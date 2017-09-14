Додано: Пон 04 бер, 2024 20:40

После вторжения в Украину Россия потеряла более 355 тысяч военных убитыми и ранеными, подсчитала разведка Минобороны Великобритании. По ее оценкам, в феврале этого года ежесуточные цифры достигли максимальных значений с начала войны. Так, российская армия теряла в среднем 983 человека убитыми и ранеными в день.

Резкий рост свидетельствует о готовности России вести войну на истощение с привлечением неограниченного количества сил. «Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такая тактика усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта», — констатируют в разведке.

В феврале российская армия захватила Авдеевку Донецкой области. Битва за город стала одной из самых кровавых с начала войны: несколько месяцев командование РФ без колебаний посылало отряд за отрядом в мясорубку, чтобы президенту Владимиру Путину было что предъявить своему электорату перед выборами.

У российской армии «другой болевой порог» и «нетрадиционное» представление о том, что считать приемлемыми боевыми потерями, говорил The New York Times высокопоставленный западный чиновник. Также в феврале было несколько случаев массовой гибели солдат при построении в зоне боевых действий.

В середине февраля Пентагон оценил количество погибших российских военных в 60 тысяч человек, а общие потери убитыми и раненными — в 315 тысяч. Это почти 90% личного состава, которым располагало Минобороны РФ до полномасштабного вторжения в Украину.

«Потери не остановят Россию. У нее по-прежнему сохраняется превосходство в живой силе на линии фронта, и она может продолжить проводить атаки на многих направлениях», — отмечал военный эксперт и старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли.

На 21 февраля 2024 года журналистам «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» удалось подтвердить гибель более 45,1 тысячи российских военнослужащих на основе открытых источников. С учетом данных Росстата и Реестра наследственных дел число убитых может составлять от 66 тысяч до 88 тысяч солдат.

По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, за два года войны погибло 180 тысяч российских военнослужащих, а с ранеными общее число потерь достигло 500 тысяч человек.

Минобороны РФ потери не раскрывает. Последний раз глава ведомства Сергей Шойгу говорил об этом в сентябре 2022 года, отмечая, что на войне погибли 5937 военнослужащих.