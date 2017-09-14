Додано: Пон 04 бер, 2024 15:09

budivelnik написав: прикладі...

Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання...

Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник....

Скажіть будь-ласка

А скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства...

Бо членом мене вважає більшість населення України...



Тому

Як тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів.

Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі..

Але Пінчук все одно поганий...

А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.



Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати? прикладі...Я 30 років заробляв 100 одиниць , з яких 80 одиниць витрачав на розвиток бізнесу і 20 одиниць - на власне споживання...Станом на сьогоднішній день в очах левової частки тут присутніх - я барига і ларьочник....Скажіть будь-ласкаА скільки треба було мені витрачати на себе -щоб і бізнес в мене процівітав і в очах оточуючих я виглядав поважним членом суспільства...Бо членом мене вважає більшість населення України...ТомуЯк тільки більшість зрозуміє що Бізнес це живий організм який для власного функціонування потребує море ресурсів.. так відразу й перестане завидувати статкам бізнесменів.Тим більше - що Пінчук виграв від того що побудував завод? він на цей завод витратив скількісь сотень мільйонів доларів ( вже зароблених ним раніше) і на цьому заводі Держава отримала можливість розмістити тисячі робітників...які платили податки і так далі..Але Пінчук все одно поганий...А долярчики все одно загнулись, бо вивели свої зароблені кошти в свої квартирки..і все , ніяких робочих місць не залишилось.Тому деколи перш ніж когось звинувачувати - може варто подумати?

Лично вас я ни в чем не обвиняю. Я верю в то, что вы бизнесмен и развиваете свой бизнес.Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил. Когда речь идёт об окупаемости в десятилетия у украинских олигархов сразу падает интерес. Сколько из промышленно финансовых групп работающих в Украине могут похвастаться новыми заводами? Они оседлали наследие совка, максимум фильтры на Азовстали смогли поменяли.Проще договориться с государством о дотировании, или вложиться в альтернативную энергетику под прописанный под себя "зелёный тариф", но никак не инвестирование с периодом окупаемости в десятилетие. То есть мы видим не только сомнительный первоначальный капитал, но и отсутствие желания развиваться, то что вы описывали в личном примере.Как пример литий. Месторождение получено по мутным схемам, связано с бывшим нардепом,там до сих пор продолжаются судовые процессы. Разрабатывать месторождение никто не хочет, это же уже совсем другой уровень, нужно вложить СВОИ деньги с непонятным результатом и сроком окупаемости, не по пацански))