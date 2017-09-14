budivelnik написав:

hume написав: Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования.

А чим відрізняються мої мільйони від їх мільярдів?Вонипідприємства які не могли наповнювати бюджет срср і тому срср - розваливсяПісля того яквже 30 років платять податки і втримали на цих підприємствах кілька мільйонів робочих місць, і при цьому змогли ще й збагатитись...Але як збагатитись? їли в три рила червону ікру????Чипідприємство залишковою вартістю в 1 млн грн - домодернізували його до підприємства вартістю в сотні мільйонів долларів. І при цьому - підприємство стало дорожче коштувати на сотні мільйонів доларів..а власник підприємства за 30 років витратив на себе десятки мільйонів доларів...То проти чого Ви виступаєте?Ви хочете щоб власник ресурсу в мільярди гривень жив всього в 10-12 разів краще двірника працюючого на цьому підприємстві? Це по вашому справедливо?Тепер про ресурси.Поки ресурси в землі/воді/лісі... до цього часу вони коштують нуль.Тому яка різниця хто і по яким схемам отримав те що КОЛИСЬ МОЖЕ БУДЕ коштувати мільярди , при умові що ці мільярди туди будуть вкладені?