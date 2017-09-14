История с КМК показывает, что разницы особо и нет.
И, кто там стоит за австралийцами не известно.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 13:18
История с КМК показывает, что разницы особо и нет.
И, кто там стоит за австралийцами не известно.
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:26
vt313
Но судя по статьям в газетах(интернета тогда у меня в руках не было) Лакшми уплатил в бюджет впятеро больше чем зять Данилыча или Ахметка, кто там первоначально его за миллиард почти купил.
Куда Юля с Ехануровым и Батоном просрала эти деньги - не в курсе. Наверно тратили их уже в 2006м при ВФхрюке на кормление народа Бамбаса.
Додано: Пон 04 бер, 2024 13:59
Это да, так и было.
А в остальном, как стояли доисторические мартены и конверторы, так и остались.
Пинчук построил новый завод.
Кажется и все за весь период.
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:00
лицензий на месторождения Добра и Шевченковск
В то же время, по сообщениям в СМИ, летом 2023 года председатель правления European Lithium Тони Сейдж говорил, что компания больше не претендует на Шевченковское месторождение - оно слишком близко к линии бд.
Согласно расследованию "Наших денег" от 2018 года, "Петро-Консалтинг" была связана с бывшим народным депутатом Игорем Кононенко.
Участок Добра это Кировоградская область.
У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго. В литий, например, суммы инвестирования назывались до 1 млрд уе.
Поэтому, практически ни у кого из наших олигархов не пошел бизнес за пределами Украины. А из-за коррупционной составляющей и самой справедливой судовой системы в нас никто не хочет инвестировать. Риски слишком велики.
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:28
А давайте на другому прикладі...
Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання...
Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник....
Скажіть будь-ласка
А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства...
Бо членом мене вважає більшість населення України...
Тому
Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів.
Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі..
Але Пінчук все одно поганий...
А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.
Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?
Додано: Пон 04 бер, 2024 14:46
ви пам'ятаєте як почалося будівництво мережі мобільного зв'язку в Україні оператором Київстар!?
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