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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7009701070117012
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?


Дивлячись в якому форматі:
в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів.
А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:11

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?


Дивлячись в якому форматі:
в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів.
А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.

В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:14

  hume написав: Сомневаюсь, что владельцы Добробута или АТБ могут разрабатывать месторождения ценных пород, не их уровень. А вот топовые олигархи могли бы, но увы.


А сколько стоит руда того же лития?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:17

Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах
https://www.rbc.ua/rus/news/verhovniy-s ... 65872.html

Трамп зупинить війну ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:18

  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?


Дивлячись в якому форматі:
в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів.
А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.

В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.

Макрон: "У найближчому майбутньому" французьких військ в Україні не буде
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7181022/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:24

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:
Дивлячись в якому форматі:
в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів.
А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.

В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.

Макрон: "У найближчому майбутньому" французьких військ в Україні не буде
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 4/7181022/


це про перпективу наступної війни,в угодах що підписуються з європейськими країнами.
Щодо Трампа - чи змусить заморозити по ЛБЗ(90%), чи розпсихується і реально дасть зброю на відбиття Півдня(10%).
fox767676
 
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