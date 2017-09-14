hume написав:Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования.
А чим відрізняються мої мільйони від їх мільярдів? Вони взяли підприємства які не могли наповнювати бюджет срср і тому срср - розвалився Після того як взяли - вже 30 років платять податки і втримали на цих підприємствах кілька мільйонів робочих місць, і при цьому змогли ще й збагатитись... Але як збагатитись? їли в три рила червону ікру???? Чи взявши підприємство залишковою вартістю в 1 млн грн - домодернізували його до підприємства вартістю в сотні мільйонів долларів. І при цьому - підприємство стало дорожче коштувати на сотні мільйонів доларів..а власник підприємства за 30 років витратив на себе десятки мільйонів доларів... То проти чого Ви виступаєте? Ви хочете щоб власник ресурсу в мільярди гривень жив всього в 10-12 разів краще двірника працюючого на цьому підприємстві? Це по вашому справедливо?
Тепер про ресурси. Поки ресурси в землі/воді/лісі... до цього часу вони коштують нуль. Тому яка різниця хто і по яким схемам отримав те що КОЛИСЬ МОЖЕ БУДЕ коштувати мільярди , при умові що ці мільярди туди будуть вкладені?
За 10 місяців 2023 року після податкових перевірок бізнесу було нараховано 46 млрд грн. штрафів, із яких тільки 2 млрд. грн потрапила до бюджету. Щодо решти штрафів - їх було скасовано рішеннями судів. Джерело: https://censor.net/ua/n3476769
Яскравий приклад неефективності системи яка будується на деклараціях про боротьбу за справедливість , а базується на системі примусу.... В цих 2 млрд сплачених - є й мої 100 000...єдина проблема ( моя) заключалась в тому що мені нарахували не один штраф на 100 000.. а сім в діапазоні 7000-30000 грн... Навіть 30000 грн - це замала сума для того щоб відбивати її в суді ( судові витрати на адвоката і судові засідання - будуть вищими) , тому й сплатив ( автоматично зменшивши на суму штрафу - розмір донатів).
edvardd написав:Уже год как приехал из Америки на войну наш форумчанин Libo, и пропал... , давайте помянём его...
Наразі це останнє повідомлення від edvardd 24.02.2023. Він сам де? Хтось зна?
адрестовіч(лібо) знову в омериці. А ось Едік напевне загинув, пам'ятаю як він казав, що його дача дуже близько до лінії фронту, бо орки просунулися, що в дачний кооператив на Дніпрі стали пускати тільки з документами, виставили блокпости, Едуард казав що дуже близько прилетів танковий снаряд і вибив скло, мовляв зараз скло дуже дороге, тому на дачі вирішив тимчасово затянути вікна плівкою. Багато хто радив Едіку більше не їхати на дачу, а бути в рідному Запоріжжі, мовляв це дуже небезпечно, але він казав, що персікі цвітуть, їх треба підрізати чи якось обробити, більше я повідомлень від нього не чув.... Так що скоріш за все сталася трагедія, сподіваюсь, що я не прав, але факти говорять протилежне.
ЛАД написав:Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.
а вам самому не здаєтся, що хуйло при потребі сам набреше скільки треба, і про нацистів, і про біолаби з комарами? і для початку війни абсолютно не важливо що ми тут собі думаємо, кого вибрали, і т.д
Да, согласен. Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят россияне. Хотя и не только.
Более того, если тщательно изучить самых упоротых так называемых в росссми бандеровцев, которые появились из ниоткуда в 2012-2014 годах и всегда творили чисто показательный беспредел и именно в тот момент, когда их снимали на видео российские журналисты, то можно прийти к единственно правильному выводу или заключению - т.н. бандеровцы это исключительно кремлевский проект в Украине. Потому что только в кремле могут так искажать сведения о добром украинском парне, одинаково ненавидевшем как нацизм, так и коммунизм.