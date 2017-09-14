RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7013701470157016>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:24

  fox767676 написав:
  feecold написав:А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.


А чего тогда наша страна повышает демографии ЕС за счет украинской?
Фактически за мой счет.

Запитайте в урядi.
Але можна констатувати за фактом, не винятково 2-х літньої давності – тут люди не потрібні.
Востаннє редагувалось feecold в Пон 04 бер, 2024 21:26, всього редагувалось 1 раз.
feecold
 
Повідомлень: 94
З нами з: 14.08.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:25

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору

Как я и писал давно.
И закончит войну

И шо ? и вернёт Украине территории ?


А кто должен вернуть?
Может Вы, как 49 летний отец Магистра, знаете?
fox767676
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 289 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:28

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору

Как я и писал давно.
И закончит войну

Не все так однозначно..(с)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4697
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:29

  prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців

Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт

Маленька символічна перемога. Конкурентка Трампа вперше перемогла на первинних виборах
У неділю, 3 березня, претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі виграла праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомляє агенція Reuters.

Гейлі, остання суперниця експрезидента США Дональда Трампа за номінацію від республіканців, отримала 62,9% голосів. Трамп набрав 33,2%.

Цей результат Reuters називає «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.

чого б це? :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5440
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:В Украине насчитывается 24 области, 490 административных районов...

Районів після реформи поменшало:
Згідно з постановою, в Україні 136 районів. Міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус.
Реорганізація районів розпочалася після набуття чинності закону про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами, тобто з грудня 2020 року.
Старі 490 районів парламент ліквідував (17 з них – в анексованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу). Так їхня кількість скоротилася більше ніж утричі. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... l-krayiny/

По моїх підрахунках в ОТГ маємо пропорцію 15 загиблих на 10000 населення. Не знаю чи ця пропорція екстраполюється, бо по Львову, наприклад, дещо інші розрахунки:
Як нас дурять цифрами про ворожі втрати https://zaxid.net/yak_nas_duryat_tsifra ... i_n1581081
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6515
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:31

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Как я и писал давно.
И закончит войну

И шо ? и вернёт Украине территории ?
Нет

Так может отдашь рашистам и все свои квартиры ?
А ты отдашь, но попозже ...

2 года назад когда спецслужбы за окном в соседнем дворе палили документы, а весь город да какой там город, вся страна ринулась к границе, все и я уже прощались не только с квартирами, а и с жизнями.
В первый раз что-ли?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:34

Зображення
yanyura
 
Повідомлень: 7025
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:36

  fox767676 написав:
  lapay написав:ваних замінять контрактниками. Можна і за півроку впоратись, було б бажання. Навряд чи ЄС буде спонсорувати аналог Совка.

ЄС (Німеччина, Польща) повертаються до призову
Скоріш за все, в т.з "безпекових домовленностях" з ВБ, Франціею та інші будуть секретні додатки про форсовану репатріацію на випадок війни українських громадян в першу чергу, і власних українського походження - в другу.
Ті іноземні частини, що грозився Макрон будуть складатись з прізвищ - -ук,-юк,-ов,-енко :) Зараз командир Французького Іноземного Легіону - Кирило Ющенко Зображення

Германия пока. вроде, не планирует.
"форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28136
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5270 раз.
Подякували: 4856 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:38

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  lapay написав:ваних замінять контрактниками. Можна і за півроку впоратись, було б бажання. Навряд чи ЄС буде спонсорувати аналог Совка.

ЄС (Німеччина, Польща) повертаються до призову
Скоріш за все, в т.з "безпекових домовленностях" з ВБ, Франціею та інші будуть секретні додатки про форсовану репатріацію на випадок війни українських громадян в першу чергу, і власних українського походження - в другу.
Ті іноземні частини, що грозився Макрон будуть складатись з прізвищ - -ук,-юк,-ов,-енко :) Зараз командир Французького Іноземного Легіону - Кирило Ющенко Зображення

Германия пока. вроде, не планирует.
"форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.

Той, стосовно якої безпекові угоди останні 2 місяця підписуються
fox767676
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 289 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:42

  Ой+ написав:
  Бетон написав:В Украине насчитывается 24 области, 490 административных районов...

Районів після реформи поменшало:
Згідно з постановою, в Україні 136 районів. Міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус.
Реорганізація районів розпочалася після набуття чинності закону про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами, тобто з грудня 2020 року.
Старі 490 районів парламент ліквідував (17 з них – в анексованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу). Так їхня кількість скоротилася більше ніж утричі. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... l-krayiny/

По моїх підрахунках в ОТГ маємо пропорцію 15 загиблих на 10000 населення. Не знаю чи ця пропорція екстраполюється, бо по Львову, наприклад, дещо інші розрахунки:
Як нас дурять цифрами про ворожі втрати https://zaxid.net/yak_nas_duryat_tsifra ... i_n1581081

Стаття дуже непогана
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7013701470157016>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 172230
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 4005
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 569306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3105)
04.03.2024 22:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.