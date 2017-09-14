Mimohod написав:
Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.
На нулі у посадці 10солдатів.
На .75км, 1.5км -- ще менше.
Це по всій ширині лісосмуги.
А якби були справжні укріплення, з багатокілометроврми накритими траншеями і крихітними вузлами, то куди там бити?
Яка ціна ракет?
Яка точність?
Який діаметр і глибина вирви?
За пів року на нулі і два у війську чомусь ні разу не чув про приліт ракет на фронті. Міни б’ють, танки, фосфор -- отака там муть...
Ракети -- то “фішка” для тилів.