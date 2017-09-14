От чому зразу на делетантів?
Делетантів - в ліси на навчання, а тих, які в цих лісах вже півроку-рік навчались/тренувались - відправити на заміну Успіхів!
Поправочка - "на ТРЕТЮ квартиру"!
За 2р.+ я вже відпрацював сповна!
Далі треба замінювати, як наприклад, футболістів!
Бачиш, футболісти молоді/здорові/витривалі і то їх деколи замінють, навіть, на протязі ДВОХ ГОДИН!!!
А що тоді казати про ДВА РОКИ і НЕ молодих вчорашніх баристів/трактористів?
Давай вже так грубо не підйопуй! - а йди ломись в ТЦК і кажи, що дуже хочеш захищати Рідну Неньку Україну!
Що дуже хочеш підмінити собою("справжнім військовим") на фронті втомлених/виснажених вчорашніх баристів/трактористів!