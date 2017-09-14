Додано: Пон 04 бер, 2024 22:48

fox767676 написав: ...............

В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.

Ну вот Дюрибачи, Лапай, Вы и Кацо меня критикуете.

Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?

Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ? ...............В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.Ну вотменя критикуете.Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ?

Да я Вас не критикую.Просто говорю, что это не реально и чистые фантазии.Насчёт будущего времени. Там, по-моему, не записано ничего такого, что не делается уже сегодня. А уж в "секретной части", о которой Вы пишете, можно вообще записать всё, что угодно. Если предусматривать такое в будущем, почему не сделать это сегодня?А вопрос демографии вообще ко всему этому отношения не имеет. Да, война резко обострила проблему, но проблема существует уже давно. Уменьшение населения с 53,244 млн на 01.01.1991 до 41,167 млн. на 01.01.2022 Вас не смущает? Потеряно 12 млн. за 30 лет. Это если верить официальной цифре. В реальности, по-моему, никто не сомневается в том, что населения ещё на несколько миллионов меньше.Так что с мобресурсом (и не только) проблемы будут только расти. Единственный выход иммиграция, но для этого здесь нужна работа и хотя бы относительно хорошо оплачиваемая. Пока что никаких телодвижений в эту сторону за 30 лет не было. А для "великой с/х державы", которой якобы должна стать Украина, и 30 млн. много. Прикидывали, что вполне достаточно 15-20 млн., а, может, и меньше.Когда я тут годами говорил о необходимости развития промышленности, меня обзывали "совком" (и продолжают), как будто это аргумент, который опровергает все мои слова и объяснения.Кстати, предвоенное дорожное строительство, на мой взгляд, было хоть каким-то шагом, направленным на развитие страны. Так здесь за это Зеленского сильно осуждают и чуть ли не обвиняют в подготовке дорог для российских войск.