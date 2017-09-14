Чорноморський флот окупантів продовжує йти на дно. На тлі новин про потоплення патрульного корабля "Сергій Котов" російські пропагандисти опублікували відео моменту ураження.
Як зазначається, катер "Сергій Котов" було уражено українськими морськими дронами поблизу Феодосії (Крим). На опублікованих у мережі кадрах чутно звуки стрілянини. Очевидно, росіяни намагалися знищити морські безпілотники, але їм вдалося досягти цілі.
Наприкінці відео чутно, як дрон врізається у патрульний катер. Стається гучний вибух, судно охоплює полум'я.
вночі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Ймовірно, на дно пішло ще одне російське військове судно.
Як повідомили Z-пабліки, військовий катер "Сергій Котов", ймовірно, стало ціллю нічної атаки морських безпілотників. За інформацією деяких пропагандистів, судно пішло на дно. Доля екіпажу невідома.
Згодом в ГУР підтвердили, що корабель дійсно було уражено морськими дронами України.
Щодо КАБів, і збитих літаків кацапії Моє ІМХО: На мою думку вздовж ЛБЗ з ППО мігрує щось наше, вітчизняне. Типу С200 , або одна з далекобійних модифікацій С300 (вони існують, але в Україні з ними було погано, може купили десь за кордоном) Така штука здатна легко збивати А50 або Іл76 (теж саме) , як велику і не маневрову ціль. Але з Су24, Су25 (вони теж вміють кидати КАБи) , Су34 і Су35 все це набагато важче. З далеких відстаней політ ракети триває відносно довго. Інформація про пуск ракети ППО (тим більше такої габаритної) на борту є (або від власної СПО15л, або від РЛС винищувачів, або від того ж А50) , і літак починає активно скидати наведення (є час впасти на наднизьку висоту і сховатись за рельєф, або застосувати якийсь РЕБ , з виконанням протиракетних маневрів) . Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття. Тому я допускаю, що реальна кількість збитих літаків за останній час таки менша. А також що не всі вони Су34, бо таке примітивне діло як закидання КАБів вміють і літаки старіших поколінь.
Самоіронія,верховний суд інший - рішення аморальні
вибачте але я не спец щоб вирішувати ваші квіткові проблеми (чи може якісь дитячі травми). зверніться до спеціаліста. можливо він допоможе - дуже на це сподіваюся.[/quote] Тоді не потрібно тут розказувати кому скільки додаткових ВОС треба отримати. Коли черешенька отримає хоча б перший (у Успіха вже 3 за 2 роки, вам теж на полігоні швидко організуємо якщо ви припините ховатись) ) , послужите (повоюєте) з ним 2-5 років хоча б, тоді будете повчати, кому на кого перенавчатись.[/quote]
Якщо коротко та без прелюдій . Під Києвом навчальний центр. Готували . Навчили . Відправили. Різниця між підготовкою і втратою МІНУС ЧОТИРИ ТИЖДНІ. Навіть некваліфікований цивільний розуміє що так швидко ресурс втрачати , означає що процес незбалансований.
Hotab написав:Goodman , буду вдячний, якщо перенесете потім сюди ці пруфи від Берези. Приводи для радощів завжди радий бачити.
а що там носити, подивіться історію фейка "з палаючою травою". бер₴за трохи критикан, чого його сюди нести, бувший депутат , обіцяльник. просто думка, кому охота - він в ТГ як березовий сік
Ок, киньте хоч посилання, щоб не ритися, цікаво ж.. Щодо кількості збитих, моя думка - правда десь посередині. З одного боку, Файтербомбер замовчує втрати, наскільки це можливо, а з іншого - працює наше іпсо.
ПС. Щодо виборів у США - ще не вечір. Демократи можуть зробити сюрприз трампу.
Різниця між підготовкою і втратою МІНУС ЧОТИРИ ТИЖДНІ
У когось 4 тижні (хтось і в перший день), у когось 2 успішних роки. Це не означає що не потрібно готувати і «втрачати на це ресурс».
. І знову ВИ не розумієте простих речей - або навпаки клеїти дурня,кепкуєте з простих людей які зобов'язані виконувати смертельні накази,в інакшому випадку їх комбат подає як дезертирів! Зрозумійте прості речі,не варто рівняти смерть 100 мобілізованих до одного влучання в танк чи бмп
Різниця між підготовкою і втратою МІНУС ЧОТИРИ ТИЖДНІ
У когось 4 тижні (хтось і в перший день), у когось 2 успішних роки. Це не означає що не потрібно готувати і «втрачати на це ресурс».
. І знову ВИ не розумієте простих речей - або навпаки клеїти дурня,кепкуєте з простих людей які зобов'язані виконувати смертельні накази,в інакшому випадку їх комбат подає як дезертирів! Зрозумійте прості речі,не варто рівняти смерть 100 мобілізованих до одного влучання в танк чи бмп
З ким ви розмовляєте? На чиї голоси відповідаєте? Які «смертельні накази комбата»?, які «100 чоловік і один танк»?? По що ви? Покажіть рецепти , може вам підкажуть інший курс. Це ж триндець якийсь!
hume написав: Сомневаюсь, что владельцы Добробута или АТБ могут разрабатывать месторождения ценных пород, не их уровень. А вот топовые олигархи могли бы, но увы.
А сколько стоит руда того же лития? Ради интереса, какая цена этого вопроса?
По цене умничать не буду, не знаю. У нас были очень серьезные запасы. Помимо месторождений Добра и Шевченковское (которое близко к линии фронта), было у нас ещё месторождение Крутая Балка, которое осталось в Бердянском районе.(
Проблема в добыче лития то, что он не бывает в чистом виде и необходим довольно сложный процесс его очистки. То есть это не железная руда, которую можно просто переплавить. Учитывая повышенный спрос на электромобили в последнее время спрос на литий будет только увеличиваться вместе с ценой. Поэтому такие месторождения вызвали повышенный интерес наших западных "партнёров"
Успіх, не треба набивати собі ціну . Твої речення передбаченні .
А про втрати , то краще за все чекати інформацію від тих , хто повинен це робити .
Я теж много чого побачив на війні , але це не висновок для того щоб робити припущення . З разних місць бачиться по іншому . Ті що на евакуації і на ....... , бачуть одне , а в госпіталі бачиш інше , тому що в госпіталь привозять з разних місць і багато . Ось тобі і враження.
Хоттаб Вітаю .
Ось так і я свого часу мав проблему спілкування з людиною , поки не зрозумів деякі прості речі пов,язані з психологієй поведінки.