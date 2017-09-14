Додано: Пон 04 бер, 2024 00:58

Bobua написав: ............

Захід і Японія почали запізно.

Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів... ............Захід і Японія почали запізно.Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...

Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші.

Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень!

Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...

Что касается зарплаты военных, то в 1942 году власти Британии были обеспокоены, что рядовой солдат армии США получал 10 шиллингов в день, в то время как британский солдат - 3 шиллинга в день.

прямой

Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було.

А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни.

То яка окупація була краща?

Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.Ну ладно, в 1932 не начали.Но на прямой вопрос Вы не ответили - в 1941 США и Британия должны были заключить союз с Гитлером против СССР и поддержать Гитлера и нацизм?Судя по Вашему ответу, по-видимому, да. Но не буду за Вас домысливать. Просто дайтеответ.Опять прямого ответа на вопрос - хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? - тоже нет. Хотя, вроде, звучит "да".Так, на всякий случай, напомню, что с Украины в Германию вывезли 2,5 млн. "гастарбайтеров". В основном, не так как сейчас едут, а принудительно.Посмотрите хотя бы свежую статью -. Или, или. При желании много можно найти.И колхозы рейхскомиссар Украины Эрих Кох тоже в основном не распустил.Ну, расстрелы в Бабьем Яру вам безразличны. Или Вы о них не слышали?О расовых теориях Гитлера и будущем славян в его планах я тут недавно писал и давал ссылки. Не буду повторяться.О том, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине", по крайней мере для своего населения, но и не только, Вы просто промолчали.P.s. Ещё один источник -Это монография. Большая. Цитировать не буду. Из неё, кстати, становится понятнее разница в восприятии нацистской оккупации в разных регионах Украины. Режимы оккупации и начальные условия несколько отличались.