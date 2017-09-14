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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70127013701470157016>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:04

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору

Как я и писал давно.
И закончит войну

И шо ? и вернёт Украине территории ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:05

  fox767676 написав:
  katso написав:
  fox767676 написав: Може ще "в рамках євроінтеграції" укладуть договори з ЄС про видачу військовозобов'язаних


Связанными в товарных вагонах с конвоирами с собаками? Или как еще можно заствить человека переехать из одной страны в другую? Только выехать можно заставить - а там дальше мир большой.


А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України?
Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну.
Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи. Ну можна мабуть кудись в третій світ поїхати - Бразилію, Таїланд, т.і


Военных думаю перед отправкой на европейские полигоны сильно проверяют на наличие в закоулках мозга желания остаться там, и при малейшем подозрении они едут на полигоны не Запада а в противоположном направлении, как мне кажется. Остальное про ЕвроЦНАП (его кстати не существует - у каждой страны ЕС внезапно есть СВОЕ национальное законодательство на этот счет) это просто смешно :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:09

  Ukrainian написав:Юлий Мамчур: АТО надо было начинать с Крыма
ВВС Украина: Возможно ли было удержать крымскую территорию?
Юлий Мамчур: Выскажу личное мнение, а не военного чиновника: АТО нужно было начинать еще с момента захвата парламента Крыма вооруженными людьми.
Но командование приняло другое решение. Впрочем, если объективно, пророссийские настроения в Крыму, особенно в Севастополе, преобладают.
Свое дело сделала также антиукраинская пропаганда в СМИ, и это все произошло не вчера. Воевать за целостность страны без поддержки большинства крымского населения было бы трудно.
Да и командование ВМС Украины сразу перешло на сторону противника. Хотя личного состава и техники для того, чтобы дать отпор врагу, было достаточно.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... iy_mamchur

И зачем приводить ссылки 10-летней давности ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читайте тут це viewtopic.php?p=5693700#p5693700
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Украине насчитывается 24 области, 490 административных районов, 448 городов, 896 поселков городского типа, 28 794 села.

В крупных нас.пунктах размер кладбищ огромен, а в небольших сёлах, например, Черкасской области, похороны каждый месяц. В Корсуне каждых две недели.

Бигус показал миллионный бизнес на похоронах в кривом роге.

Это получается по одному убитому на каждый населенный пункт?
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 04 бер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:13

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору

Как я и писал давно.
И закончит войну

И шо ? и вернёт Украине территории ?

Нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:14

  katso написав:
  fox767676 написав:А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України?
Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну.
Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи. Ну можна мабуть кудись в третій світ поїхати - Бразилію, Таїланд, т.і


Военных думаю перед отправкой на европейские полигоны сильно проверяют на наличие в закоулках мозга желания остаться там, и при малейшем подозрении они едут на полигоны не Запада а в противоположном направлении, как мне кажется. Остальное про ЕвроЦНАП (его кстати не существует - у каждой страны ЕС внезапно есть СВОЕ национальное законодательство на этот счет) это просто смешно :lol:

А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.
Востаннє редагувалось feecold в Пон 04 бер, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:15

  katso написав:
  fox767676 написав:
  katso написав:
Связанными в товарных вагонах с конвоирами с собаками? Или как еще можно заствить человека переехать из одной страны в другую? Только выехать можно заставить - а там дальше мир большой.


А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України?
Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну.
Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи. Ну можна мабуть кудись в третій світ поїхати - Бразилію, Таїланд, т.і


Военных думаю перед отправкой на европейские полигоны сильно проверяют на наличие в закоулках мозга желания остаться там, и при малейшем подозрении они едут на полигоны не Запада а в противоположном направлении, как мне кажется. Остальное про ЕвроЦНАП (его кстати не существует - у каждой страны ЕС внезапно есть СВОЕ национальное законодательство на этот счет) это просто смешно :lol:


Что смешно ? Вы не способны к абстрагированию, надо было обязательно написать местный цнап, потом было бы смешно что "цнап"?
Вы пойдете в окопы, а я ветке про эмиграцию буду стейки и пиво в Праге и Берлине сравнивать, смотивирует воевать , удержите восточный фланг Европы?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  feecold написав:А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.


А чего тогда наша страна повышает демографии ЕС за счет украинской?
Фактически за мой счет.
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 04 бер, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:19

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Как я и писал давно.
И закончит войну

И шо ? и вернёт Украине территории ?

Нет

Так может отдашь рашистам и все свои квартиры ?
А ты отдашь, но попозже ...
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  #<1 ... 70127013701470157016>
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