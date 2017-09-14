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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7018701970207021
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:06

  Hotab написав: Я не дуже уявляю, як оператор ЗРК знає на відстані 100+ км причину підриву ракети: вразила чи самоліквідувалась. Може тут є ППО-ники, бажано вже українські, і щось прояснять.


Різні лампочки загоряються :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:08

vt313 , а якщо це ракета з активною головкою і не потребує підсвітки на фінальній стадії, тоді як? Звідки цей зворотній звʼязок тоді?
Hotab
 
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