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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7014701570167017
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 23:41

  katso написав:
  fox767676 написав:
  feecold написав:А головне своя сорочка читай інтереси – ближче. Інакше кожна інша країна мала намір розвивати і підняти рівень сусідньої, а не виключно своєї.


А чего тогда наша страна повышает демографии ЕС за счет украинской?
Фактически за мой счет.


Так она и раньше пополнялась, и страна ничего не делала чтоб людям хотелось тут остаться. Наоборот помню лозунги "Чемодан-вокзал-", были же такие, правда?. Теперь люди захотели уехать - а Европа захотела приютить - интересы совпали, желание взаимное и добровольное - и тут как в любви "она хочет + он хочет = замучишься закрывать двери на замок все равно найлут как встретится" и можно сколько угодно беситься что девочка-красавица захотела очкастого ботаника-отличника а не вас козака жмущего сотню лежа, это ничего не изменит.


Але зараз алогічні диспропорції в демографічному експорті.
Молодь, яка тільки-тільки отримала найбільше соціальне благо - середню освіту може вільно залишити країну, а люди, які її за 30 років вже 10 раз відробили - не можуть , і вважаються боржниками держави.
Може це якась змова?
Я вже не кажу, що поїхали не обов'язково ті кому кричали про чемодан-вокзал, а часто ті, хто сам кричав
fox767676
 
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