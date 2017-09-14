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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7006700770087009>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:18

  барабашов написав:в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?


История с КМК показывает, что разницы особо и нет. :D

И, кто там стоит за австралийцами не известно.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:26

vt313
Но судя по статьям в газетах(интернета тогда у меня в руках не было) Лакшми уплатил в бюджет впятеро больше чем зять Данилыча или Ахметка, кто там первоначально его за миллиард почти купил.
Куда Юля с Ехануровым и Батоном просрала эти деньги - не в курсе. Наверно тратили их уже в 2006м при ВФхрюке на кормление народа Бамбаса.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:59

  барабашов написав:vt313
Но судя по статьям в газетах(интернета тогда у меня в руках не было) Лакшми уплатил в бюджет впятеро больше чем зять Данилыча или Ахметка, кто там первоначально его за миллиард почти купил.
Куда Юля с Ехануровым и Батоном просрала эти деньги - не в курсе. Наверно тратили их уже в 2006м при ВФхрюке на кормление народа Бамбаса.


Это да, так и было.
А в остальном, как стояли доисторические мартены и конверторы, так и остались.
Пинчук построил новый завод.
Кажется и все за весь период.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:00

  барабашов написав:в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?


лицензий на месторождения Добра и Шевченковск

В то же время, по сообщениям в СМИ, летом 2023 года председатель правления European Lithium Тони Сейдж говорил, что компания больше не претендует на Шевченковское месторождение - оно слишком близко к линии бд.
Согласно расследованию "Наших денег" от 2018 года, "Петро-Консалтинг" была связана с бывшим народным депутатом Игорем Кононенко.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/12/708689/

Участок Добра это Кировоградская область.

У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго. В литий, например, суммы инвестирования назывались до 1 млрд уе.

Поэтому, практически ни у кого из наших олигархов не пошел бизнес за пределами Украины. А из-за коррупционной составляющей и самой справедливой судовой системы в нас никто не хочет инвестировать. Риски слишком велики.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:28

  hume написав:У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго.
А давайте на другому прикладі...
Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання...
Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник....
Скажіть будь-ласка
А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства...
Бо членом мене вважає більшість населення України...

Тому
Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів.
Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі..
Але Пінчук все одно поганий...
А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.

Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:46

  budivelnik написав:
  hume написав:У нас много всего, но чтоб заработать нужно вложить, а наши бизнесмены к такому не привыкли, сильно долго.
А давайте на другому прикладі...
Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання...
Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник....
Скажіть будь-ласка
А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства...
Бо членом мене вважає більшість населення України...

Тому
Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів.
Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі..
Але Пінчук все одно поганий...
А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.

Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?
ви пам'ятаєте як почалося будівництво мережі мобільного зв'язку в Україні оператором Київстар!?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:ви пам'ятаєте як почалося будівництво мережі мобільного зв'язку в Україні оператором Київстар!?


Я не памятаю. Нагадайте плз
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:03

  edvardd написав:Уже год как приехал из Америки на войну наш форумчанин Libo, и пропал... :( , давайте помянём его...
Зображення


Наразі це останнє повідомлення від edvardd 24.02.2023. Він сам де? Хтось зна?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:09

  budivelnik написав:прикладі...
Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання...
Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник....
Скажіть будь-ласка
А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства...
Бо членом мене вважає більшість населення України...

Тому
Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів.
Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі..
Але Пінчук все одно поганий...
А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.

Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?


Лично вас я ни в чем не обвиняю. Я верю в то, что вы бизнесмен и развиваете свой бизнес.
Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил. Когда речь идёт об окупаемости в десятилетия у украинских олигархов сразу падает интерес. Сколько из промышленно финансовых групп работающих в Украине могут похвастаться новыми заводами? Они оседлали наследие совка, максимум фильтры на Азовстали смогли поменяли.

Проще договориться с государством о дотировании, или вложиться в альтернативную энергетику под прописанный под себя "зелёный тариф", но никак не инвестирование с периодом окупаемости в десятилетие. То есть мы видим не только сомнительный первоначальный капитал, но и отсутствие желания развиваться, то что вы описывали в личном примере.

Как пример литий. Месторождение получено по мутным схемам, связано с бывшим нардепом,там до сих пор продолжаются судовые процессы. Разрабатывать месторождение никто не хочет, это же уже совсем другой уровень, нужно вложить СВОИ деньги с непонятным результатом и сроком окупаемости, не по пацански))
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:34

  hume написав:Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил.


Если мы о чем-то не знаем, это не значит, что его нет.

Весь фин. сектор создан с нуля.
Система телекоммуникаций.
Розничная торговля.
IT-сектор.
Туризм.
Платная медицина.
Это все дорого и с долгоиграющей перспективой.
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