fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?
Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?
Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.
fox767676 написав:А Макароничу вірите, що війська введе ?
Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.
Дюрі-бачі написав: Дивлячись в якому форматі: в кілька сотень техніків, які помагають вішати ракети на літаки і програмістів, які програмують ці ракети - можу повірити. Можливо в якихось інструкторів. А от у нормальні війська з піхотою, танками і т.д. не раніше підписання мирної угоди.
В танки\піхоту будуть готувати в першу чергу чисельних,переважно молодих, євроукраїнців. Це не НАТО, воювати німці\французи\поляки за нас не будуть, може крім авіації, але й залишати 25, добре 30 млн. з неважною віковою пірамідою, Україну проти 145 млн росії, це відкладений вирок.
це про перпективу наступної війни,в угодах що підписуються з європейськими країнами. Щодо Трампа - чи змусить заморозити по ЛБЗ(80%), чи розпсихується і реально дасть зброю на відбиття Півдня(10%), пустить все на на самотьок - 5%, увійде у війну на боці України -2%, на боці рф - 1%, спочатку на боці рф , а потім стане за Україну - 1%, влаштує громадянську війну у США - 0.5%
trololo написав:навпаки забули як під час першшого майдану герой яценюк заборонив видачу депо і цим героїчно стабілізував систему? головне це зробити швидко і массово
Ага, и народ также массово уйдет в тень и в нал, и банковская система будет без денег но стабильная- как при СССРе - сберкасса тетоньки сидят переводы студентам и пенсии выдают, все стабильно.
що гірше - проблеми в банківській системі чи чобіт бурята у вас на шиї?
А какое отношение имеет крах банковской системы к сапогу бурята на шее? А так класный аргумент, им можно на все отвечать - гопники в подворотне могут сказать "тебе лучше без кошелька или с сапогом бурята на шее?"