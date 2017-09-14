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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7014701570167017>
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:12

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.............
"форсована репатріація на випадок війни українських громадян" - какой войны? Война уже и так идёт 2 года и никакой репатриации нет и не предвидится.

Той, стосовно якої безпекові угоди останні 2 місяця підписуються

Если там такое есть, что мешает применить сегодня?
Уже всё подписано, можно считать, действует.
Не фантазируйте, не будет такого. Разве что в условиях общеевропейской войны. Но что будет в этом случае, лучше не гадать.

В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.
Ну вот Дюрибачи, Лапай, Вы и Кацо меня критикуете.
Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?
Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:16

  feecold написав:
  fox767676 написав:
  feecold написав:А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.


А чего тогда наша страна повышает демографии ЕС за счет украинской?
Фактически за мой счет.

Запитайте в урядi.
Але можна констатувати за фактом, не винятково 2-х літньої давності – тут люди не потрібні.

Повышает не страна, а люди.
Что должна была сделать страна - закрыть границы и запретить выезд всем?
Здесь много возмущений по поводу мужчин 18-60, а Вы предлагаете запретить и женщинам и детям?
Эмиграцию в мирное время тоже? Вместе с заробитчанством.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:37

  fox767676 написав:В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.
Ну вот Дюрибачи, Лапай, Вы и Кацо меня критикуете.
Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?
Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ?

будь-які перемовини мають містити гарантії - чи НАТО, чи як Південна Корея, ще якось, щоб виключити новий раунд - оце головне.

якщо значно зменшити вірогідність нападу, то й кордони відкриють. а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:47

  Shaman написав:
  fox767676 написав:В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.
Ну вот Дюрибачи, Лапай, Вы и Кацо меня критикуете.
Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?
Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ?

будь-які перемовини мають містити гарантії - чи НАТО, чи як Південна Корея, ще якось, щоб виключити новий раунд - оце головне.

якщо значно зменшити вірогідність нападу, то й кордони відкриють. а з демографією - буде як буде. нема якоїсь формули, скільки людей має мешкати в країні. у великих країн є певні переваги, але це не є ні обов'язковим, ні достатнім. є маленькі розвинені країни, й бідні країни з великою кількістю населення .


Прийде Трамп, скаже що в НАТО не шарить, може наступники розберуться, але б його воля він би взагалі це шаромижне НАТО розпустив.
Кошка бросила котят хай іпуться як хотят.
Ну може дасть 100 F-16, 500 абрамсів, Байден і того не давав.
Кредит на побудову Стіни, Трамп любить Стіни. Але тільки з РФ. А з РБ, ОРДЛО,придністровєм та ТОТ хай ЄС спонсорує. У наступній п'ятирічці.
Кордони відкривати чи ні? Інвестиції зайдуть? люди повернуться з насижених Європ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 04 бер, 2024 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:48

  fox767676 написав:...............
В смысле? там все в этих соглашениях в будущем времени, и этот пункт тоже.
Ну вот Дюрибачи, Лапай, Вы и Кацо меня критикуете.
Кто-то может обрисовать контуры безопасности после перемирия, которое скорее всего будет ориентировочно к середине 2025 ?
Меня интересует прежде всего вопросы открытия\неоткрытия границ, и что делать со стремительно убывающей демографией. Где брать мобресурс в случае нового раунда ?

Да я Вас не критикую.
Просто говорю, что это не реально и чистые фантазии.
Насчёт будущего времени. Там, по-моему, не записано ничего такого, что не делается уже сегодня. А уж в "секретной части", о которой Вы пишете, можно вообще записать всё, что угодно. Если предусматривать такое в будущем, почему не сделать это сегодня?

А вопрос демографии вообще ко всему этому отношения не имеет. Да, война резко обострила проблему, но проблема существует уже давно. Уменьшение населения с 53,244 млн на 01.01.1991 до 41,167 млн. на 01.01.2022 Вас не смущает? Потеряно 12 млн. за 30 лет. Это если верить официальной цифре. В реальности, по-моему, никто не сомневается в том, что населения ещё на несколько миллионов меньше.
Так что с мобресурсом (и не только) проблемы будут только расти. Единственный выход иммиграция, но для этого здесь нужна работа и хотя бы относительно хорошо оплачиваемая. Пока что никаких телодвижений в эту сторону за 30 лет не было. А для "великой с/х державы", которой якобы должна стать Украина, и 30 млн. много. Прикидывали, что вполне достаточно 15-20 млн., а, может, и меньше.
Когда я тут годами говорил о необходимости развития промышленности, меня обзывали "совком" (и продолжают), как будто это аргумент, который опровергает все мои слова и объяснения.
Кстати, предвоенное дорожное строительство, на мой взгляд, было хоть каким-то шагом, направленным на развитие страны. Так здесь за это Зеленского сильно осуждают и чуть ли не обвиняют в подготовке дорог для российских войск.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:49

  Бетон написав:
  Ой+ написав:
  Бетон написав:В Украине насчитывается 24 области, 490 административных районов...
Районів після реформи поменшало:
Згідно з постановою, в Україні 136 районів. Міста Київ та Севастополь не входять до складу районів, бо мають спеціальний статус.
Реорганізація районів розпочалася після набуття чинності закону про розмежування повноважень і ресурсів між районами та громадами, тобто з грудня 2020 року.
Старі 490 районів парламент ліквідував (17 з них – в анексованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу). Так їхня кількість скоротилася більше ніж утричі. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2024022 ... l-krayiny/
По моїх підрахунках в ОТГ маємо пропорцію 15 загиблих на 10000 населення. Не знаю чи ця пропорція екстраполюється, бо по Львову, наприклад, дещо інші розрахунки:
Як нас дурять цифрами про ворожі втрати https://zaxid.net/yak_nas_duryat_tsifra ... i_n1581081
Стаття дуже непогана
А що в статті Ви прочитали такого що не писав я ще рік тому?
Напевно ось це
Ми, наприклад, можемо порахувати кількість могил українських захисників за останні два роки на Личаківському цвинтарі, в мене є дані, що 30 червня 2022 року це було 192 могили, а 12 грудня 2023 року 604 могили. Але ми не знаємо того відсотка наших героїв, яких їхні родичі поховали за межами меморіалу на Личакові.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/
А я знаю співвідношення - 1 похований на Марсовому з 3 похованих з Львівської області...
Є така Книга Памяті Львівщини..і те що автору статті по секрету сказав якийсь чиновник - можна взяти порахувавши кількість записів в цій книзі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:55

  ЛАД написав:Когда я тут годами говорил о необходимости развития промышленности, меня обзывали "совком" (и продолжают), как будто это аргумент, который опровергает все мои слова и объяснения.
Суть не те що ти пропонував
Суть в тому як ти це хотів щоб було зроблено...тобто по сталінськи , Держава сказала - всі під козирьок, хто проти - того в Гулаг..

Реалії України виявились іншими...
Агросектор виріс до 5 млрд доларів експорту і продовжує рости
АйТі сфера - тих самих 5 млрд експорту..
Впала металургія - знову ж до 5 млрд...
Зростає Легка промисловість - десь 2 млрд експорту
Стабілізується харчова

Якщо ці галузі створять ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Українських буржуа - то підемо далі і напевно створимо свою металообробку у вигляді автозаводів..

Тобто на все потрібен час ..і ще потрібен один аргумент - щоб совки/ліваки - зникли або перетворились у меншість.

Совок знав тільки одне - як поділити
І як тільки виявлялось що ділити вже нічого - так він відразу й розсипався...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:30

  fox767676 написав:
  feecold написав:А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.


А чего тогда наша страна повышает демографии ЕС за счет украинской?
Фактически за мой счет.


Так она и раньше пополнялась, и страна ничего не делала чтоб людям хотелось тут остаться. Наоборот помню лозунги "Чемодан-вокзал-", были же такие, правда?. Теперь люди захотели уехать - а Европа захотела приютить - интересы совпали, желание взаимное и добровольное - и тут как в любви "она хочет + он хочет = замучишься закрывать двери на замок все равно найлут как встретится" и можно сколько угодно беситься что девочка-красавица захотела очкастого ботаника-отличника а не вас козака жмущего сотню лежа, это ничего не изменит.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:37

тихим сапом все на круги своя

Із ЦГЗ звільнилися всі комунікаційники через призначення колишньої шефредакторки каналу Медведчука

https://inforesist.org/ua/iz-czgz-zvilnilisya-vsi-komunikaczijniki-cherez-priznachennya-kolishnoi-shefredaktorki-kanalu-medvedchuka/
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:40

  budivelnik написав:Якщо ці галузі створять ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ Українських буржуа - то підемо далі і напевно створимо свою металообробку у вигляді автозаводів..


Не створимо. Потому что этим буржуа будет нужна гарантированная прибыль - а все промышленность с высокой добавленной стоимостью - это венчурная деятельность - где прибыли может и не быть если продукт "не пойдет". Вон Эйрбас ввалил в А380 20 миллиардов (!) - а он не пошел. Тут нужно сильное государство, его нет, так надо было хоть то что от СССРа оставалось беречь и лилиеять а не орать "старый мир разрушим до основанья" и потихоньку все резать на гарантирующий прибыль металл. Кадры опять же где то брать надо - французы и немцы и японцы сюда работать точно не поедут.
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