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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7006700770087009
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:36

  hume написав:Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования.
А чим відрізняються мої мільйони від їх мільярдів?
Вони взяли підприємства які не могли наповнювати бюджет срср і тому срср - розвалився
Після того як взяли - вже 30 років платять податки і втримали на цих підприємствах кілька мільйонів робочих місць, і при цьому змогли ще й збагатитись...
Але як збагатитись? їли в три рила червону ікру????
Чи взявши підприємство залишковою вартістю в 1 млн грн - домодернізували його до підприємства вартістю в сотні мільйонів долларів. І при цьому - підприємство стало дорожче коштувати на сотні мільйонів доларів..а власник підприємства за 30 років витратив на себе десятки мільйонів доларів...
То проти чого Ви виступаєте?
Ви хочете щоб власник ресурсу в мільярди гривень жив всього в 10-12 разів краще двірника працюючого на цьому підприємстві? Це по вашому справедливо?

Тепер про ресурси.
Поки ресурси в землі/воді/лісі... до цього часу вони коштують нуль.
Тому яка різниця хто і по яким схемам отримав те що КОЛИСЬ МОЖЕ БУДЕ коштувати мільярди , при умові що ці мільярди туди будуть вкладені?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:56

За 10 місяців 2023 року після податкових перевірок бізнесу було нараховано 46 млрд грн. штрафів, із яких тільки 2 млрд. грн потрапила до бюджету. Щодо решти штрафів - їх було скасовано рішеннями судів. Джерело: https://censor.net/ua/n3476769
Яскравий приклад неефективності системи яка будується на деклараціях про боротьбу за справедливість , а базується на системі примусу....
В цих 2 млрд сплачених - є й мої 100 000...єдина проблема ( моя) заключалась в тому що мені нарахували не один штраф на 100 000.. а сім в діапазоні 7000-30000 грн...
Навіть 30000 грн - це замала сума для того щоб відбивати її в суді ( судові витрати на адвоката і судові засідання - будуть вищими) , тому й сплатив ( автоматично зменшивши на суму штрафу - розмір донатів).
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:00

  vt313 написав:
  hume написав:Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил.


Если мы о чем-то не знаем, это не значит, что его нет.

Весь фин. сектор создан с нуля.
Система телекоммуникаций.
Розничная торговля.
IT-сектор.
Туризм.
Платная медицина.
Это все дорого и с долгоиграющей перспективой.


ІТ-сектор не дуже український
https://biz.censor.net/resonance/321705 ... _v_ukraine

Фін.сектор +/-, але топові банки давно скуплені іноземним капіталом, банк.софт імпортний для "більш солідної капіталізації"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:06

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Уже год как приехал из Америки на войну наш форумчанин Libo, и пропал... :( , давайте помянём его...
Зображення


Наразі це останнє повідомлення від edvardd 24.02.2023. Він сам де? Хтось зна?

адрестовіч(лібо) знову в омериці.
А ось Едік напевне загинув, пам'ятаю як він казав, що його дача дуже близько до лінії фронту, бо орки просунулися, що в дачний кооператив на Дніпрі стали пускати тільки з документами, виставили блокпости, Едуард казав що дуже близько прилетів танковий снаряд і вибив скло, мовляв зараз скло дуже дороге, тому на дачі вирішив тимчасово затянути вікна плівкою.
Багато хто радив Едіку більше не їхати на дачу, а бути в рідному Запоріжжі, мовляв це дуже небезпечно, але він казав, що персікі цвітуть, їх треба підрізати чи якось обробити, більше я повідомлень від нього не чув....
Так що скоріш за все сталася трагедія, сподіваюсь, що я не прав, але факти говорять протилежне.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:09

  trololo написав:
  ЛАД написав:Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.


а вам самому не здаєтся, що хуйло при потребі сам набреше скільки треба, і про нацистів, і про біолаби з комарами? і для початку війни абсолютно не важливо що ми тут собі думаємо, кого вибрали, і т.д


Да, согласен. Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят россияне. Хотя и не только.

Более того, если тщательно изучить самых упоротых так называемых в росссми бандеровцев, которые появились из ниоткуда в 2012-2014 годах и всегда творили чисто показательный беспредел и именно в тот момент, когда их снимали на видео российские журналисты, то можно прийти к единственно правильному выводу или заключению - т.н. бандеровцы это исключительно кремлевский проект в Украине. Потому что только в кремле могут так искажать сведения о добром украинском парне, одинаково ненавидевшем как нацизм, так и коммунизм.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І я на жаль до того ж схиляюсь
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:13

  fox767676 написав:
  vt313 написав:
  hume написав:Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил.


Если мы о чем-то не знаем, это не значит, что его нет.

Весь фин. сектор создан с нуля.
Система телекоммуникаций.
Розничная торговля.
IT-сектор.
Туризм.
Платная медицина.
Это все дорого и с долгоиграющей перспективой.


ІТ-сектор не дуже український
https://biz.censor.net/resonance/321705 ... _v_ukraine

Фін.сектор +/-, але топові банки давно скуплені іноземним капіталом, банк.софт імпортний для "більш солідної капіталізації"


І що це міняє?
Все одно, хтось вклав великі гроші на довгу перспективу.
Інша справа, що ми не дуже знаємо хто.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:20

Як і сто років тому.

Петлюра, кажуть, розстріляв Болбочана. А могло б бути навпаки - Болбочан міг розстріляти Петлюру, а Скоропадський посадити Винниченка, якби антигетьманське повстання не вдалося. Можливо, навіть самого Скоропадського повісив би Грушевський, якби мав сталеві яйця, але він запам'ятався тільки тим, що його ім'ям назвали вулицю в Києві.
Ні Грушевський, ні Скоропадський, ні Винниченко, ні Петлюра, ні Болбочан, ні Петрушевич - мені нецікаві. Бо вони всі - кожен окремо і всі разом - не змогли або не захотіли мобілізувати Україну, не будували бетонні укріплення, не запускали снарядні заводи, не робили все можливе для перемоги у війні.
Сьогодні - ті самі граблі. Вождів багато, а снарядів немає, мобілізація не ведеться, бетонні укріплення не будуються. Як і сто років тому.
Автор: Юрій Касʼянов.
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