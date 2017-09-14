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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7004700570067007
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:56

  yama написав:
https://ibb.co/mNRGZ5n

Тож церква це бізнес і Томас дав те що церковний общак залишається в Україні
Тобто тепер гроші з церков ( дань) йдуть не в московію, а в Київ. Саме тому треба гнати цих всіх московських патріархатів, а платити дань Києву, а Київ уже нехай платить у Ватикан.

Налог нужно для церквей вводить. У них доходность на равне с торговлей наркотиками, людьми, оружием. Пусть платят налоги как любой бизнес на территории Украины. Иначе пользы как с гуся воды.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:23

  hume написав:
  prodigy написав:

найбільші втрати за війни з одного шахеда: 12 людей з них 5 дітей

Терпим дальше. Новостная лента такая, что это событие, как и казни наших пленных, никого уже не удивляет. И будет продолжаться до тех пор пока не будет зеркальных действий.

Чтоб с нами считались должны умереть 5 маленьких кацапов.


Доброго ранку .
Всім Здоров,я .
Не можна вподоблятися вбивці .Нажаль росіяни бьють по цівільним без будь яких правил .
Обов,язково до них прийде ответочка .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:23

  hume написав:И будет продолжаться до тех пор пока не будет зеркальных действий.
Чтоб с нами считались должны умереть 5 маленьких кацапов.

Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.

На зможе зупинити, навпаки більше мотивує.
Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 11:11

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Шось мені підказує, що їх може зупинити хіба "Маріуполь" на території рф.. Але це не наш шлях до перемоги.

На зможе зупинити, навпаки більше мотивує.
Якщо реально хочемо зупинити війну - треба топити танкери і підривавти нафтопереробні заводи.


----
А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» — это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути. Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века. Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, — торговец сделал паузу и подкинул дров в костер, — это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
----
1986 г.
Не буду говорить обо всех, но в Киеве тут же прочитали пацак справа на лево. :D

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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:48

  ЛАД написав:
  Bobua написав:............
Захід і Японія почали запізно.
Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...

Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.

Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші.
Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень!
Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...

США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.
Что касается зарплаты военных, то в 1942 году власти Британии были обеспокоены, что рядовой солдат армии США получал 10 шиллингов в день, в то время как британский солдат - 3 шиллинга в день.

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer

Українцям восени 1932р. і шилінг був би за щастя...
То 200$/міс на нинішні гроші? Це сьогодні одному можна харчуватись самим лише твердим сиром і нічим дешевшим.
А тоді, коли люди були значно скромніші -- прогодувати величезну родину (крупами, олією...)

Ну ладно, в 1932 не начали.
Но на прямой вопрос Вы не ответили - в 1941 США и Британия должны были заключить союз с Гитлером против СССР и поддержать Гитлера и нацизм?
Судя по Вашему ответу, по-видимому, да. Но не буду за Вас домысливать. Просто дайте прямой ответ.

У 1941, якщо Гітлер пропонував (кулуарно?) суттєві поступки (звільнення Польщі, Франції і ще там когось із союзників Англів) -- то мали би погодитись, але не на “підтримку нацизму”, а на спільну боротьбу з моск.сатанізмом...
Якщо не пропонував -- то не мали виходу?
І ще раз -- головна геополітична помилка ХХст сталась саме у 1932р, коли в українців уже відібрали всю їжу, вже явно було видно, що моск. -- сатаністи, а зах.країни +Японія ще не встигли побитись до крові, і могли легко, єдиним, дружнім фронтом виступити проти моск.упирів... Але не виступили. Ось що було найжахливішим... :(
А у 1932-33рр. і далі -- стались події для українців на порядки страшніші за 2014-2014рр...
Коротенький перелік книг:
* Дума про дитинство. (Запаренко
* Жовтий Князь. (Барка
* Тигролови (Багряний
* Солодка Даруся (Матіос

Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було.
А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни.
То яка окупація була краща?

Опять прямого ответа на вопрос - хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? - тоже нет. Хотя, вроде, звучит "да".
Так, на всякий случай, напомню, что с Украины в Германию вывезли 2,5 млн. "гастарбайтеров". В основном, не так как сейчас едут, а принудительно.
Посмотрите хотя бы свежую статью - https://nv.ua/ukraine/events/korrektirovshchik-v-nikolaeve-sbu-zaderzhala-informatora-rf-kotoryy-navodil-rakety-na-gorod-50333655.html. Или https://www.radiosvoboda.org/a/druha-svitova-viyna-i-ukrayina/31380124.html, или https://osvita.ua/vnz/reports/history/4732/. При желании много можно найти.
И колхозы рейхскомиссар Украины Эрих Кох тоже в основном не распустил.

І як було в тих “колхозах” при німцях? “трудодні” чи таки за гроші? Вгадаєм з 3х разів?
А людям, яких вивезли на Захід -- неабияк пощастило. Мали змогу потім там лишитись і жити як люди. А хто мав дурість повернутись -- лише цькування і гулаги...
Їхні історії у художній формі: chtyvo.org.ua/authors/Baturyn_Serhii/OST/

Ну, расстрелы в Бабьем Яру вам безразличны. Или Вы о них не слышали?
О расовых теориях Гитлера и будущем славян в его планах я тут недавно писал и давал ссылки. Не буду повторяться.

О том, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине", по крайней мере для своего населения, но и не только, Вы просто промолчали.

Щодо гебреїв -- то про них я переймаюсь десь так само як і вони про нас (перші рядки в гуглі):
Держава Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи невизнання будь-яких національних трагедій, окрім власної.26 жовт. 2023 р.
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Ізраїль не визнає́ Голодомор геноцидом українців через причетність євреїв
28 квіт. 2023 р. — У 1932-1933 роках десятки тисяч голодних українців з'явилися на території Чечні і, як розповідають люди похилого віку, «біженці їли траву


P.s. Ещё один источник - https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25258/Levchenko.pdf;jsessionid=E814EE365A2F03A114CF558FD36EF153?sequence=1.
Это монография. Большая. Цитировать не буду. Из неё, кстати, становится понятнее разница в восприятии нацистской оккупации в разных регионах Украины. Режимы оккупации и начальные условия несколько отличались.

Є ще коротше пояснення різниці.
Стаття
Український тиждень: Без 1933-го не було б 2014-го
Ці думки Скуратівського підтверджуються дослідженнями відомого американського історика Роберта Конквеста, який у науково-популярній книжці «Жнива скорботи» оприлюднив свої статистичні дані стосовно смертності українських селян 1933 року загалом та в регіональному вимірі. Згідно з ними, в північних областях Голодомор забрав життя кожного четвертого українського селянина, у центральних – кожного третього, тоді як у південно-східних – уже приблизно кожного другого.

Таким чином, більшовицький геноцид на Південному Сході України був найжорстокішим, а отже, й ментальні злами у свідомості тамтешніх селян – найглибшими, наймасовішими та найбільш незворотними.


І вся укр.-моск. історія ворожнечі в одному абзаці:
Ті самі старенькі свідки Голодомору на Луганщині запевняли мене, що до 1933 року не чули від своїх батьків та дідів про жодний випадок змішаного шлюбу між молоддю з українського та російського сіл, розміщених лишень за кілька кілометрів одне від одного.
Росіяни для українців були тоді представниками іншої, не­зро­зуміло-ворожої цивілізації із суцільно «матоязичними» селами, де не випаровувався горіл­чано-сивушний сморід, а городи поросли бур’яном до пояса.

Таке можемо бачити навіть у простих міжлюдських стосунках.
Бидло інстинктивно ненавидить вищих за себе. Можливо, як свідків свого падіння?
А не-бидло не здатне опустити себе так низько.
Але є поліція, аби гопники не могли безкарно бити скрипалів...
А тоді не було поліції. Могла бути -- вся зах.цивілізація. Але вона якраз тоді зламалась... Ось що трагічно. :(
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:53

  katso написав:
  trololo написав:навпаки :) забули як під час першшого майдану герой яценюк заборонив видачу депо і цим героїчно стабілізував систему? :) головне це зробити швидко і массово


Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.


що гірше - проблеми в банківській системі чи чобіт бурята у вас на шиї?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:58

  Bobua написав:То було погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується? :(

Был такой исторический персонаж Alexander Dolezalek. Служил в Главном управлении СС. Разработал идею Евросоюза в 40-е военные годы. Отсутствие границ внутри объединения, объединение экономик, единый европейский паспорт, подписание участниками объединения Европейской хартии.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 12:59

  ЛАД написав:Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.


а вам самому не здаєтся, що хуйло при потребі сам набреше скільки треба, і про нацистів, і про біолаби з комарами? і для початку війни абсолютно не важливо що ми тут собі думаємо, кого вибрали, і т.д
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:13

  hume написав:
  yama написав:Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі
То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші

Тем временем австралийцы заходят на наш литий.

Мы для всех добыча, но, почему-то, многие продолжают продолжают верить в альтруизм запада

в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?
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