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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7013701470157016
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:50

  hume написав:Лично вас я ни в чем не обвиняю. Я верю в то, что вы бизнесмен и развиваете свой бизнес.
Но, когда речь идёт о суммах в млрд долларов, то украинские олигархи это совсем не повод для примера инвестирования. Пинчук с заводом в Днепропетровске скорее исключение из правил. Когда речь идёт об окупаемости в десятилетия у украинских олигархов сразу падает интерес. Сколько из промышленно финансовых групп работающих в Украине могут похвастаться новыми заводами? Они оседлали наследие совка, максимум фильтры на Азовстали смогли поменяли.

Проще договориться с государством о дотировании, или вложиться в альтернативную энергетику под прописанный под себя "зелёный тариф", но никак не инвестирование с периодом окупаемости в десятилетие. То есть мы видим не только сомнительный первоначальный капитал, но и отсутствие желания развиваться, то что вы описывали в личном примере.

Как пример литий. Месторождение получено по мутным схемам, связано с бывшим нардепом,там до сих пор продолжаются судовые процессы. Разрабатывать месторождение никто не хочет, это же уже совсем другой уровень, нужно вложить СВОИ деньги с непонятным результатом и сроком окупаемости, не по пацански))

з приводу металургії ви трошки применшуєте інвестиції - а хто міняв мартени на конвертери? хто встановлював МБЛЗ? в Алчевськ були вкладені великі гроші, до 1 ярда доларів. на жаль, всі пішло...

й так приклад Алчевську та Пінчука - врешті решт ці інвестиції неокупні. їх зробили в не дуже вдалий період.

а чому ніхто не будує нові АЕС? може тому, що електроенергія має коштувати реальну ціну, а не по собівартості чи інколи по 1 коп?

з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:06

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.............
"форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.

Той, стосовно якої безпекові угоди останні 2 місяця підписуються

Если там такое есть, что мешает применить сегодня?
Уже всё подписано, можно считать, действует.
Не фантазируйте, не будет такого. Разве что в условиях общеевропейской войны. Но что будет в этом случае, лучше не гадать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:12

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.............
"форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.

Той, стосовно якої безпекові угоди останні 2 місяця підписуються

Если там такое есть, что мешает применить сегодня?
Уже всё подписано, можно считать, действует.
Не фантазируйте, не будет такого. Разве что в условиях общеевропейской войны. Но что будет в этом случае, лучше не гадать.

В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.
Ну вот Дюрибачи, Лапай, Вы и Кацо меня критикуете.
Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?
Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:16

  feecold написав:
  fox767676 написав:
  feecold написав:А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.


А чего тогда наша страна повышает демографии ЕС за счет украинской?
Фактически за мой счет.

Запитайте в урядi.
Але можна констатувати за фактом, не винятково 2-х літньої давності – тут люди не потрібні.

Повышает не страна, а люди.
Что должна была сделать страна - закрыть границы и запретить выезд всем?
Здесь много возмущений по поводу мужчин 18-60, а Вы предлагаете запретить и женщинам и детям?
Эмиграцию в мирное время тоже? Вместе с заробитчанством.
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