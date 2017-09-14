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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7004700570067007
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бєтонич, слухав інтерв'ю Уеслі Кларка?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:18

  freeze написав:
Bobua написав:ВЛК не поможе, бо майже всім пишуть придатність.

С ВЛК реально происходит кретинизм, видел лично заключение ВЛК - ВИЧ, гепатит B и C, панкреатит, проявление цирроза печени, чувак наркоман со стажем. Вывод ВЛК, пригоден за исключением десантных войск, морской пехоты, ВМС.
Я посмотрел на этого кадра, он в санатории не проживет больше двух лет, не то что в ЗСУ.


Гепатитом В можно же заразиться побрившись его бритвой или останавливая ему кровотечение с царапиной на руке. Таких призывать - это вредительство.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Перспектива заморожування війни?
Описуючи сценарії на 2024-2025, я зазначав, що інерційним сценарієм (тобто таким, яким все нині рухається) є найгірший для України сценарій війни на виснаження зі втратою західної підтримки та, внаслідок цього, значною втратою здатності чинити спротив. Але найімовірнішим сценарієм я називав не його. І це досить нестандартний випадок, бо зазвичай інерційний сценарій і є найімовірнішим. Але коли діють потужні сили, що намагаються збити інерційний сценарій та перемкнутися на якийсь кращий, то інерційний сценарій втрачає ймовірність. Це якраз те, що нині маємо.

Найбільш імовірним сценарієм я називав другий -- сценарій заморожування війни, який минулого року виглядав зовсім неможливим. Адже проти замороження війни були налаштовані як українське суспільство, так і путін, який собі обрав перший сценарій війни на виснаження.

Нагадаю, що сценарій заморожування війни передбачає другу фазу агресії через 3-5-7 років, після відновлення спроможності росії та вивчення нею помилок першої фази. Це означає, що руйнівний вплив другої фази може бути більшим. Для цього росія та Україна мають інтенсивно готуватися до цієї фази -- Україна за допомогою Заходу, росія за допомогою Китаю. Але успішність української підготовки залежить від підсумків виборів -- перемога модернізаторів та прискорена модернізація армії й державних інституцій здатна відвернути другу фазу війни, а перемога популістів може призвести до слабкої підготовки та втрати української державності, що і є стратегічною метою путіна.

Отже, дуже ймовірно, що найближчим часом нас із різних боків будуть схиляти до заморожування, замирення, перемир'я тощо. Це означає, що українському суспільству терміново потрібен відкритий чесний діалог по трьох ключових питаннях:
1. Чи є прийнятним заморожування в умовах, коли, з одного боку, Україні бракує зброї, мобілізація гальмує, є шанс провести вибори, -- а з іншого боку, росія порушить перемир'я в будь-який момент, а в США до влади можуть прийти люди, налаштовані обеззброїти Україну та Європу. Іншими словами, на кого працює час -- на нас чи на ворогів.
2. Якщо відповідь на перше питання позитивна, тоді які червоні лінії не можна переступати за будь-яких умов? Очевидно, список червоних ліній включає неприпустимість:
-- будь-якої "демілітаризації", бо це запрошення до продовження агресії;
-- відмови від європейської та євроатлантичної інтеграції, бо це означатиме, що 10 років минули марно;
-- визнання зміни політичного статусу окупованих територій, бо це порушення Конституції.
Водночас на якісь поступки доведеться йти, і треба довго й якісно проговорити червоні лінії в суспільстві.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:25

  ЛАД написав:Возможно, это объясняется природой человека и в принципе нереально.


не природой человека а национальным менталитетом. На Западе вон люди те же - можно от них кровь переливать, детей рожать - а мимо урны не бросают. И машины там не такие дорогие по улицам ездят и бомжей поменьше - думаю эти вещи взаимосвязаны.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:48

  fox767676 написав:Бєтонич, слухав інтерв'ю Уеслі Кларка?


Я тут постити таке боюсь, бо сам Бернс забанить
Те, що давно казали злі язикі, я у т.ч., зараз каже генерал США, екс-кандидат в президенти від Демократичної (!!!) партії
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 04 бер, 2024 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Отличия от процесса выезда в 90х были разительные.

подскажи куда выезжал в 90-е?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе).

но одиночные успехи случались
и один такой у нас на ветке!!!
...строитель коммунизма...ёпт...
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:16

  Прохожий написав:
  katso написав:Отличия от процесса выезда в 90х были разительные.

подскажи куда выезжал в 90-е?


Англия Германия
katso
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:58

  Bobua написав:............
Захід і Японія почали запізно.
Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...

Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.

Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші.
Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень!
Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...

США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.
Что касается зарплаты военных, то в 1942 году власти Британии были обеспокоены, что рядовой солдат армии США получал 10 шиллингов в день, в то время как британский солдат - 3 шиллинга в день.

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer

Ну ладно, в 1932 не начали.
Но на прямой вопрос Вы не ответили - в 1941 США и Британия должны были заключить союз с Гитлером против СССР и поддержать Гитлера и нацизм?
Судя по Вашему ответу, по-видимому, да. Но не буду за Вас домысливать. Просто дайте прямой ответ.

Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було.
А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни.
То яка окупація була краща?

Опять прямого ответа на вопрос - хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? - тоже нет. Хотя, вроде, звучит "да".
Так, на всякий случай, напомню, что с Украины в Германию вывезли 2,5 млн. "гастарбайтеров". В основном, не так как сейчас едут, а принудительно.
Посмотрите хотя бы свежую статью - https://nv.ua/ukraine/events/korrektirovshchik-v-nikolaeve-sbu-zaderzhala-informatora-rf-kotoryy-navodil-rakety-na-gorod-50333655.html. Или https://www.radiosvoboda.org/a/druha-svitova-viyna-i-ukrayina/31380124.html, или https://osvita.ua/vnz/reports/history/4732/. При желании много можно найти.
И колхозы рейхскомиссар Украины Эрих Кох тоже в основном не распустил.
Ну, расстрелы в Бабьем Яру вам безразличны. Или Вы о них не слышали?
О расовых теориях Гитлера и будущем славян в его планах я тут недавно писал и давал ссылки. Не буду повторяться.

О том, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине", по крайней мере для своего населения, но и не только, Вы просто промолчали.
ЛАД
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