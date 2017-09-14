Додано: Вів 05 бер, 2024 02:04

Bobua написав: ЛАД написав: Bobua

Вы не слышали, что в Бабьем Яру расстреливали не только евреев?

В частности,

У 1941–1943 роках у Бабиному Яру розстріляно 621 члена ОУН [6][7][8][9], серед них і відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80

Но, в общем, всё с Вами понятно.

На прямые вопросы Вы так же прямо не ответили.

Не хотелось бы, чтобы Ваши взгляды возобладали в Украине. Это точно будет далеко не Европа. Скорее, будет похоже на современную Россию, а то и хуже. Вы не слышали, что в Бабьем Яру расстреливали не только евреев?В частности,Но, в общем, всё с Вами понятно.Не хотелось бы, чтобы Ваши взгляды возобладали в Украине. Это точно будет далеко не Европа. Скорее, будет похоже на современную Россию, а то и хуже.

..........

От порахуймо трагічно загиблих Оунівців (які надто випередили свій час і можливості -- з нереальними тоді вимогами Незалежності), порахуймо їх на тлі жертв масових вбивств, вчинених москвинами за втричі менший строк -- осінь-весна 1932-33рр.

10000тис українців закатованих найстрашнішою смертю.



І 0.621тис -- швидко убитих німцями.



І я навіть не уявляю як кількісно оцінити страждання людей, що повільно вмирали впродовж півроку і їли своїх дітей.



Хай буде просто кількість. Проста тупа математика.

(0.621/3)/10000 ≈ страшно мале число... ..........От порахуймо трагічно загиблих Оунівців (які надто випередили свій час і можливості -- з нереальними тоді вимогами Незалежності), порахуймо їх на тлі жертв масових вбивств, вчинених москвинами за втричі менший строк -- осінь-весна 1932-33рр.10000тис українців закатованих найстрашнішою смертю.І 0.621тис -- швидко убитих німцями.І я навіть не уявляю як кількісно оцінити страждання людей, що повільно вмирали впродовж півроку і їли своїх дітей.Хай буде просто кількість. Проста тупа математика.(0.621/3)/10000 ≈ страшно мале число...

Голодомор в Україні 1932—1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 32 держави (з них станом на 24 лютого 2022 року — 17 держав)

Ви намагаєтесь тиснути на емоції, жалість, давні тригери..., пробуєте заштовхати на слизьке.

Хорошо Вы считаете.Для Вас люди только 621 оуновец. Ещё 20-30 тыс. расстрелянных там (кроме евреев) - не люди?Да и насчёт евреев логика железная - раз они не признают Голодомор геноцидом, "то мне не жаль миллионы убитых нацистами".Но между прочимВ США пока признали 32 штата (хотя в перечне "Штати США за абеткою" почему-то только 26 штатов).Британия признала меньше года назад.В признании сильно помогла наша война. Если бы не война, количество признавших было бы существенно меньше.Хорошо, что Вы понимаете что ступили "на слизьке", поэтому и уходите от прямых ответов.Насчёт войны в 32-33 и того, что Запад с Японией должны были уничтожить "вселенське зло".Вам уже ответил и насчёт войны и насчёт быдла.Добавлю только, что Вам вряд ли при всей Вашей начитанности удастся найти хоть одну войну в истории, которая началась бы для наказания/уничтожения "вселенського зла". Хотя такая "причина" порой называлась. Надеюсь, Вы не считаетекрестовых походов "освобождение Гроба господня" от неверных. Во всех войнах преследовалась какая-нибудь, какие-то практические цели, а не вопросы морали.Вы взрослый человек, так что не буду даже пытаться "перевоспитать" Вас. Я просто лишний раз убедился, что начитанность ещё не гарантия.И повторю, очень надеюсь, что Ваши взгляды не возобладают в Украине. Это точно будет далеко не Европа. Скорее, будет похоже на современную Россию, а то и хуже.