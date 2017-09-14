Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.
Налог нужно для церквей вводить. У них доходность на равне с торговлей наркотиками, людьми, оружием. Пусть платят налоги как любой бизнес на территории Украины. Иначе пользы как с гуся воды.
fler написав:Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.
На зможе зупинити, навпаки більше мотивує. Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.
---- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века. Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы. ---- 1986 г. Не буду говорить обо всех, но в Киеве тут же прочитали пацак справа на лево.
Bobua написав:............ Захід і Японія почали запізно. Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...
Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.
Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші. Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень! Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...
США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.
Что касается зарплаты военных, то в 1942 году власти Британии были обеспокоены, что рядовой солдат армии США получал 10 шиллингов в день, в то время как британский солдат - 3 шиллинга в день.
Українцям восени 1932р. і шилінг був би за щастя... То 200$/міс на нинішні гроші? Це сьогодні одному можна харчуватись самим лише твердим сиром і нічим дешевшим. А тоді, коли люди були значно скромніші -- прогодувати величезну родину (крупами, олією...)
Ну ладно, в 1932 не начали. Но на прямой вопрос Вы не ответили - в 1941 США и Британия должны были заключить союз с Гитлером против СССР и поддержать Гитлера и нацизм? Судя по Вашему ответу, по-видимому, да. Но не буду за Вас домысливать. Просто дайте прямой ответ.
У 1941, якщо Гітлер пропонував (кулуарно?) суттєві поступки (звільнення Польщі, Франції і ще там когось із союзників Англів) -- то мали би погодитись, але не на “підтримку нацизму”, а на спільну боротьбу з моск.сатанізмом... Якщо не пропонував -- то не мали виходу? І ще раз -- головна геополітична помилка ХХст сталась саме у 1932р, коли в українців уже відібрали всю їжу, вже явно було видно, що моск. -- сатаністи, а зах.країни +Японія ще не встигли побитись до крові, і могли легко, єдиним, дружнім фронтом виступити проти моск.упирів... Але не виступили. Ось що було найжахливішим... А у 1932-33рр. і далі -- стались події для українців на порядки страшніші за 2014-2014рр... Коротенький перелік книг: * Дума про дитинство. (Запаренко * Жовтий Князь. (Барка * Тигролови (Багряний * Солодка Даруся (Матіос
Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було. А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни. То яка окупація була краща?
І як було в тих “колхозах” при німцях? “трудодні” чи таки за гроші? Вгадаєм з 3х разів? А людям, яких вивезли на Захід -- неабияк пощастило. Мали змогу потім там лишитись і жити як люди. А хто мав дурість повернутись -- лише цькування і гулаги... Їхні історії у художній формі: chtyvo.org.ua/authors/Baturyn_Serhii/OST/
Ну, расстрелы в Бабьем Яру вам безразличны. Или Вы о них не слышали? О расовых теориях Гитлера и будущем славян в его планах я тут недавно писал и давал ссылки. Не буду повторяться.
О том, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине", по крайней мере для своего населения, но и не только, Вы просто промолчали.
Щодо гебреїв -- то про них я переймаюсь десь так само як і вони про нас (перші рядки в гуглі):
Держава Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи невизнання будь-яких національних трагедій, окрім власної.26 жовт. 2023 р. https://bastion.tv › parlament-uelsu... Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом | Новини Останній Бастіон ... Останній Бастіон https://bastion.tv › izrayil-ne-vizna... Ізраїль не визнає́ Голодомор геноцидом українців через причетність євреїв 28 квіт. 2023 р. — У 1932-1933 роках десятки тисяч голодних українців з'явилися на території Чечні і, як розповідають люди похилого віку, «біженці їли траву
Ці думки Скуратівського підтверджуються дослідженнями відомого американського історика Роберта Конквеста, який у науково-популярній книжці «Жнива скорботи» оприлюднив свої статистичні дані стосовно смертності українських селян 1933 року загалом та в регіональному вимірі. Згідно з ними, в північних областях Голодомор забрав життя кожного четвертого українського селянина, у центральних – кожного третього, тоді як у південно-східних – уже приблизно кожного другого.
Таким чином, більшовицький геноцид на Південному Сході України був найжорстокішим, а отже, й ментальні злами у свідомості тамтешніх селян – найглибшими, наймасовішими та найбільш незворотними.
І вся укр.-моск. історія ворожнечі в одному абзаці:
Ті самі старенькі свідки Голодомору на Луганщині запевняли мене, що до 1933 року не чули від своїх батьків та дідів про жодний випадок змішаного шлюбу між молоддю з українського та російського сіл, розміщених лишень за кілька кілометрів одне від одного. Росіяни для українців були тоді представниками іншої, незрозуміло-ворожої цивілізації із суцільно «матоязичними» селами, де не випаровувався горілчано-сивушний сморід, а городи поросли бур’яном до пояса.
Таке можемо бачити навіть у простих міжлюдських стосунках. Бидло інстинктивно ненавидить вищих за себе. Можливо, як свідків свого падіння? А не-бидло не здатне опустити себе так низько. Але є поліція, аби гопники не могли безкарно бити скрипалів... А тоді не було поліції. Могла бути -- вся зах.цивілізація. Але вона якраз тоді зламалась... Ось що трагічно.
Bobua написав:То було погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?
Был такой исторический персонаж Alexander Dolezalek. Служил в Главном управлении СС. Разработал идею Евросоюза в 40-е военные годы. Отсутствие границ внутри объединения, объединение экономик, единый европейский паспорт, подписание участниками объединения Европейской хартии.
yama написав:Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші
Тем временем австралийцы заходят на наш литий.
Мы для всех добыча, но, почему-то, многие продолжают продолжают верить в альтруизм запада
в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?