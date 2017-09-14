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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 бер, 2024 02:03
fox767676 написав: ЛАД написав:
Кто-то тогда предлагал хоть какие-то компромиссы?
З 2015 по 2022 на всіх тв каналах тільки і обгорювали ці "компроміси".
Від дозволу говорити під ковдрою рос.мовою та трохи зменшеними податками до ценрального бюджету від турбопатріотів, до створення філіалу рф усередині України і інфільтрації моторол з бородаями майже до ВРУ від медведчуківців.
Я тільки не чув самого очевидного варіанту, який я виклав.
"під ковдрою" і зараз не забороняють.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 03:20
katso написав: ЛАД написав:
Возможно, это объясняется природой человека и в принципе нереально.
не природой человека а национальным менталитетом. На Западе вон люди те же - можно от них кровь переливать, детей рожать - а мимо урны не бросают. И машины там не такие дорогие по улицам ездят и бомжей поменьше - думаю эти вещи взаимосвязаны.
Попадаючи наші туди теж перестають кидати. Тєряють національну ідентичність
Но ...
На западі то де?
Ви давно були в берліні, в парижі?
Шото не віриться шо весь той срач і графіті зробили араби .
За бомжей не певен шо меньше. Десь так. Бомжів поменьше в якійсь оторвікольосовці, селищі в середині України, бо там нема грошей і нема на чому бомжувати
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Додано: Пон 04 бер, 2024 07:03
mephala написав: Hotab написав:
Але не висококваліфікованого офіцера з дороговартісною підготовкою.
як то ви себе коханого вознесли в небеса.
інші спеціалізації не менш дороговартісні.
але їх швидко перенавчають на піхотинців.
то й вас нічого не мішає перенавчити. як льотчик самі казали що вже зліталися.
1. Пруф , де я писав, що «злітався» (там де я іронізую зі слів зелених мух, що я «поізносілся» - не беремо.. то ваше невміння розуміти діалог і самоіронію… )
2. А давайте вас на когось перевчимо! У мене ВОС вже є, а у вас який? Навіщо квіточка mephala
живе на світі? Щоб ховатись за чужими спинами? Розказувати, кому які ЩЕ військові спеціальності можна отримати, а собі жодної? Не для того черешеньку викохали? Не для того мамин бутончик розказує тут про інсульти?
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Додано: Пон 04 бер, 2024 07:33
Успіх
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Давайте спочатку вже нарешті заміните Успіха на фронт
Не бачу жодної причини міняти (вже) професійного військового на дилетантів. За державний кошт тебе навчили військовій справі, дали грошей на другу львівську квартиру, то відпрацьовуй і не ний!!
Тобі лише 40+ (які відчуваються як 40-), до 60 років ще є час підготувати тобі заміну. Зараз не на часі.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:06
Hotab написав:
Не бачу жодної причини міняти (вже) професійного військового на дилетантів
От чому зразу на делетантів?
Делетантів - в ліси на навчання, а тих, які в цих лісах вже півроку-рік навчались/тренувались - відправити на заміну Успіхів!
Hotab написав:
За державний кошт тебе навчили військовій справі, дали грошей на другу львівську квартиру
Поправочка - "на ТРЕТЮ квартиру"!
Hotab написав:
то відпрацьовуй
За 2р.+ я вже відпрацював сповна!
Далі треба замінювати, як наприклад, футболістів!
Бачиш, футболісти молоді/здорові/витривалі і то їх деколи замінють, навіть, на протязі ДВОХ ГОДИН!!!
А що тоді казати про ДВА РОКИ і НЕ молодих вчорашніх баристів/трактористів?
Hotab написав:
до 60 років ще є час підготувати тобі заміну. Зараз не на часі
Давай вже так грубо не підйопуй!
- а йди ломись в ТЦК і кажи, що дуже хочеш захищати Рідну Неньку Україну!
Що дуже хочеш підмінити собою("справжнім військовим") на фронті втомлених/виснажених вчорашніх баристів/трактористів!
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:26
Дюрі-бачі написав: lapay написав:
щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,
Ви мега оптиміст.
Якщо
1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО
2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі
то РПВ == виїзд мільйонів адекватних чоловіків до своїх родин. І років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.
Повернеться десь половина, набагато більше, ніж виїдуть на воз'єднання сімей. Після рпв вже не буде статусу біженця і виплат. Там теж не цукор, а тут хоч житло є, а після рпв можна очікувати і інвестиції, і економічне зростання.
Востаннє редагувалось lapay
в Пон 04 бер, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:47
Denik написав: lapay написав:
При $35 за барель російської нафти, при $70 не буде, хіба що ми зменшимо їх експорт вдвічі своїми ударами.
В них довоєнний бюджет був по 45 за долар без війни і інфляції долара на 15%. Зараз довоєнних 45 - то 52. Але і експорт нафти впав на 10-15%. Тобто довоєнних 45 - то 57 зараз. Тобто воює рашка виключно за резерви, або коли Брент під 100.
Вони проїдають резерви, але повільно, не так катастрофічно, як було при $35.
Якщо розглядати фінансове питання, то треба враховуаати не тільки нафтодолари. Китай не постачає Раші зброї, поки натівська зброя не б'є по її території (обіцяв), але по грошам обіцянки не було. Трумен теж очікував, що Китай не втрутиться, але коли дійшли до кордонів39, то мільйон китайців кинулись, з пістолетами, на американські танки, як мурахи на жуків.
Аналогічно, якщо Раша почне програвати і відкочуватись на кордони91, через фінанси, то велика ймовірність, що Китай цього не допустить. Спеціальні ціни, кредити чи гранти на "розвиток китайських громад Манчжурії" - допомога буде. А якщо Китай остаточно вирішить напасти на Тайвань, то вони офіційно стануть союзниками, і буде вже й військова допомога, в обидва боки.
Також нам треба враховувати і свої фінансові питання. Якщо буде рпв, то ми отримаємо гроші від Європи, на свою лінію суровікина. Якщо фронт посиплеться, то Європа почне аврально укріпляти вже свої кордони, а не нашу лінію розмежування, і будувати табори для українських біженців.
Не все тут так просто, як нам хочеться...
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Додано: Пон 04 бер, 2024 09:40
найбільші втрати за війни з одного шахеда: 12 людей з них 5 дітей
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Додано: Пон 04 бер, 2024 09:41
yama написав:
Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі
То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію
, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші
Тем временем австралийцы заходят на наш литий.
Мы для всех добыча, но, почему-то, многие продолжают продолжают верить в альтруизм запада
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Додано: Пон 04 бер, 2024 09:45
prodigy написав:
найбільші втрати за війни з одного шахеда: 12 людей з них 5 дітей
Терпим дальше. Новостная лента такая, что это событие, как и казни наших пленных, никого уже не удивляет. И будет продолжаться до тех пор пока не будет зеркальных действий.
Чтоб с нами считались должны умереть 5 маленьких кацапов.
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