - мій морально-психічний стан бла-бла-бла...

Що, під дулом поведуть?



Думаю, завжди можна відмовитись....

Але питання - чим така відмова "черевата"? Та я вже тут казочку розказував, що одну бригаду на Марсі на 98% перевели в піхоту і кинули в бій... з яких половина прийшла 200/300...Кажуть - прямий наказ головнокомадуючого галактики СИРоєжкіна!п.с.Я тут якось питав, але не отримав відповіді: А якщо написати відмову, що мовляв так і так - мій морально-психічний стан бла-бла-бла...Що, під дулом поведуть?Думаю, завжди можна відмовитись....Але питання - чим така відмова "черевата"?



Я вже неодноразово усно повідомляв про різке погіршення стану мого здоров’я, що унеможливлює подальше проходження військової служби. Зокрема, у мене (детально вказати всі симптоми, указати, що саме болить, зазначити про загострення). Мій стан хвороби прогресує, загострюється. Через це можу ненароком учинити будь-яку небезпечну чи аварійну ситуацію не зі своєї вини, що може призвести навіть до жертв.

У зв’язку з вищевказаним, та згідно вимог «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України», що затверджене Наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402, прошу забезпечити надання мені законної можливості проходження військово-лікарської комісії з метою встановлення придатності/непридатності до військової служби, для чого видати мені у встановленому порядку направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією; службову характеристику для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією та пакет інших необхідних документів.





Мабуть, переведуть у якесь задуп`я і почнуть тягати по веелках і може судах...Можливо, краще прикидатись такими ж дурниками як і вони (які два роки “не знали”, що треба було робити укріплення на фронті).Бачив у мережі й такий рапорт:Перший абзац особливо доречний.Бо навіть простому стрільцю на нуль треба нести понад 30кг (амуніція, автомат, вода, їжа, та навіть і спальник, бо х.з., що там є).І найімовірніше -- по поверхні, а не по підземній траншеї, бо “чуйні” тили і влада не думали останні два роки, що “а може треба би зробити для солдатів якомога безпечніше?”ВЛК не поможе, бо майже всім пишуть придатність.А взагалі -- цікаво було би, якби хтось запустив тех.підтримку і рекламку для масового написання рапортів про всі паскудства у війську і на війні, які зумовлені тилами/керівниками...Про все. Від марення ідейних тиловиків про кордони 91р і до мізерних відпусток включно.