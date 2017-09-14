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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7016701770187019>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:
  Ukrainian написав:Верховний суд США дозволив Трампу брати участь у виборах

Це ней той ВСУ де Князєва голову суду судять за корупцію з наявними доказами, проте він вже навіть не під вартою

Щось у вас все гірше і гірше з читанням того, що цитуєте.
Та і підтримувати діалог не дуже виходить. Вам там питання ставили…

Напад росії і білорусі на Україну



  mephala написав:Із ЦГЗ звільнилися всі комунікаційники через призначення колишньої шефредакторки каналу Медведчука

https://inforesist.org/ua/iz-czgz-zvilnilisya-vsi-komunikaczijniki-cherez-priznachennya-kolishnoi-shefredaktorki-kanalu-medvedchuka/

У вас там домашня робота не зроблена.

Напад росії і білорусі на Україну


Щодо КАБів, і збитих літаків кацапії
Моє ІМХО:
На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне.
Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном)
Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) .
Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:38

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору

Как я и писал давно.
И закончит войну


Как и чем, какими действиями?

Ультимативними.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:48

  ЛАД написав:1. Скільки часу потрібно? 30 років вже пройшло. Скільки треба? 60? 100? 300?
Поки що ми все більше відставали від розвинених країн.


Ніхто не знає. Час непередбачувано річ.
Ми доганяємо розвинені країни, постійно. Про яке відставання Ви говорите?
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:49

  Ukrainian написав:
  prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців

Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт

Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору



Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране — отдельные штаты больше не смогут запретить Трампу участвовать в выборах.

«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять судей согласны с этим решением», — говорится в постановлении Верховного суда.

Трамп назвал решение высшей инстанции большой победой для США.

Судьи штата Колорадо ранее решили, что он не может быть включен в бюллетени на республиканских праймериз как должностное лицо, принимавшее участие в «мятеже или восстании».

https://www.bbc.com/russian/articles/cw9zxnrnnveo

цікавить реакція виборців штату Колорадо на таке рішення верховного суду
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:51

  Hotab написав:Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття.


Ракета підходить до цілі на задану відстань і підривається. І тільки цей факт вважається збиттям.
Це не абсолютно, там є ймовірність.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:54

  Hotab написав:
Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:Із ЦГЗ звільнилися всі комунікаційники через призначення колишньої шефредакторки каналу Медведчука

https://inforesist.org/ua/iz-czgz-zvilnilisya-vsi-komunikaczijniki-cherez-priznachennya-kolishnoi-shefredaktorki-kanalu-medvedchuka/

У вас там домашня робота не зроблена.

Напад росії і білорусі на Україну


вибачте але я не спец щоб вирішувати ваші квіткові проблеми (чи може якісь дитячі травми). зверніться до спеціаліста. можливо він допоможе - дуже на це сподіваюся.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:56

  Shaman написав:
  prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців

Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт

Маленька символічна перемога. Конкурентка Трампа вперше перемогла на первинних виборах
У неділю, 3 березня, претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі виграла праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомляє агенція Reuters.

Гейлі, остання суперниця експрезидента США Дональда Трампа за номінацію від республіканців, отримала 62,9% голосів. Трамп набрав 33,2%.

Цей результат Reuters називає «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.

чого б це? :D


складають сільські жителі
Rednecks

в США такий рівень життя, якого нам не досягти наступні 100 років(на жаль)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U ... ndex_score
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:58

  mephala написав:
  Hotab написав:
Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:Із ЦГЗ звільнилися всі комунікаційники через призначення колишньої шефредакторки каналу Медведчука

https://inforesist.org/ua/iz-czgz-zvilnilisya-vsi-komunikaczijniki-cherez-priznachennya-kolishnoi-shefredaktorki-kanalu-medvedchuka/

У вас там домашня робота не зроблена.

Напад росії і білорусі на Україну


вибачте але я не спец щоб вирішувати ваші квіткові проблеми (чи може якісь дитячі травми). зверніться до спеціаліста. можливо він допоможе - дуже на це сподіваюся.

Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати.
Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.


Там береза в ТГ дав пояснення - є контроль, декілька видів.
Згодом відстежать по некрологах і паятниках ( ммм....памятних) дошках.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 09:02

Goodman , буду вдячний, якщо перенесете потім сюди ці пруфи від Берези. Приводи для радощів завжди радий бачити.
Hotab
 
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