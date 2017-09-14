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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7018701970207021>
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:50

  hume написав:Кому интересно тут доступно про украинский литий
https://hmarochos.kiev.ua/2023/09/21/uk ... a-shho-ni/

Нужно понимать, что мы рассматриваемся просто как сырьевая база, у сожалению.


Выскажу мысль, примерно такую же что и в статье, но пошире.

Нужно не литий добывать, а производить аккумуляторы. При этом сырье завозить оттуда где оно дешевле. А запасы лития этот тот резерв, который может понадобиться при всяких форс-мажорах.

Можно пойти дальше,- производить электромобили, с покупными аккумуляторами.

Или еще дальше, - производить софт для этих электромобилей. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:50

  Shaman написав:з приводу металургії ви трошки применшуєте інвестиції - а хто міняв мартени на конвертери? хто встановлював МБЛЗ? в Алчевськ були вкладені великі гроші, до 1 ярда доларів. на жаль, всі пішло...

й так приклад Алчевську та Пінчука - врешті решт ці інвестиції неокупні. їх зробили в не дуже вдалий період.

а чому ніхто не будує нові АЕС? може тому, що електроенергія має коштувати реальну ціну, а не по собівартості чи інколи по 1 коп?

з приводу успіхів за кордоном - щось польські фермери не вважають наше сг неуспішним - й це ще без дотацій. а Косюк курятиною душив Європу ще задовго до війни.


Не спорю, модернизация была, но она больше похожа на ремонт в наследственной квартире. Такая себе необходимость, чтоб дальше ехать Так же я подозреваю, что эта необходимость была продиктована резко взлетевшими ценами на рос газ. +Гарантированно увеличивающейся чистой прибылью.

Я давно заметил, что наши олигархи без 100% заранее известного результата пальцем о палец не ударят.

Касательно Косюка, помню ещё любил дотации из бюджета Украины получать. Они все очень любят сосать из бюджета. Дотации шахтёрам бамбасса, то Роттердам +, дотации курятины, или зелёный тариф или очередная куйня с гарантированным результатом. Никто из них не хочет конкурировать в честной рыночной экономике. Поэтому инвестиции с горизонтом возврата 10 лет делаются в порядке исключений. Но то такэ

СХ продукция у нас действительно конкурентно способная, но, благодаря западной технике и сырью эта ниша не трудоёмкая, задействовано сильно мало людей, фактически сезонами.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:56

  vt313 написав:
  hume написав:Кому интересно тут доступно про украинский литий
https://hmarochos.kiev.ua/2023/09/21/uk ... a-shho-ni/

Нужно понимать, что мы рассматриваемся просто как сырьевая база, у сожалению.


Выскажу мысль, примерно такую же что и в статье, но пошире.

Нужно не литий добывать, а производить аккумуляторы. При этом сырье завозить оттуда где оно дешевле. А запасы лития этот тот резерв, который может понадобиться при всяких форс-мажорах.

Можно пойти дальше,- производить электромобили, с покупными аккумуляторами.

Или еще дальше, - производить софт для этих электромобилей. :D

Поэтому мне не нравится когда нас рассматривают как аналог Африки, в которую фирмы белых господ заходят добывать условные алмазы. (Но огранкой занимаются в Голландии, после чего алмазы делают основную добавленную стоимость) Пора прекращать оставаться сырьевой базой, иначе так и останемся объектом международной политики, а никак не субъектом.

О чем только говорит, что наша страна, один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:05

hume ,

один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.


Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:22

  Hotab написав:hume ,

один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.


Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.

Это уже нюансы
Ладно бы конкурировать с другой сх страной по производству муки, которой Турция не очень то и является. Они могут закупать зерно и делать из него муку на экспорт, мы нет


Я с удивлением смотрю на торможение закона про мед каннабис всякими престарелыми политиками типа Тимошенко. Если мы это не займём эту нишу, то её займут другие страны и будут получать свой профит, в мире есть спрос на эту продукцию, а добавленная стоимость куда больше, чем у пшона. Помню в Чехии видел огромные поля с маком, спросил мак ли это.. и удивлению не было предела когда сказали, что это фарм компании выращивают мак для последующей переработки в таблетки.

Пора включать мозг, а то на остатках совка далеко не уедем
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:27

  Hotab написав:hume ,

один из лидеров экспорта пшеницы, уступает Турции в производстве муки.


Там же вроде нюанс с фураж/нефураж… Хотя я до сих пор не пойму, в чем трудность у нас выращивать правильную пшеницу и делать свою «Бариллу». Климат в Украине уже «любой», выбирай по широте.


Там другое. Пшеница продается крупным оптом, а мука мелким.
Турецкий мукомольный завод является оптово-розничным хабом. И эту функцию у него не отнять, никак.

Другое дело переделать зерно в мясо-молочную продукцию. Но там свои нюансы.
В целом, - крупнотоварное производство зерновых выгодно и свое место занимает.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Ладно бы конкурировать с другой сх страной по производству муки, которой Турция не очень то и является. Они могут закупать зерно и делать из него муку на экспорт, мы нет

На наших полицях українське борошно, а нн турецьке. Свій до своїх по своє. Це не тільки формула українського патриотизма. По цій формулі мусульманські країни купують турецьке борошно, а не українське.
Купівельни звички, розподіл праці - все це формується десятиліттями і століттями. Ми були житницею Європи 150 років назад, зараз житниця світу. Щоб пройти шлях японців, треба працювати, як японці.
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:47

  hume написав:
Пора включать мозг, а то на остатках совка далеко не уедем


Пшеница - сырье для водки.
Ячмень - виски.
Кукуруза - бурбон.
На рис мы не претендуем. :D
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 11:50

  Schmit написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Трамп переможе восени і знов стане президентом якщо не буде якогось форс-мажору
Как я и писал давно.
И закончит войну


Как и чем, какими действиями?

Ультимативними.

Так, він не бідономасон, скаже прямо а не туманними натяками, які у Києві здається не навчились розуміти
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:03

  vt313 написав:
  Hotab написав:Коротше зникнення мітки від цілі на індикаторі РЛС після пуску ракети ЗУР не завжди означає збиття.


Ракета підходить до цілі на задану відстань і підривається. І тільки цей факт вважається збиттям.
Це не абсолютно, там є ймовірність.

Так, мені це відомо.
А ще відомо , що проти старих (радянських) комплексів ЗРК прекрасно працює РЕБ «мерцающая помеха» (пара літаків синхронно включає РЕБ , ракета постійно перенацілюється з одного на інший літак, розкачується по напрямку і врешті пролітає між літаками) , «уводящая по дальности» та інші.
А ще відомо, що коли ракета втрачає ціль, то вона «взмиває» вгору і самоліквідовується. Я не дуже уявляю, як оператор ЗРК знає на відстані 100+ км причину підриву ракети: вразила чи самоліквідувалась. Може тут є ППО-ники, бажано вже українські, і щось прояснять.
Hotab
 
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  #<1 ... 7018701970207021>
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