1. У Легіоні в різні періоди служили від 10% до 17% українців.
2. Бійці 2-го українського батальйону імені Тараса Шевченка сил французького Руху Опору, утвореного в 1944 році, брали участь в боях проти німецьких військ в останній рік війни, після розпуску значною мірою влились до складу 13-ї напівбригади Легіону.
3. Як мінімум 10 ветеранів Легіону віддали свої життя за свободу в російсько-українській війні.
4. Зарплатня там на сьогодні співставна, або навіть менша, ніж в штурмових підрозділах ЗСУ (що справедливо). Хоча є багато різних бенефітів і на службі, і для ветеранів Легіону.
5. Нещодавно Легіон очолив бойовий бригадний генерал Кирило Ющенко.
Народився 23 листопада 1967 року. У 1989 вступив до Спеціальної військової школи Сен-Сір, яку закінчив у 1992. Брав участь в операціях в Боснії, Джибуті. Провів дві операції як керівник в Центральноафриканській Республіці під час операції BOALI (2007-2008), потім в Афганістані, в районі Суробі (2009-2010). Потім були – Чад, Малі, Буркіна-Фасо…
ЛАД написав:Фин. сектор создан с нуля, но для банков в начале 90-х достаточно было снять комнату с письменным столом и телефоном. Они тогда создавались десятками, если не сотнями, так же быстро лопались, но кто-то выживал и развивался, зачастую без крупных капвложений.
Уже этого достаточно, чтобы понять, что ты в финансовом секторе не разбираешься от слова "совсем" (как и во всём остальном)
Для банков уже тогда действовало множество требований и "комната с письменным столом и телефоном" не подходила ни под одно из них
По данным МВД от 1995 года, в 1992 году было заведено 328 уголовных дел, ущерб по которым составил свыше 94 млрд руб.; в 1993 году — 469 дел с ущербом 148 млрд руб.; в 1994 году — 120 дел с ущербом в 175 млрд руб
Ничего подобного, как украинский СЭП, даже близко не было
И именно СЭП делал невозможным подобные махинации. Пока фактически деньги на пришли на счёт, а деньги приходили относительно быстро, деньги не списывались