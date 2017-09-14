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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7003700470057006
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:48

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Дозвольте, як же Ви раніше ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶л̶и̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶и̶с̶т̶к̶е̶ пластували в УНСО? :D
не треба мене осуждати я був молодий і мені треба було гроші. :lol: шутка. Будем вважати шо не завжди я був циніком. Була б ця війна 20р тому то вже б був мертвим. А так, я надто старий щоб вмерти молодим. :wink:
хоч іще буває мугикаю будь іскрою як хочеш бачити багаття

Ось за таких як Ви зайвого разу мпц-шників не посвариш, раптом порядні люди :evil:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:57

  Mimohod написав:Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.


На нулі у посадці 10солдатів.
На .75км, 1.5км -- ще менше.
Це по всій ширині лісосмуги.

А якби були справжні укріплення, з багатокілометроврми накритими траншеями і крихітними вузлами, то куди там бити?


Яка ціна ракет?
Яка точність?
Який діаметр і глибина вирви?
За пів року на нулі і два у війську чомусь ні разу не чув про приліт ракет на фронті. Міни б’ють, танки, фосфор -- отака там муть...
Ракети -- то “фішка” для тилів.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:58

  Mimohod написав:Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.


На нулі у посадці 10солдатів.
На .75км, 1.5км -- ще менше.
Це по всій ширині лісосмуги.

А якби були справжні укріплення, з багатокілометроврми накритими траншеями і крихітними вузлами, то куди там бити?


Яка ціна ракет?
Яка точність?
Який діаметр і глибина вирви?
За пів року на нулі і два у війську чомусь ні разу не чув про приліт ракет на фронті. Міни б’ють, танки, фосфор -- отака там муть...
Ракети -- то “фішка” для тилів.
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 24.08.10
Подякував: 110 раз.
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  #<1 ... 7003700470057006
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