1. У Легіоні в різні періоди служили від 10% до 17% українців.
2. Бійці 2-го українського батальйону імені Тараса Шевченка сил французького Руху Опору, утвореного в 1944 році, брали участь в боях проти німецьких військ в останній рік війни, після розпуску значною мірою влились до складу 13-ї напівбригади Легіону.
3. Як мінімум 10 ветеранів Легіону віддали свої життя за свободу в російсько-українській війні.
4. Зарплатня там на сьогодні співставна, або навіть менша, ніж в штурмових підрозділах ЗСУ (що справедливо). Хоча є багато різних бенефітів і на службі, і для ветеранів Легіону.
5. Нещодавно Легіон очолив бойовий бригадний генерал Кирило Ющенко.
Народився 23 листопада 1967 року. У 1989 вступив до Спеціальної військової школи Сен-Сір, яку закінчив у 1992. Брав участь в операціях в Боснії, Джибуті. Провів дві операції як керівник в Центральноафриканській Республіці під час операції BOALI (2007-2008), потім в Афганістані, в районі Суробі (2009-2010). Потім були – Чад, Малі, Буркіна-Фасо…
ЛАД написав:Фин. сектор создан с нуля, но для банков в начале 90-х достаточно было снять комнату с письменным столом и телефоном. Они тогда создавались десятками, если не сотнями, так же быстро лопались, но кто-то выживал и развивался, зачастую без крупных капвложений.
Уже этого достаточно, чтобы понять, что ты в финансовом секторе не разбираешься от слова "совсем" (как и во всём остальном)
Для банков уже тогда действовало множество требований и "комната с письменным столом и телефоном" не подходила ни под одно из них
По данным МВД от 1995 года, в 1992 году было заведено 328 уголовных дел, ущерб по которым составил свыше 94 млрд руб.; в 1993 году — 469 дел с ущербом 148 млрд руб.; в 1994 году — 120 дел с ущербом в 175 млрд руб
Ничего подобного, как украинский СЭП, даже близко не было
И именно СЭП делал невозможным подобные махинации. Пока фактически деньги на пришли на счёт, а деньги приходили относительно быстро, деньги не списывались
Bobua написав: Бидло інстинктивно ненавидить вищих за себе. Можливо, як свідків свого падіння? А не-бидло не здатне опустити себе так низько. Але є поліція, аби гопники не могли безкарно бити скрипалів... А тоді не було поліції. Могла бути -- вся зах.цивілізація. Але вона якраз тоді зламалась... Ось що трагічно.
скрипаль і гопник... давню байку правиш друже Може буть, — поет відмовив, — Певне, всі ми в божій волі. Та я справді маю щастя, І з мене його доволі.
Так, я вільний, маю бистрі Вільні думи-чарівниці, Що для них нема на світі Ні застави, ні границі.
Все, чого душа запрагне, Я створю в одну хвилину, В таємні світи надхмарні Я на крилах думки лину.
Скрізь гуляю, скрізь буяю, Мов той вітер дзвінкий в полі; Сам я вільний і ніколи Не зламав чужої волі!"
Засміявсь на теє лицар: "Давню байку правиш, друже? Я ж тобі скажу на теє: Ти щасливий, та не дуже.
Я б віддав отой химерний Твій таємний світ надхмарний За наземне справжнє графство, За підхмарний замок гарний.
Я б віддав твоє багатство І непевнії країни За єдиний поцілунок Від коханої дівчини..."
Гопник соціально стоїть вище скрипаля. Тому шо скрипаль завжди обслуговуючий персонал а гопник це контреліта. Забавна теорія. Тільки як ви першу світову впишете в неї? Комуністів не було. Фашистів не було. А капіталістичні демократії та конституційні монархії зуміли замутить бойню. І обійшлись при цьому без вселенського зла). Тепер далі , про вищих і бидло. Дореволюційний світ таким і був. Світ елітарної класичної європейської культури, лицарства і світ бидла. Такий поділ міг би триматися вічно якби не війна, а точніше масова тотальна війна . Коли від бидла вимагають виконувати функції еліти. Слово еліта в первинному своєму смислі означало героїчно загиблих в бою. Коли ж масово бидло перестає боятись смерті... чим ти їх заженеш назад в стойло?
Banderlog написав:Тепер далі , про вищих і бидло. Дореволюційний світ таким і був. Світ елітарної класичної європейської культури, лицарства і світ бидла
Перша лайт-демократизація пройшла з поширенням арбалетів та вогнепальної зброї. Друга під час ПСВ з поширенням броньовиків та автоматичної зброї. У шолоховському ТД з шляхетних кАзачків пиху збила мужицька матросня з кулеметами.
fox767676 написав:укладуть договори з ЄС про видачу військовозобов'язаних
Скоріше повірю в угоду про повернення золота Полуботка, ніж в екстрадицію українців.
А Макароничу вірите, що війська введе ? НМД, шанс що в тих військах будуть перважно неукраїнці трохи менший за золото Полуботка )) А українців як раз підготовлять на безпечних полігонах, і додому, боронити європейский вибір. бітте-дрітте, данкішо, стендвізюкрейн, оревуар
Загалом я розумію цю болісну реакцію... Ви, мабуть, і досі намагаєтесь знайти у москвинах щось людське. Не знаю чому. Мабуть, є якісь причини. Але факти, і давні, і сучасні -- в друзки розбивають ці ілюзії.
От порахуймо трагічно загиблих Оунівців (які надто випередили свій час і можливості -- з нереальними тоді вимогами Незалежності), порахуймо їх на тлі жертв масових вбивств, вчинених москвинами за втричі менший строк -- осінь-весна 1932-33рр. 10000тис українців закатованих найстрашнішою смертю.
І 0.621тис -- швидко убитих німцями.
І я навіть не уявляю як кількісно оцінити страждання людей, що повільно вмирали впродовж півроку і їли своїх дітей.
Хай буде просто кількість. Проста тупа математика. (0.621/3)/10000 ≈ страшно мале число... Простіше буде його візуалізувати.
Уявіть москвиський сатанізм як потвору двометрового зросту, від якої навіть найзятятіші москвофіли тікатимуть світ за очі. Мінотавр нехай...
Тоді гітлерівський буде висотою 0.04мм! Соті частки МіліМетра!! Це менше мурахи. Це якісь дрібні кліщі, що сидять на мурахах...
Ви намагаєтесь тиснути на емоції, жалість, давні тригери..., пробуєте заштовхати на слизьке. Але тут як не крути -- а москвинів неможливо виправдати. У них був шанс, що все якось забудеться. Над Ющенком і його пошуками національної пам`яті -- сміялись. Але вони всю свою пекельну сутність відтворили в мініатюрах, особливо за останні пару років... Нелюди, мерзенні нелюди. І це дедалі очевидніше.
yama написав:Йой ви так говорите наче Україна не є експортером сільськогосподарської продукції (їжі) експортером чорних металів, Я не володіє одним із найбільших запасів газу, уранових руд та інших корисних копалин, можна сказати що у нас профіцит Абсолютно по всіх статтях= Категоріях, які ви назвали. І якщо вже по темі То саме зараз через це ,в тому числі тобто , через корисні копалини і через ,заїжджена тема - наш чудовий чорнозем, Якби ви не іронізували з цього приводу і йде війна. Я втомлюся повторювати : не розвідані запаси нафти та газу в тому числі на шельфах чорного та азовського моря, які тектонічно абсолютно схожі на Перську затоку, Величезні поклади сланцевого газу, якраз на тій території яку в перш за все ще в 2014р. при гребли під себе москалі, Знову ж таки уранові руди, запаси літію, Запаси заліза Та практично вся таблиця Менделеєва у нас є в достатньому профіциті. Чому ми видобуваємо меньше ніж Нам теоретично потрібно це питання 2-е , Адже ці запаси можна умовно назвати не розвіданими, а насправді всі прекрасно це розуміють. Не відміняє той факт що наші сусіди дуже погані мається на увазі москалі та мають до нас особисто неприязнь і імперські амбіції . Тобто 1 іншому не заважає корисні копалини являється 1 з причин цієї війни не відміняючи всі інші
Тем временем австралийцы заходят на наш литий.
Мы для всех добыча, но, почему-то, многие продолжают продолжают верить в альтруизм запада
в принципе лучше австралийцы, чем Жеваго или Ахметка за три копья заберёт. Может и зарплаты не по 20тыс как на Азовстали и Авдеевском коксохиме платить будут "копачам" или как там его роют. За сколько кстати ушло месторождение и при какой власти? Оно конкретно где?
Кто купил крупнейший украинский Лисичанский нпз , и единственного в Украине производителя первичного полипропилена - кацапы , и спустя некоторое время они его целенаправлено обанкротили=похоронили и ЗАКРЫЛИ ? Вопрос второй Лисичанск сода , купили кацапы , обанкротили , оборудование вывезли в кацапию и ЗАКРЫЛИ ,рабочих/нарот лднр послали и правильно сделали. Там ещё Одесский Лукоил ...., таже судьба , где он сейчас ? Сотни эксклюзивных производст которые кацапы целенаправленно под "благими" намерениями купили ,угробили и закрыли. Им выгоднее что бы подобное производилось в кацапии , а что выгоднее нашим президентам ...?
Vadim_ написав:Сотни эксклюзивных производст которые кацапы целенаправленно под "благими" намерениями купили ,угробили и закрыли. Им выгоднее что бы подобное производилось в кацапии , а что выгоднее нашим президентам ...?
Вашингтонський обком. Вашингтонський обком кацапам і гвіздка іржавого не продав би, а Байден-джуніор вже давно б смоктав сланцевий газ під Донецьком.