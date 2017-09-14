fox767676 написав: Може ще "в рамках євроінтеграції" укладуть договори з ЄС про видачу військовозобов'язаних
Связанными в товарных вагонах с конвоирами с собаками? Или как еще можно заствить человека переехать из одной страны в другую? Только выехать можно заставить - а там дальше мир большой.
А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України? Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну. Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи. Ну можна мабуть кудись в третій світ поїхати - Бразилію, Таїланд, т.і
Военных думаю перед отправкой на европейские полигоны сильно проверяют на наличие в закоулках мозга желания остаться там, и при малейшем подозрении они едут на полигоны не Запада а в противоположном направлении, как мне кажется. Остальное про ЕвроЦНАП (его кстати не существует - у каждой страны ЕС внезапно есть СВОЕ национальное законодательство на этот счет) это просто смешно
Ukrainian написав:Юлий Мамчур: АТО надо было начинать с Крыма ВВС Украина: Возможно ли было удержать крымскую территорию? Юлий Мамчур: Выскажу личное мнение, а не военного чиновника: АТО нужно было начинать еще с момента захвата парламента Крыма вооруженными людьми. Но командование приняло другое решение. Впрочем, если объективно, пророссийские настроения в Крыму, особенно в Севастополе, преобладают. Свое дело сделала также антиукраинская пропаганда в СМИ, и это все произошло не вчера. Воевать за целостность страны без поддержки большинства крымского населения было бы трудно. Да и командование ВМС Украины сразу перешло на сторону противника. Хотя личного состава и техники для того, чтобы дать отпор врагу, было достаточно. https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... iy_mamchur
fox767676 написав:А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України? Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну. Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи. Ну можна мабуть кудись в третій світ поїхати - Бразилію, Таїланд, т.і
Военных думаю перед отправкой на европейские полигоны сильно проверяют на наличие в закоулках мозга желания остаться там, и при малейшем подозрении они едут на полигоны не Запада а в противоположном направлении, как мне кажется. Остальное про ЕвроЦНАП (его кстати не существует - у каждой страны ЕС внезапно есть СВОЕ национальное законодательство на этот счет) это просто смешно
А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.
Востаннє редагувалось feecold в Пон 04 бер, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
katso написав: Связанными в товарных вагонах с конвоирами с собаками? Или как еще можно заствить человека переехать из одной страны в другую? Только выехать можно заставить - а там дальше мир большой.
А як зараз військовослужбовців ЗСУ возять з європейських полігонів до України? Ось так і будуть. Визовуть до євроЦНАПа, запропонують чи одразу їхати до України, чи пройти військову підготовку на полігоні в Європі, а далі в Україну. Бо робочі руки то добре, але на поточний момент вони більш потрібні на східних кордонах Нової Європи. Ну можна мабуть кудись в третій світ поїхати - Бразилію, Таїланд, т.і
Военных думаю перед отправкой на европейские полигоны сильно проверяют на наличие в закоулках мозга желания остаться там, и при малейшем подозрении они едут на полигоны не Запада а в противоположном направлении, как мне кажется. Остальное про ЕвроЦНАП (его кстати не существует - у каждой страны ЕС внезапно есть СВОЕ национальное законодательство на этот счет) это просто смешно
Что смешно ? Вы не способны к абстрагированию, надо было обязательно написать местный цнап, потом было бы смешно что "цнап"? Вы пойдете в окопы, а я ветке про эмиграцию буду стейки и пиво в Праге и Берлине сравнивать, смотивирует воевать , удержите восточный фланг Европы?