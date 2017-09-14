Щодо КАБів, і збитих літаків кацапії Моє ІМХО: На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне. Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном) Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) . Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців
Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт
Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору
Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране — отдельные штаты больше не смогут запретить Трампу участвовать в выборах.
«Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять судей согласны с этим решением», — говорится в постановлении Верховного суда.
Трамп назвал решение высшей инстанции большой победой для США.
Судьи штата Колорадо ранее решили, что он не может быть включен в бюллетени на республиканских праймериз как должностное лицо, принимавшее участие в «мятеже или восстании».
prodigy написав:завтра 5 березня вирішальний день для республіканців
Супервівторок – 5 березня. Виборці з 16 штатів (всього їх 50) будуть голосувати 5 березня, обираючи республіканського кандидата на виборах в листопаді. 874 голоси делегатів, а це більшість, із 1215 потрібних для перемоги, будуть розподілені між республіканськими кандидатами. (Алабама, Аляска, Каліфорнія, Мен, Массачусетс, Мічиган, Північна Кароліна, ОК, Теннесі, Техас, Юта, Вермонт
У неділю, 3 березня, претендентка на участь у президентських виборах від Республіканської партії Ніккі Гейлі виграла праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія. Про це повідомляє агенція Reuters.
Гейлі, остання суперниця експрезидента США Дональда Трампа за номінацію від республіканців, отримала 62,9% голосів. Трамп набрав 33,2%.
Цей результат Reuters називає «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.
Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.
вибачте але я не спец щоб вирішувати ваші квіткові проблеми (чи може якісь дитячі травми). зверніться до спеціаліста. можливо він допоможе - дуже на це сподіваюся.
Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати. Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 бер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
Там береза в ТГ дав пояснення - є контроль, декілька видів. Згодом відстежать по некрологах і паятниках ( ммм....памятних) дошках.