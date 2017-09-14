ЛАД написав:Вам не кажется, что такие идеи дают возможность Путину говорить о "нацизме в Украине"? По крайней мере для своего населения, но и не только.
а вам самому не здаєтся, що хуйло при потребі сам набреше скільки треба, і про нацистів, і про біолаби з комарами? і для початку війни абсолютно не важливо що ми тут собі думаємо, кого вибрали, і т.д
Согласен. Набреше. Но ложь дело такое - можно опровергнуть, не все поверят. А так ему и врать не надо. Достаточно выложить видео с фарионами, цитаты некоторых наших авторов и т.п. Это не опровергнешь и не назовёшь фейками. Люди и сами могут это увидеть. И не только в РФ, но и на Западе. В эпоху интернета информация расходится по миру легко и быстро.
lapay написав:щоб повернулись біженці, пішли інвестиції,
Ви мега оптиміст. Якщо 1. Нам не дадуть гарантій рівня 5 статті НАТО 2. Не створять фонд відбудови на сотні мільярдів $, щоб підтягнути мінімальну ЗП до рівня Польщі то РПВ == виїзд мільйонів адекватних чоловіків до своїх родин. І років через 5 Україну, в якій залишаться одні пенсіонери, можна захоплювати без пострілів, як Крим.
Повернеться десь половина, набагато більше, ніж виїдуть на воз'єднання сімей. Після рпв вже не буде статусу біженця і виплат. Там теж не цукор, а тут хоч житло є, а після рпв можна очікувати і інвестиції, і економічне зростання.
Кордони не відкриють мінімум 2 роки після старту рпв. Поки не збудують фортіфікації, не наситять ппо, та не пропустять через строкову службу (6-12 міс) якомога більше чоловіків. Може ще "в рамках євроінтеграції" укладуть договори з ЄС про видачу військовозобов'язаних
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 04 бер, 2024 17:05, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Уже год как приехал из Америки на войну наш форумчанин Libo, и пропал... , давайте помянём его...
Наразі це останнє повідомлення від edvardd 24.02.2023. Він сам де? Хтось зна?
А ось Едік напевне загинув, пам'ятаю як він казав, що його дача дуже близько до лінії фронту, бо орки просунулися, що в дачний кооператив на Дніпрі стали пускати тільки з документами, виставили блокпости, Едуард казав що дуже близько прилетів танковий снаряд і вибив скло, мовляв зараз скло дуже дороге, тому на дачі вирішив тимчасово затянути вікна плівкою. Багато хто радив Едіку більше не їхати на дачу, а бути в рідному Запоріжжі, мовляв це дуже небезпечно, але він казав, що персікі цвітуть, їх треба підрізати чи якось обробити, більше я повідомлень від нього не чув.... Так що скоріш за все сталася трагедія, сподіваюсь, що я не прав, але факти говорять протилежне.
Доброго дня . Едвард скоріше за все жив і здоров . Він був відмінний колекціонер , час від часу ми обмінювались фото придбаних у колекції експонатів . Його колекція дельфінчиків надихала , це те що я бачив своїми очами . Знали друг друга заочно . Скоріш за все виїхав з країни до родичів . В нього було багато знайомих у Франції . І знався він на Франції добре . .....вісточок від нього не получав ще невість з якого часу .Краще було щоб він був живий та здоровий .
lapay написав:ваних замінять контрактниками. Можна і за півроку впоратись, було б бажання. Навряд чи ЄС буде спонсорувати аналог Совка.
ЄС (Німеччина, Польща) повертаються до призову Скоріш за все, в т.з "безпекових домовленностях" з ВБ, Франціею та інші будуть секретні додатки про форсовану репатріацію на випадок війни українських громадян в першу чергу, і власних українського походження - в другу. Ті іноземні частини, що грозився Макрон будуть складатись з прізвищ - -ук,-юк,-ов,-енко Зараз командир Французького Іноземного Легіону - Кирило Ющенко
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 04 бер, 2024 17:19, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования.
А чим відрізняються мої мільйони від їх мільярдів? Вони взяли підприємства які не могли наповнювати бюджет срср і тому срср - розвалився Після того як взяли - вже 30 років платять податки і втримали на цих підприємствах кілька мільйонів робочих місць, і при цьому змогли ще й збагатитись... Але як збагатитись? їли в три рила червону ікру???? Чи взявши підприємство залишковою вартістю в 1 млн грн - домодернізували його до підприємства вартістю в сотні мільйонів долларів. І при цьому - підприємство стало дорожче коштувати на сотні мільйонів доларів..а власник підприємства за 30 років витратив на себе десятки мільйонів доларів... То проти чого Ви виступаєте? Ви хочете щоб власник ресурсу в мільярди гривень жив всього в 10-12 разів краще двірника працюючого на цьому підприємстві? Це по вашому справедливо?
Тепер про ресурси. Поки ресурси в землі/воді/лісі... до цього часу вони коштують нуль. Тому яка різниця хто і по яким схемам отримав те що КОЛИСЬ МОЖЕ БУДЕ коштувати мільярди , при умові що ці мільярди туди будуть вкладені?
Ключевое слово ВЗЯЛИ. Вы взяли бизнес для накопления первоначального капитала, или построили/создали?
Это как сдавать в аренду квартиру полученную по наследству. Очень выгодно, особенно в сравнении с той, которую нужно купить.
Когда вы создаёте что-то вы готовы инвестировать с длинным горизонтом. Когда вам что то падает, как нашим топовым олигархам, тогда вы не заинтересованы в инвестициях. Их уровень это яхты, дома в Монако и скупка депутатов пучками.
С чего вы решили что я против чего-то. Я констатировал факт, что у нас под ногами лежат миллиарды, которые мы не в состоянии освоить, поэтому к нам заходят иностранные компании.
Каждая из стран, которая нам помогает, имеет свои цели.
vt313 написав: Если мы о чем-то не знаем, это не значит, что его нет.
Весь фин. сектор создан с нуля. Система телекоммуникаций. Розничная торговля. IT-сектор. Туризм. Платная медицина. Это все дорого и с долгоиграющей перспективой.
Не спорю, тем более многое из фин сектора создавалось этими же промышленными группами для обслуживания своего бизнеса. Сомневаюсь, что владельцы Добробута или АТБ могут разрабатывать месторождения ценных пород, не их уровень. А вот топовые олигархи могли бы, но увы.
ПС Из хорошего. На ранчо господина Ахметова, которое под г. Украинка в Киевской области началось бурное строительство, приехали новые рабочие на длительные контракты. Может он что-то знает..
Фін.сектор +/-, але топові банки давно скуплені іноземним капіталом, банк.софт імпортний для "більш солідної капіталізації"
По ІТ важно даже не столько, кому принадлежат, но и за счёт чего живут и процветают - исключительно благодаря работе на Запад. Розничная торговля - один из наиболее быстро окупаемых секторов экономики (если не самый быстроокупаемый). Фин. сектор создан с нуля, но для банков в начале 90-х достаточно было снять комнату с письменным столом и телефоном. Они тогда создавались десятками, если не сотнями, так же быстро лопались, но кто-то выживал и развивался, зачастую без крупных капвложений. При Ющенко банки массово скупались иностранными. Тогда пришли большие деньги, которые были потрачены в основном на потребкредитование и ипотеку под бешенные проценты (в гривне) или под более низкие в валюте с последующими проблемами после 2008. Платная медицина развивалась постепенно и тоже без крупных начальных вложений путём постепенного расширения. Примерно так же, как рассказывает будивельник о своём бизнесе. О телекоммуникационном секторе говорить не буду, не знаком. Примеров серьёзных капвложений в Украине действительно крайне мало.