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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7004700570067007>
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:48

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
Дозвольте, як же Ви раніше ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶л̶и̶ ̶в̶ ̶о̶ч̶и̶с̶т̶к̶е̶ пластували в УНСО? :D
не треба мене осуждати я був молодий і мені треба було гроші. :lol: шутка. Будем вважати шо не завжди я був циніком. Була б ця війна 20р тому то вже б був мертвим. А так, я надто старий щоб вмерти молодим. :wink:
хоч іще буває мугикаю будь іскрою як хочеш бачити багаття

Ось за таких як Ви зайвого разу мпц-шників не посвариш, раптом порядні люди :evil:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:57

  Mimohod написав:Та нах ці фортифікації. Не така це війна щоб довго сидіти в бункері. Прилитить або ракета або бомба. Це війна малих мобільних груп і міннування всього що можна. А богиня війни не помінялася. А нам її годувать немає чим. Я більше за бардак в наш вік повної цифровізації. Це сумно.


На нулі у посадці 10солдатів.
На .75км, 1.5км -- ще менше.
Це по всій ширині лісосмуги.

А якби були справжні укріплення, з багатокілометроврми накритими траншеями і крихітними вузлами, то куди там бити?


Яка ціна ракет?
Яка точність?
Який діаметр і глибина вирви?
За пів року на нулі і два у війську чомусь ні разу не чув про приліт ракет на фронті. Міни б’ють, танки, фосфор -- отака там муть...
Ракети -- то “фішка” для тилів.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:58

:arrow:
Востаннє редагувалось Bobua в Нед 03 бер, 2024 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:ВЛК не поможе, бо майже всім пишуть придатність.

С ВЛК реально происходит кретинизм, видел лично заключение ВЛК - ВИЧ, гепатит B и C, панкреатит, проявление цирроза печени, чувак наркоман со стажем. Вывод ВЛК, пригоден за исключением десантных войск, морской пехоты, ВМС.
Я посмотрел на этого кадра, он в санатории не проживет больше двух лет, не то что в ЗСУ.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:04

  freeze написав:
Bobua написав:ВЛК не поможе, бо майже всім пишуть придатність.

С ВЛК реально происходит кретинизм, видел лично заключение ВЛК - ВИЧ, гепатит B и C, панкреатит, проявление цирроза печени, чувак наркоман со стажем. Вывод ВЛК, пригоден за исключением десантных войск, морской пехоты, ВМС.
Я посмотрел на этого кадра, он в санатории не проживет больше двух лет, не то что в ЗСУ.

якщо "повезе" то родині +15М, а платникам податків -15М
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є такий Борислав Береза і Луценко в них вийшло довге інтервью ось уривок
https://www.facebook.com/share/v/LHBLtwhTWQWT1GHB/
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:28

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:і (на)настане комунізм, ой вже ж було, але "миші колосись, плакали але продовжували їсти кактус"

Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:
1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;
1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;
2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".
А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий

Для коммунизма технологий вполне достаточно.
Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе).
Почитайте "Моральный кодекс строителя коммунизма". Всё очень хорошо. Так же, как 10 заповедей Христа, которым уже 2000 лет.
И точно так же не работает.
Возможно, это объясняется природой человека и в принципе нереально.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:47

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.........
Всё это надо было делать (и ещё многое) до 2014. Но для этого же надо думать хотя бы на 2 шага вперёд.
А у нас только "революции". О том, что революции протекают не по плану, никто не думает. Опыт истории это лишнее.

Що треба було робити до 2014?? В них і так була комунізація і російська регіональна згідно колесніченко-ківалова. Якщо їм не подобались зміни в Києві, то як компроміс можно було б заморозити на 10 років їх дорнволюційний стан, але не під гарантії орко-бурятів, а контингенту ООН та його правових інституцій. Україна як співзасновниця ООН та активний учасник миротворчих операцій в минулому, могла розраховувати на таку послугу?

Кто-то тогда предлагал хоть какие-то компромиссы?
Хотя бы думали об этом?
Тут даже сегодня говорят о "гнилом либеральном Западе". Какие могут быть компромиссы?
Чисто сталинский подход: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:03

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:Ні, для комунізму нам не хватає як мінімум 2,5 технологій:
1) Безлімітної енергетики, скажімо дешевого термояду;
1.5) Передачі енергії - високотемпературних надпровідників;
2) Безлімітної їжі, скажімо "бактеріального м'яса".
А от нормальний соціал-капіталізм (Норвегія) цілком можливий

Для коммунизма технологий вполне достаточно.
Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе).
Почитайте "Моральный кодекс строителя коммунизма". Всё очень хорошо. Так же, как 10 заповедей Христа, которым уже 2000 лет.
И точно так же не работает.
Возможно, это объясняется природой человека и в принципе нереально.

вже приходять розумні думки ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кто-то тогда предлагал хоть какие-то компромиссы?


З 2015 по 2022 на всіх тв каналах тільки і обгорювали ці "компроміси".
Від дозволу говорити під ковдрою рос.мовою та трохи зменшеними податками до ценрального бюджету від турбопатріотів, до створення філіалу рф усередині України і інфільтрації моторол з бородаями майже до ВРУ від медведчуківців.
Я тільки не чув самого очевидного варіанту, який я виклав.
fox767676
 
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