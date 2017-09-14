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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 бер, 2024 01:48
Прохожий написав: ЛАД написав:
Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе
).
но одиночные успехи случались
и один такой
у нас на ветке!!!
...строитель коммунизма...ёпт...
Просто интересно, когда-нибудь мы увидим от Вас хоть что-то более ценное, чем реплики из подворотни. ёпт...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 02:03
fox767676 написав: ЛАД написав:
Кто-то тогда предлагал хоть какие-то компромиссы?
З 2015 по 2022 на всіх тв каналах тільки і обгорювали ці "компроміси".
Від дозволу говорити під ковдрою рос.мовою та трохи зменшеними податками до ценрального бюджету від турбопатріотів, до створення філіалу рф усередині України і інфільтрації моторол з бородаями майже до ВРУ від медведчуківців.
Я тільки не чув самого очевидного варіанту, який я виклав.
"під ковдрою" і зараз не забороняють.
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