Додано: Пон 04 бер, 2024 11:11

Дюрі-бачі написав: fler написав: Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги. Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.

На зможе зупинити, навпаки більше мотивує.

Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи. На зможе зупинити, навпаки більше мотивує.Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.

----А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века. Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.----1986 г.Не буду говорить обо всех, но в Киеве тут же прочитали пацак справа на лево.Есть еще и юридическая сторона.