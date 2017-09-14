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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7004700570067007
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:56

  yama написав:
https://ibb.co/mNRGZ5n

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.

Налог нужно для церквей вводить. У них доходность на равне с торговлей наркотиками, людьми, оружием. Пусть платят налоги как любой бизнес на территории Украины. Иначе пользы как с гуся воды.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:23

  hume написав:
  prodigy написав:

найбільші втрати за війни з одного шахеда: 12 людей з них 5 дітей

Терпим дальше. Новостная лента такая, что это событие, как и казни наших пленных, никого уже не удивляет. И будет продолжаться до тех пор пока не будет зеркальных действий.

Чтоб с нами считались должны умереть 5 маленьких кацапов.


Доброго ранку .
Всім Здоров,я .
Не можна вподоблятися вбивці .Нажаль росіяни бьють по цівільним без будь яких правил .
Обов,язково до них прийде ответочка .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:23

  hume написав:И будет продолжаться до тех пор пока не будет зеркальных действий.
Чтоб с нами считались должны умереть 5 маленьких кацапов.

Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.

На зможе зупинити, навпаки більше мотивує.
Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:11

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.

На зможе зупинити, навпаки більше мотивує.
Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.


----
А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века. Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
----
1986 г.
Не буду говорить обо всех, но в Киеве тут же прочитали пацак справа на лево. :D

Есть еще и юридическая сторона.
vt313
 
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