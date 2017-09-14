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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7004700570067007>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе).

но одиночные успехи случались
и один такой у нас на ветке!!!
...строитель коммунизма...ёпт...
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:16

  Прохожий написав:
  katso написав:Отличия от процесса выезда в 90х были разительные.

подскажи куда выезжал в 90-е?


Англия Германия
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 00:58

  Bobua написав:............
Захід і Японія почали запізно.
Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...

Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.

Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші.
Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень!
Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...

США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.
Что касается зарплаты военных, то в 1942 году власти Британии были обеспокоены, что рядовой солдат армии США получал 10 шиллингов в день, в то время как британский солдат - 3 шиллинга в день.

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer

Ну ладно, в 1932 не начали.
Но на прямой вопрос Вы не ответили - в 1941 США и Британия должны были заключить союз с Гитлером против СССР и поддержать Гитлера и нацизм?
Судя по Вашему ответу, по-видимому, да. Но не буду за Вас домысливать. Просто дайте прямой ответ.

Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було.
А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни.
То яка окупація була краща?

Опять прямого ответа на вопрос - хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? - тоже нет. Хотя, вроде, звучит "да".
Так, на всякий случай, напомню, что с Украины в Германию вывезли 2,5 млн. "гастарбайтеров". В основном, не так как сейчас едут, а принудительно.
Посмотрите хотя бы свежую статью - https://nv.ua/ukraine/events/korrektirovshchik-v-nikolaeve-sbu-zaderzhala-informatora-rf-kotoryy-navodil-rakety-na-gorod-50333655.html. Или https://www.radiosvoboda.org/a/druha-svitova-viyna-i-ukrayina/31380124.html, или https://osvita.ua/vnz/reports/history/4732/. При желании много можно найти.
И колхозы рейхскомиссар Украины Эрих Кох тоже в основном не распустил.
Ну, расстрелы в Бабьем Яру вам безразличны. Или Вы о них не слышали?
О расовых теориях Гитлера и будущем славян в его планах я тут недавно писал и давал ссылки. Не буду повторяться.

О том, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине", по крайней мере для своего населения, но и не только, Вы просто промолчали.

P.s. Ещё один источник - https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25258/Levchenko.pdf;jsessionid=E814EE365A2F03A114CF558FD36EF153?sequence=1.
Это монография. Большая. Цитировать не буду. Из неё, кстати, становится понятнее разница в восприятии нацистской оккупации в разных регионах Украины. Режимы оккупации и начальные условия несколько отличались.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 04 бер, 2024 01:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 01:04

  Hotab написав:Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.


як то ви себе коханого вознесли в небеса.
інші спеціалізації не менш дороговартісні.
але їх швидко перенавчають на піхотинців.
то й вас нічого не мішає перенавчити. як льотчик самі казали що вже зліталися.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 01:48

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Как-то забыли, что в Программе партии кроме "создания материально-технической базы коммунизма" ставилась задача "воспитания нового человека".
Вот как раз вторую задачу решить не удалось (в массе).

но одиночные успехи случались
и один такой у нас на ветке!!!
...строитель коммунизма...ёпт...

Просто интересно, когда-нибудь мы увидим от Вас хоть что-то более ценное, чем реплики из подворотни. ёпт...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 02:03

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Кто-то тогда предлагал хоть какие-то компромиссы?


З 2015 по 2022 на всіх тв каналах тільки і обгорювали ці "компроміси".
Від дозволу говорити під ковдрою рос.мовою та трохи зменшеними податками до ценрального бюджету від турбопатріотів, до створення філіалу рф усередині України і інфільтрації моторол з бородаями майже до ВРУ від медведчуківців.
Я тільки не чув самого очевидного варіанту, який я виклав.

"під ковдрою" і зараз не забороняють. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 03:20

  katso написав:
  ЛАД написав:Возможно, это объясняется природой человека и в принципе нереально.


не природой человека а национальным менталитетом. На Западе вон люди те же - можно от них кровь переливать, детей рожать - а мимо урны не бросают. И машины там не такие дорогие по улицам ездят и бомжей поменьше - думаю эти вещи взаимосвязаны.

Попадаючи наші туди теж перестають кидати. Тєряють національну ідентичність :lol:
Но ...
На западі то де?
Ви давно були в берліні, в парижі?
Шото не віриться шо весь той срач і графіті зробили араби .
За бомжей не певен шо меньше. Десь так. Бомжів поменьше в якійсь оторвікольосовці, селищі в середині України, бо там нема грошей і нема на чому бомжувати :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 07:03

  mephala написав:
  Hotab написав:Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.


як то ви себе коханого вознесли в небеса.
інші спеціалізації не менш дороговартісні.
але їх швидко перенавчають на піхотинців.
то й вас нічого не мішає перенавчити. як льотчик самі казали що вже зліталися.

1. Пруф , де я писав, що «злітався» (там де я іронізую зі слів зелених мух, що я «поізносілся» - не беремо.. то ваше невміння розуміти діалог і самоіронію… )
2. А давайте вас на когось перевчимо! У мене ВОС вже є, а у вас який? Навіщо квіточка mephala живе на світі? Щоб ховатись за чужими спинами? Розказувати, кому які ЩЕ військові спеціальності можна отримати, а собі жодної? Не для того черешеньку викохали? Не для того мамин бутончик розказує тут про інсульти?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 07:30

Йшла третій рік повномасштабна,а ухилянти і далі воювали язи

  Hotab написав:
  mephala написав:
  Hotab написав:Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.


як то ви себе коханого вознесли в небеса.
інші спеціалізації не менш дороговартісні.
але їх швидко перенавчають на піхотинців.
то й вас нічого не мішає перенавчити. як льотчик самі казали що вже зліталися.

1. Пруф , де я писав, що «злітався» (там де я іронізую зі слів зелених мух, що я «поізносілся» - не беремо.. то ваше невміння розуміти діалог і самоіронію… )
2. А давайте вас на когось перевчимо! У мене ВОС вже є, а у вас який? Навіщо квіточка mephala живе на світі? Щоб ховатись за чужими спинами? Розказувати, кому які ЩЕ військові спеціальності можна отримати, а собі жодної? Не для того черешеньку викохали? Не для того мамин бутончик розказує тут про інсульти?

ХлопАки!(я зараз звертаюсь до ВСІХ, а не тільки до вас двох)
Давайте спочатку вже нарешті заміните Успіха на фронті, а тоді вже будете сперечатись про свою ізношеність, інсульти, сітківки, надважливість ведення бізнесу в тилу саме вами і т.д., і.т.п.! :D

А то, сцукА, вже пішов ТРЕТІЙ РІК, як ви всі тут сперечаєтесь, але і далі собі в тилах на м'яких диванах... - а Успіх і інші фронтовики, скитаються по окопах/бліндаж, по посадках/лісах...

Ухилянти, ви часом не уху їли? :!:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 07:33

З твоїм настроєм ми до Ялти дійдемо.,тримаю кулаки за тебе!

Успіх ,

Давайте спочатку вже нарешті заміните Успіха на фронт


Не бачу жодної причини міняти (вже) професійного військового на дилетантів. За державний кошт тебе навчили військовій справі, дали грошей на другу львівську квартиру, то відпрацьовуй і не ний!!
Тобі лише 40+ (які відчуваються як 40-), до 60 років ще є час підготувати тобі заміну. Зараз не на часі.
Hotab
 
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