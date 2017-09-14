katso написав:
Так она и раньше пополнялась, и страна ничего не делала чтоб людям хотелось тут остаться. Наоборот помню лозунги "Чемодан-вокзал-", были же такие, правда?. Теперь люди захотели уехать - а Европа захотела приютить - интересы совпали, желание взаимное и добровольное - и тут как в любви "она хочет + он хочет = замучишься закрывать двери на замок все равно найлут как встретится" и можно сколько угодно беситься что девочка-красавица захотела очкастого ботаника-отличника а не вас козака жмущего сотню лежа, это ничего не изменит.
Але зараз алогічні диспропорції в демографічному експорті.
Молодь, яка тільки-тільки отримала найбільше соціальне благо - середню освіту може вільно залишити країну, а люди, які її за 30 років вже 10 раз відробили - не можуть , і вважаються боржниками держави.
Може це якась змова?
Я вже не кажу, що поїхали не обов'язково ті кому кричали про чемодан-вокзал, а часто ті, хто сам кричав