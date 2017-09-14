Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
Налог нужно для церквей вводить. У них доходность на равне с торговлей наркотиками, людьми, оружием. Пусть платят налоги как любой бизнес на территории Украины. Иначе пользы как с гуся воды.
fler написав:Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.
На зможе зупинити, навпаки більше мотивує. Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.
---- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века. Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы. ---- 1986 г. Не буду говорить обо всех, но в Киеве тут же прочитали пацак справа на лево.