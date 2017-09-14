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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:16
завтра 5 березня вирішальний день для республіканців
Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:40
После вторжения в Украину Россия потеряла более 355 тысяч военных убитыми и ранеными, подсчитала разведка Минобороны Великобритании. По ее оценкам, в феврале этого года ежесуточные цифры достигли максимальных значений с начала войны. Так, российская армия теряла в среднем 983 человека убитыми и ранеными в день.
Резкий рост свидетельствует о готовности России вести войну на истощение с привлечением неограниченного количества сил. «Хотя это и дорого стоит с точки зрения человеческих жизней, такая тактика усиливает давление на позиции Украины по всей линии фронта», — констатируют в разведке.
В феврале российская армия захватила Авдеевку Донецкой области. Битва за город стала одной из самых кровавых с начала войны: несколько месяцев командование РФ без колебаний посылало отряд за отрядом в мясорубку, чтобы президенту Владимиру Путину было что предъявить своему электорату перед выборами.
У российской армии «другой болевой порог» и «нетрадиционное» представление о том, что считать приемлемыми боевыми потерями, говорил The New York Times высокопоставленный западный чиновник. Также в феврале было несколько случаев массовой гибели солдат при построении в зоне боевых действий.
В середине февраля Пентагон оценил количество погибших российских военных в 60 тысяч человек, а общие потери убитыми и раненными — в 315 тысяч. Это почти 90% личного состава, которым располагало Минобороны РФ до полномасштабного вторжения в Украину.
«Потери не остановят Россию. У нее по-прежнему сохраняется превосходство в живой силе на линии фронта, и она может продолжить проводить атаки на многих направлениях», — отмечал военный эксперт и старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли.
На 21 февраля 2024 года журналистам «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» удалось подтвердить гибель более 45,1 тысячи российских военнослужащих на основе открытых источников. С учетом данных Росстата и Реестра наследственных дел число убитых может составлять от 66 тысяч до 88 тысяч солдат.
По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, за два года войны погибло 180 тысяч российских военнослужащих, а с ранеными общее число потерь достигло 500 тысяч человек.
Минобороны РФ потери не раскрывает. Последний раз глава ведомства Сергей Шойгу говорил об этом в сентябре 2022 года, отмечая, что на войне погибли 5937 военнослужащих.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:42
prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців
Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт
Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:47
fox767676 написав:
Може ще "в рамках євроінтеграції" укладуть договори з ЄС про видачу військовозобов'язаних
Связанными в товарных вагонах с конвоирами с собаками? Или как еще можно заствить человека переехать из одной страны в другую? Только выехать можно заставить - а там дальше мир большой.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:51
Оборона Криму була би набагато легшою
10 років тому Юлій Мамчур повів вояків своєї військової частини на "зелених чоловічків". Вони вишикувалися, підняли державний прапор і зі словами "Ще не вмерла Україна" пішли проти озброєного ворога. Юлій Мамчур повів свою військову частину на "зелених чоловічків", які БТРами блокували злітне поле у Бельбеку. У них був наказ стріляти в українців на ураження, але зробити цього вони не відважилися. Того дня українські авіатори повернули втраченій позиції, а Юлій Мамчур в одну мить став відомим на весь світ.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:52
katso написав: fox767676 написав:
Може ще "в рамках євроінтеграції" укладуть договори з ЄС про видачу військовозобов'язаних
Связанными в товарных вагонах с конвоирами с собаками? Или как еще можно заствить человека переехать из одной страны в другую? Только выехать можно заставить - а там дальше мир большой.
А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України?
Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну.
Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:53
Ukrainian написав:На 21 февраля 2024 года журналистам «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си» удалось подтвердить гибель более 45,1 тысячи российских военнослужащих на основе открытых источников. С учетом данных Росстата и Реестра наследственных дел число убитых может составлять от 66 тысяч до 88 тысяч солдат.
По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, за два года войны погибло 180 тысяч российских военнослужащих, а с ранеными общее число потерь достигло 500 тысяч человек.
На мой субъективный взгляд орки потеряли с начала войны до 100 тысяч безвозвратно и минимум 400
тысяч раненными. Наши потери думаю аналогичные. Ну может у нас 80 и 300 тысяч соответственно
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