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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7004700570067007
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:06

Все ж дуже просто - було б лиш бажання!!!

  Hotab написав:Не бачу жодної причини міняти (вже) професійного військового на дилетантів
От чому зразу на делетантів?
Делетантів - в ліси на навчання, а тих, які в цих лісах вже півроку-рік навчались/тренувались - відправити на заміну Успіхів! ;)
  Hotab написав:За державний кошт тебе навчили військовій справі, дали грошей на другу львівську квартиру
Поправочка - "на ТРЕТЮ квартиру"! ;)
  Hotab написав:то відпрацьовуй
За 2р.+ я вже відпрацював сповна!
Далі треба замінювати, як наприклад, футболістів!
Бачиш, футболісти молоді/здорові/витривалі і то їх деколи замінють, навіть, на протязі ДВОХ ГОДИН!!!
А що тоді казати про ДВА РОКИ і НЕ молодих вчорашніх баристів/трактористів?
  Hotab написав:до 60 років ще є час підготувати тобі заміну. Зараз не на часі
Давай вже так грубо не підйопуй! :mrgreen: - а йди ломись в ТЦК і кажи, що дуже хочеш захищати Рідну Неньку Україну!
Що дуже хочеш підмінити собою("справжнім військовим") на фронті втомлених/виснажених вчорашніх баристів/трактористів!
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:26

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,

Ви мега оптиміст.
Якщо
1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО
2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі
то РПВ == виїзд мільйонів адекватних чоловіків до своїх родин. І років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.

Повернеться десь половина, набагато менше, ніж виїдуть на воз'єднання сімей. Після рпв вже не буде статусу біженця і виплат. Там теж не цукор, а тут хоч житло є, а після рпв можна очікувати і інвестиції, і економічне зростання.
lapay
 
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