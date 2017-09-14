Додано: Пон 04 бер, 2024 12:48

ЛАД написав: Bobua написав: ............

Захід і Японія почали запізно.

Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів... ............Захід і Японія почали запізно.Ідеально було у 1932р, коли в Україні відібрали в українців всю їжу, і на повен зріст постала неприкрита людоїдська сутність москвинів...

Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.



Американці платили солдатам ~50$. Десь 2000$ на нинішні гроші.

Та вся Україна тоді вхопилась би за таку вдалу і вигідну нагоду винищити москвинів упень!

Тим більше, що ще були свіжі спогади ГолодоМору початку 20х...

США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.

Что касается зарплаты военных, то в 1942 году власти Британии были обеспокоены, что рядовой солдат армии США получал 10 шиллингов в день, в то время как британский солдат - 3 шиллинга в день.

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-semi-voennosluzhaschih-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-sssr-germaniya-velikobritaniya-komparativnyy-analiz/viewer

Ладно, начали поздно и не так, как Вам бы хотелось - "погане об`єднання. Гітлер ламав сусідів через коліно... Хто ж так об`єднується?" Но начали.США платили 50$ своим солдатам, а не чужим.

Ну ладно, в 1932 не начали.

Но на прямой вопрос Вы не ответили - в 1941 США и Британия должны были заключить союз с Гитлером против СССР и поддержать Гитлера и нацизм?

Судя по Вашему ответу, по-видимому, да. Но не буду за Вас домысливать. Просто дайте прямой ответ.



Що нац.окупації. То вона була. Кілька років під час ІІ світової. А голодомору і репресій тоді не було.

А у “мирний час” під моск.окупацією були Геноциди і ГолодоМори до і після війни.

То яка окупація була краща?

Опять прямого ответа на вопрос - хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? - тоже нет. Хотя, вроде, звучит "да".

Так, на всякий случай, напомню, что с Украины в Германию вывезли 2,5 млн. "гастарбайтеров". В основном, не так как сейчас едут, а принудительно.

Посмотрите хотя бы свежую статью - https://nv.ua/ukraine/events/korrektirovshchik-v-nikolaeve-sbu-zaderzhala-informatora-rf-kotoryy-navodil-rakety-na-gorod-50333655.html . Или https://www.radiosvoboda.org/a/druha-svitova-viyna-i-ukrayina/31380124.html , или https://osvita.ua/vnz/reports/history/4732/ . При желании много можно найти.

И колхозы рейхскомиссар Украины Эрих Кох тоже в основном не распустил.

Опять прямого ответа на вопрос - хорошо, если бы была нацистская оккупация в Украине? - тоже нет. Хотя, вроде, звучит "да".Так, на всякий случай, напомню, что с Украины в Германию вывезли 2,5 млн. "гастарбайтеров". В основном, не так как сейчас едут, а принудительно.Посмотрите хотя бы свежую статью -. Или, или. При желании много можно найти.И колхозы рейхскомиссар Украины Эрих Кох тоже в основном не распустил.

Ну, расстрелы в Бабьем Яру вам безразличны. Или Вы о них не слышали?

О расовых теориях Гитлера и будущем славян в его планах я тут недавно писал и давал ссылки. Не буду повторяться.



О том, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине", по крайней мере для своего населения, но и не только, Вы просто промолчали.





https://bastion.tv › parlament-uelsu...

Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом | Новини Останній Бастіон

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Ізраїль не визнає́ Голодомор геноцидом українців через причетність євреїв

28 квіт. 2023 р. — У 1932-1933 роках десятки тисяч голодних українців з'явилися на території Чечні і, як розповідають люди похилого віку, «біженці їли траву

Держава Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом проти українського народу, оскільки в Ізраїлі немає практики визнання чи невизнання будь-яких національних трагедій, окрім власної.26 жовт. 2023 р.› parlament-uelsu...Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом | Новини Останній Бастіон...Останній Бастіон› izrayil-ne-vizna...Ізраїль не визнає́ Голодомор геноцидом українців через причетність євреїв28 квіт. 2023 р. — У 1932-1933 роках десятки тисяч голодних українців з'явилися на території Чечні і, як розповідають люди похилого віку, «біженці їли траву

https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25258/Levchenko.pdf;jsessionid=E814EE365A2F03A114CF558FD36EF153?sequence=1 .

Это монография. Большая. Цитировать не буду. Из неё, кстати, становится понятнее разница в восприятии нацистской оккупации в разных регионах Украины. Режимы оккупации и начальные условия несколько отличались. P.s. Ещё один источник -Это монография. Большая. Цитировать не буду. Из неё, кстати, становится понятнее разница в восприятии нацистской оккупации в разных регионах Украины. Режимы оккупации и начальные условия несколько отличались.

Ці думки Скуратівського підтверджуються дослідженнями відомого американського історика Роберта Конквеста, який у науково-популярній книжці «Жнива скорботи» оприлюднив свої статистичні дані стосовно смертності українських селян 1933 року загалом та в регіональному вимірі. Згідно з ними, в північних областях Голодомор забрав життя кожного четвертого українського селянина, у центральних – кожного третього, тоді як у південно-східних – уже приблизно кожного другого.



Таким чином, більшовицький геноцид на Південному Сході України був найжорстокішим, а отже, й ментальні злами у свідомості тамтешніх селян – найглибшими, наймасовішими та найбільш незворотними.



Ті самі старенькі свідки Голодомору на Луганщині запевняли мене, що до 1933 року не чули від своїх батьків та дідів про жодний випадок змішаного шлюбу між молоддю з українського та російського сіл, розміщених лишень за кілька кілометрів одне від одного.

Росіяни для українців були тоді представниками іншої, не­зро­зуміло-ворожої цивілізації із суцільно «матоязичними» селами, де не випаровувався горіл­чано-сивушний сморід, а городи поросли бур’яном до пояса.



Українцям восени 1932р. і шилінг був би за щастя...То 200$/міс на нинішні гроші? Це сьогодні одному можна харчуватись самим лише твердим сиром і нічим дешевшим.А тоді, коли люди були значно скромніші -- прогодувати величезну родину (крупами, олією...)У 1941, якщо Гітлер пропонував (кулуарно?) суттєві поступки (звільнення Польщі, Франції і ще там когось із союзників Англів) -- то мали би погодитись, але не на “підтримку нацизму”, а на спільну боротьбу з моск.сатанізмом...Якщо не пропонував -- то не мали виходу?І ще раз -- головна геополітична помилка ХХст сталась саме у 1932р, коли в українців уже відібрали всю їжу, вже явно було видно, що моск. -- сатаністи, а зах.країни +Японія ще не встигли побитись до крові, і могли легко, єдиним, дружнім фронтом виступити проти моск.упирів... Але не виступили. Ось що було найжахливішим...А у 1932-33рр. і далі -- стались події для українців на порядки страшніші за 2014-2014рр...Коротенький перелік книг:* Дума про дитинство. (Запаренко* Жовтий Князь. (Барка* Тигролови (Багряний* Солодка Даруся (МатіосІ як було в тих “колхозах” при німцях? “трудодні” чи таки за гроші? Вгадаєм з 3х разів?А людям, яких вивезли на Захід -- неабияк пощастило. Мали змогу потім там лишитись і жити як люди. А хто мав дурість повернутись -- лише цькування і гулаги...Їхні історії у художній формі: chtyvo.org.ua/authors/Baturyn_Serhii/OST/Щодо гебреїв -- то про них я переймаюсь десь так само як і вони про нас (перші рядки в гуглі):Є ще коротше пояснення різниці.СтаттяУкраїнський тиждень:І вся укр.-моск. історія ворожнечі в одному абзаці:Таке можемо бачити навіть у простих міжлюдських стосунках.Бидло інстинктивно ненавидить вищих за себе. Можливо, як свідків свого падіння?А не-бидло не здатне опустити себе так низько.Але є поліція, аби гопники не могли безкарно бити скрипалів...А тоді не було поліції. Могла бути -- вся зах.цивілізація. Але вона якраз тоді зламалась... Ось що трагічно.