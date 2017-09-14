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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:06
Hotab написав:
Я не дуже уявляю, як оператор ЗРК знає на відстані 100+ км причину підриву ракети: вразила чи самоліквідувалась. Може тут є ППО-ники, бажано вже українські, і щось прояснять.
Різні лампочки загоряються
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vt313
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:08
vt313 , а якщо це ракета з активною головкою і не потребує підсвітки на фінальній стадії, тоді як? Звідки цей зворотній звʼязок тоді?
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Hotab
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