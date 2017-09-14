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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70157016701770187019>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:04


За зенекомпетентність і зенеобучаємість країна вже заплатила величезними територіями і тисячами життів. Платимо далі. "Треба дати їм ще сто днів, вони научаться".
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 05 бер, 2024 07:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:18

  budivelnik написав:ЛАД
Тобто коли ти викладаєш якусь цитату якогось корисного ідіота - то ти допомагаєш пуйлу?
......

Большая просьба.
Покажите, пожалуйста, какие мои цитаты, по Вашему мнению, принадлежат "корисним ідіотам".
Если Вам не захочется искать, сделайте это в будущем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Когда я тут годами говорил о необходимости развития промышленности, меня обзывали "совком" (и продолжают), как будто это аргумент, который опровергает все мои слова и объяснения.
Суть не те що ти пропонував
Суть в тому як ти це хотів щоб було зроблено...тобто по сталінськи , Держава сказала - всі під козирьок, хто проти - того в Гулаг..
.........

Сталинский подход как раз у Вас. :)
Приписать свои мысли (скорее, домыслы) оппоненту и провозгласить его "врагом народа". К таким относятся вообще все, несогласные с Вами.
О методах я ни разу не говорил, тем более о "під козирьок" и "в Гулаг". Последнее пропагандируете именно Вы по отношению к Вашим противникам.

Тобто на все потрібен час ..і ще потрібен один аргумент - щоб совки/ліваки - зникли або перетворились у меншість.

1. Скільки часу потрібно? 30 років вже пройшло. Скільки треба? 60? 100? 300?
Поки що ми все більше відставали від розвинених країн. Будемо потихесеньку-полегесеньку розвиватися тим же шляхом, який пройшов Захід? Ну, тоді ніколи не доженем. Навпаки, ще більше відстанемо. Нові "азійські тигри" робили це значно швидше, не повторюючи 200-300-річний шлях Заходу.
2. Чим Вам зараз заважають "совки/ліваки"? У Вас хтось намагався відібрати Ваш магазинчик? Чи вони ходять перед дверима Вашого магазина з плакатами, у яких таврують Вас як кровопивцю?

P.s. Я тут недавно одному напоминал, напомню и Вам. Я с Вами свиней не пас. Так что попрошу не тыкать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:59

  fox767676 написав:..................
Молодь, яка тільки-тільки отримала найбільше соціальне благо - середню освіту може вільно залишити країну, а люди, які її за 30 років вже 10 раз відробили - не можуть , і вважаються боржниками держави.
Може це якась змова?
Я вже не кажу, що поїхали не обов'язково ті кому кричали про чемодан-вокзал, а часто ті, хто сам кричав.
А якщо після відкриття кордонів, друга третина поїде на Захід(як мінімум напрацьовувати єврогромадянство), остання, третя третина впорається з захистом, якщо що ?

"середню освіту" они бы получили в любой стране Европы. По-моему, везде бесплатно. И те, кто пробыл хотя бы год после окончания школы, выехать уже не могут.
"ті, хто сам кричав" - значит, так искренне кричали. :)
Если окажется, что 2/3 населения не хотят защищать свою землю, свой дом и готовы сбежать куда угодно, то, может, и не надо защищать? Очень надеюсь, что не всё так грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 01:18

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:..................
Молодь, яка тільки-тільки отримала найбільше соціальне благо - середню освіту може вільно залишити країну, а люди, які її за 30 років вже 10 раз відробили - не можуть , і вважаються боржниками держави.
Може це якась змова?
Я вже не кажу, що поїхали не обов'язково ті кому кричали про чемодан-вокзал, а часто ті, хто сам кричав.
А якщо після відкриття кордонів, друга третина поїде на Захід(як мінімум напрацьовувати єврогромадянство), остання, третя третина впорається з захистом, якщо що ?

"середню освіту" они бы получили в любой стране Европы. По-моему, везде бесплатно. И те, кто пробыл хотя бы год после окончания школы, выехать уже не могут.
"ті, хто сам кричав" - значит, так искренне кричали. :)
Если окажется, что 2/3 населения не хотят защищать свою землю, свой дом и готовы сбежать куда угодно, то, может, и не надо защищать? Очень надеюсь, что не всё так грустно.


Але вони вчаться в Україні, а економіку роблять в Європі.
Можна отримати за рахунок держави середню, вищу та вищу військову освіту, а потім намутити якихось довідок про інвалідність в 28 років, як племінник акурта, і персонально євроінтегруватися. Ще й до Польщі. А як же батько наш Бандера?
Грустно/негрустно - ми ходим десь по краю, ще один невірний крок, ще одна слєзинка "оніжєдєтя" і все може завалитись, повільно але невпинно.
Але якщо взятись за розум, планувати розсудливо та ефективно, то шанси є.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 02:04

  Bobua написав:
  ЛАД написав:Bobua
Вы не слышали, что в Бабьем Яру расстреливали не только евреев?
В частности,
У 1941–1943 роках у Бабиному Яру розстріляно 621 члена ОУН [6][7][8][9], серед них і відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
Но, в общем, всё с Вами понятно.
На прямые вопросы Вы так же прямо не ответили.
Не хотелось бы, чтобы Ваши взгляды возобладали в Украине. Это точно будет далеко не Европа. Скорее, будет похоже на современную Россию, а то и хуже.

..........
От порахуймо трагічно загиблих Оунівців (які надто випередили свій час і можливості -- з нереальними тоді вимогами Незалежності), порахуймо їх на тлі жертв масових вбивств, вчинених москвинами за втричі менший строк -- осінь-весна 1932-33рр.
10000тис українців закатованих найстрашнішою смертю.

І 0.621тис -- швидко убитих німцями.

І я навіть не уявляю як кількісно оцінити страждання людей, що повільно вмирали впродовж півроку і їли своїх дітей.

Хай буде просто кількість. Проста тупа математика.
(0.621/3)/10000 ≈ страшно мале число...

Хорошо Вы считаете. :)
Для Вас люди только 621 оуновец. Ещё 20-30 тыс. расстрелянных там (кроме евреев) - не люди?
Да и насчёт евреев логика железная - раз они не признают Голодомор геноцидом, "то мне не жаль миллионы убитых нацистами".
Но между прочим
Голодомор в Україні 1932—1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу 32 держави (з них станом на 24 лютого 2022 року — 17 держав)

В США пока признали 32 штата (хотя в перечне "Штати США за абеткою" почему-то только 26 штатов).
Британия признала меньше года назад.
В признании сильно помогла наша война. Если бы не война, количество признавших было бы существенно меньше.

Ви намагаєтесь тиснути на емоції, жалість, давні тригери..., пробуєте заштовхати на слизьке.

Хорошо, что Вы понимаете что ступили "на слизьке", поэтому и уходите от прямых ответов.

Насчёт войны в 32-33 и того, что Запад с Японией должны были уничтожить "вселенське зло".
Banderlog Вам уже ответил и насчёт войны и насчёт быдла.
Добавлю только, что Вам вряд ли при всей Вашей начитанности удастся найти хоть одну войну в истории, которая началась бы для наказания/уничтожения "вселенського зла". Хотя такая "причина" порой называлась. Надеюсь, Вы не считаете причиной крестовых походов "освобождение Гроба господня" от неверных. Во всех войнах преследовалась какая-нибудь выгода, какие-то практические цели, а не вопросы морали.

Вы взрослый человек, так что не буду даже пытаться "перевоспитать" Вас. Я просто лишний раз убедился, что начитанность ещё не гарантия.
И повторю, очень надеюсь, что Ваши взгляды не возобладают в Украине. Это точно будет далеко не Европа. Скорее, будет похоже на современную Россию, а то и хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 02:08

  fox767676 написав:..........
Але якщо взятись за розум, планувати розсудливо та ефективно, то шанси є.

Поэтому я в Харькове, а не в каком-нибудь Гамбурге.
Но, к сожалению, наши шансы больше зависят не от нас, а от Запада.
И "батько наш Бандера" тут не при чём. Думаю, большинство наших солдат воюют не за него. Banderlog недавно примерно об этом писал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 02:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:будь-які перемовини мають містити гарантії - чи НАТО, чи як Південна Корея, ще якось, щоб виключити новий раунд - оце головне

а якщо не дадуть нам ніяких гарантій, що тоді?
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 06:52

  fler написав:
  Ukrainian написав:Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах
https://www.rbc.ua/rus/news/verhovniy-s ... 65872.html

Трамп зупинить війну ?

Кацапня підкупила суддів, щоб трамп пішов на вибори.

Це ней той ВСУ де Князєва голову суду судять за корупцію з наявними доказами, проте він вже навіть не під вартою
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:44

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору

Как я и писал давно.
И закончит войну


Как и чем, какими действиями?
Vadim_
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