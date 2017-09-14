fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?
Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?
Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.
fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?
Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.
Дюрі-бачі написав: Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.