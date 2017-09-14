RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7008700970107011
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1. У Легіоні в різні періоди служили від 10% до 17% українців.

2. Бійці 2-го українського батальйону імені Тараса Шевченка сил французького Руху Опору, утвореного в 1944 році, брали участь в боях проти німецьких військ в останній рік війни, після розпуску значною мірою влились до складу 13-ї напівбригади Легіону.

3. Як мінімум 10 ветеранів Легіону віддали свої життя за свободу в російсько-українській війні.

4. Зарплатня там на сьогодні співставна, або навіть менша, ніж в штурмових підрозділах ЗСУ (що справедливо). Хоча є багато різних бенефітів і на службі, і для ветеранів Легіону.

5. Нещодавно Легіон очолив бойовий бригадний генерал Кирило Ющенко.


Народився 23 листопада 1967 року. У 1989 вступив до Спеціальної військової школи Сен-Сір, яку закінчив у 1992. Брав участь в операціях в Боснії, Джибуті. Провів дві операції як керівник в Центральноафриканській Республіці під час операції BOALI (2007-2008), потім в Афганістані, в районі Суробі (2009-2010). Потім були – Чад, Малі, Буркіна-Фасо…

fox767676
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 13.06.20
Подякував: 289 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По ІТ важно даже не столько, кому принадлежат, но и за счёт чего живут и процветают - исключительно благодаря работе на Запад.


Це єдиний інтелектуальномісткий експорт з України, не рента як зерно\чавун
fox767676
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 13.06.20
Подякував: 289 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:48

  ЛАД написав:Фин. сектор создан с нуля, но для банков в начале 90-х достаточно было снять комнату с письменным столом и телефоном. Они тогда создавались десятками, если не сотнями, так же быстро лопались, но кто-то выживал и развивался, зачастую без крупных капвложений.

Уже этого достаточно, чтобы понять, что ты в финансовом секторе не разбираешься от слова "совсем" (как и во всём остальном)

Для банков уже тогда действовало множество требований и "комната с письменным столом и телефоном" не подходила ни под одно из них

Ещё, очень важный момент.
В Украине была создана, на тот момент, уникальная СЭП - Система Электронных Платежей
Система електронних платежів Національного банку України
СЕП створено в 1993 році. Перші платежі через СЕП пройшли 5 січня 1993 року. З 01 січня 1994 року в Україні повністю скасовані паперові та телеграфні авізо у міжбанківських розрахунках

И скорость прохождения платежей была довольно быстрой

А в это время, в "прогрессивной" России
Фальшивые авизо
По данным МВД от 1995 года, в 1992 году было заведено 328 уголовных дел, ущерб по которым составил свыше 94 млрд руб.; в 1993 году — 469 дел с ущербом 148 млрд руб.; в 1994 году — 120 дел с ущербом в 175 млрд руб

Ничего подобного, как украинский СЭП, даже близко не было

И именно СЭП делал невозможным подобные махинации.
Пока фактически деньги на пришли на счёт, а деньги приходили относительно быстро, деньги не списывались
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9229
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 7008700970107011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 172129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 3787
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 569017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2707)
04.03.2024 17:15
Ринок ОВДП (5827)
04.03.2024 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.