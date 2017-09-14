Додано: Вів 05 бер, 2024 08:15

sens написав: Ukrainian написав: Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах

Верховний суддозволив Трампу брати участь у виборах

Це ней той ВСУ де Князєва голову суду судять за корупцію з наявними доказами, проте він вже навіть не під вартою Це ней той ВСУ де Князєва голову суду судять за корупцію з наявними доказами, проте він вже навіть не під вартою

mephala написав: Із ЦГЗ звільнилися всі комунікаційники через призначення колишньої шефредакторки каналу Медведчука



https://inforesist.org/ua/iz-czgz-zvilnilisya-vsi-komunikaczijniki-cherez-priznachennya-kolishnoi-shefredaktorki-kanalu-medvedchuka/ Із ЦГЗ звільнилися всі комунікаційники через призначення колишньої шефредакторки каналу Медведчука

Щось у вас все гірше і гірше з читанням того, що цитуєте.Та і підтримувати діалог не дуже виходить. Вам там питання ставили…У вас там домашня робота не зроблена.Щодо КАБів, і збитих літаків кацапіїМоє ІМХО:На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне.Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном)Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) .Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.