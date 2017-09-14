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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7014701570167017
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:04

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:18

  budivelnik написав:ЛАД
Тобто коли ти викладаєш якусь цитату якогось корисного ідіота - то ти допомагаєш пуйлу?
......

Большая просьба.
Покажите, пожалуйста, какие мои цитаты, по Вашему мнению, принадлежат "корисним ідіотам".
Если Вам не захочется искать, сделайте это в будущем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Когда я тут годами говорил о необходимости развития промышленности, меня обзывали "совком" (и продолжают), как будто это аргумент, который опровергает все мои слова и объяснения.
Суть не те що ти пропонував
Суть в тому як ти це хотів щоб було зроблено...тобто по сталінськи , Держава сказала - всі під козирьок, хто проти - того в Гулаг..
.........

Сталинский подход как раз у Вас. :)
Приписать свои мысли (скорее, домыслы) оппоненту и провозгласить его "врагом народа". К таким относятся вообще все, несогласные с Вами.
О методах я ни разу не говорил, тем более о "під козирьок" и "в Гулаг". Последнее пропагандируете именно Вы по отношению к Вашим противникам.

Тобто на все потрібен час ..і ще потрібен один аргумент - щоб совки/ліваки - зникли або перетворились у меншість.

1. Скільки часу потрібно? 30 років вже пройшло. Скільки треба? 60? 100? 300?
Поки що ми все більше відставали від розвинених країн. Будемо потихесеньку-полегесеньку розвиватися тим же шляхом, який пройшов Захід? Ну, тоді ніколи не доженем. Навпаки, ще більше відстанемо. Нові "азійські тигри" робили це значно швидше, не повторюючи 200-300-річний шлях Заходу.
2. Чим Вам зараз заважають "совки/ліваки"? У Вас хтось намагався відібрати Ваш магазинчик? Чи вони ходять перед дверима Вашого магазина з плакатами, у яких таврують Вас як кровопивцю?

P.s. Я тут недавно одному напоминал, напомню и Вам. Я с Вами свиней не пас. Так что попрошу не тыкать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:59

  fox767676 написав:..................
Молодь, яка тільки-тільки отримала найбільше соціальне благо - середню освіту може вільно залишити країну, а люди, які її за 30 років вже 10 раз відробили - не можуть , і вважаються боржниками держави.
Може це якась змова?
Я вже не кажу, що поїхали не обов'язково ті кому кричали про чемодан-вокзал, а часто ті, хто сам кричав.
А якщо після відкриття кордонів, друга третина поїде на Захід(як мінімум напрацьовувати єврогромадянство), остання, третя третина впорається з захистом, якщо що ?

"середню освіту" они бы получили в любой стране Европы. По-моему, везде бесплатно. И те, кто пробыл хотя бы год после окончания школы, выехать уже не могут.
"ті, хто сам кричав" - значит, так искренне кричали. :)
Если окажется, что 2/3 населения не хотят защищать свою землю, свой дом и готовы сбежать куда угодно, то, может, и не надо защищать? Очень надеюсь, что не всё так грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 01:18

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..................
Молодь, яка тільки-тільки отримала найбільше соціальне благо - середню освіту може вільно залишити країну, а люди, які її за 30 років вже 10 раз відробили - не можуть , і вважаються боржниками держави.
Може це якась змова?
Я вже не кажу, що поїхали не обов'язково ті кому кричали про чемодан-вокзал, а часто ті, хто сам кричав.
А якщо після відкриття кордонів, друга третина поїде на Захід(як мінімум напрацьовувати єврогромадянство), остання, третя третина впорається з захистом, якщо що ?

"середню освіту" они бы получили в любой стране Европы. По-моему, везде бесплатно. И те, кто пробыл хотя бы год после окончания школы, выехать уже не могут.
"ті, хто сам кричав" - значит, так искренне кричали. :)
Если окажется, что 2/3 населения не хотят защищать свою землю, свой дом и готовы сбежать куда угодно, то, может, и не надо защищать? Очень надеюсь, что не всё так грустно.


Але вони вчаться в Україні, а економіку роблять в Європі.
Можна отримати за рахунок держави середню, вищу та вищу військову освіту, а потім намутити якихось довідок про інвалідність в 28 років, як племінник акурта, і персонально євроінтегруватися. Ще й до Польщі. А як же батько наш Бандера?
Грустно/негрустно - ми ходим десь по краю, ще один невірний крок, ще одна слєзинка "оніжєдєтя" і все може завалитись, повільно але невпинно.
Але якщо взятись за розум, планувати розсудливо та ефективно, то шанси є.
fox767676
 
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