hume написав:

Лично вас я ни в чем не обвиняю. Я верю в то, что вы бизнесмен и развиваете свой бизнес.Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил. Когда речь идёт об окупаемости в десятилетия у украинских олигархов сразу падает интерес. Сколько из промышленно финансовых групп работающих в Украине могут похвастаться новыми заводами? Они оседлали наследие совка, максимум фильтры на Азовстали смогли поменяли.Проще договориться с государством о дотировании, или вложиться в альтернативную энергетику под прописанный под себя "зелёный тариф", но никак не инвестирование с периодом окупаемости в десятилетие. То есть мы видим не только сомнительный первоначальный капитал, но и отсутствие желания развиваться, то что вы описывали в личном примере.Как пример литий. Месторождение получено по мутным схемам, связано с бывшим нардепом,там до сих пор продолжаются судовые процессы. Разрабатывать месторождение никто не хочет, это же уже совсем другой уровень, нужно вложить СВОИ деньги с непонятным результатом и сроком окупаемости, не по пацански))