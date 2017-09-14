prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців
Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт
У неділю, 3 березня, претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі виграла праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомляє агенція Reuters.
Гейлі, остання суперниця експрезидента США Дональда Трампа за номінацію від республіканців, отримала 62,9% голосів. Трамп набрав 33,2%.
Цей результат Reuters називає «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.
Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.
Бетон написав:В Украине насчитывается 24 области, 490 административных районов...
Районів після реформи поменшало:
Згідно з постановою, в Україні 136 районів. Міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус. Реорганізація районів розпочалася після набуття чинності закону про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами, тобто з грудня 2020 року. Старі 490 районів парламент ліквідував (17 з них – в анексованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу). Так їхня кількість скоротилася більше ніж утричі. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... l-krayiny/
По моїх підрахунках в ОТГ маємо пропорцію 15 загиблих на 10000 населення. Не знаю чи ця пропорція екстраполюється, бо по Львову, наприклад, дещо інші розрахунки:
Бетон написав:Как я и писал давно. И закончит войну
И шо ? и вернёт Украине территории ? Нет
Так может отдашь рашистам и все свои квартиры ? А ты отдашь, но попозже ...
2 года назад когда спецслужбы за окном в соседнем дворе палили документы, а весь город да какой там город, вся страна ринулась к границе, все и я уже прощались не только с квартирами, а и с жизнями. В первый раз что-ли?
lapay написав:ваних замінять контрактниками. Можна і за півроку впоратись, було б бажання. Навряд чи ЄС буде спонсорувати аналог Совка.
ЄС (Німеччина, Польща) повертаються до призову Скоріш за все, в т.з "безпекових домовленностях" з ВБ, Франціею та інші будуть секретні додатки про форсовану репатріацію на випадок війни українських громадян в першу чергу, і власних українського походження - в другу. Ті іноземні частини, що грозився Макрон будуть складатись з прізвищ - -ук,-юк,-ов,-енко Зараз командир Французького Іноземного Легіону - Кирило Ющенко
Германия пока. вроде, не планирует. "форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.
lapay написав:ваних замінять контрактниками. Можна і за півроку впоратись, було б бажання. Навряд чи ЄС буде спонсорувати аналог Совка.
ЄС (Німеччина, Польща) повертаються до призову Скоріш за все, в т.з "безпекових домовленностях" з ВБ, Франціею та інші будуть секретні додатки про форсовану репатріацію на випадок війни українських громадян в першу чергу, і власних українського походження - в другу. Ті іноземні частини, що грозився Макрон будуть складатись з прізвищ - -ук,-юк,-ов,-енко Зараз командир Французького Іноземного Легіону - Кирило Ющенко
Германия пока. вроде, не планирует. "форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.
Той, стосовно якої безпекові угоди останні 2 місяця підписуються
Бетон написав:В Украине насчитывается 24 области, 490 административных районов...
Районів після реформи поменшало:
Згідно з постановою, в Україні 136 районів. Міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус. Реорганізація районів розпочалася після набуття чинності закону про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами, тобто з грудня 2020 року. Старі 490 районів парламент ліквідував (17 з них – в анексованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу). Так їхня кількість скоротилася більше ніж утричі. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... l-krayiny/
По моїх підрахунках в ОТГ маємо пропорцію 15 загиблих на 10000 населення. Не знаю чи ця пропорція екстраполюється, бо по Львову, наприклад, дещо інші розрахунки: